ABD'den PYDâ€™ye yeniden araÃ§ ve asker desteÄŸi

Suriye Yerel Koordinasyon KomiteleriÂ (LCC),Â ABD'ninÂ Suriye'nin kuzeydoÄŸusunda faaliyet gÃ¶sterenÂ PYD/PKK Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne,Â 48 araÃ§ ve 250 askerden oluÅŸanÂ yeni bir destek konvoyuÂ sevk ettiÄŸini kaydetti.
LCC'nin sosyal medya hesabÄ±nda yer alan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ã¶ÄŸle saatlerinde Suriye-Irak sÄ±nÄ±rÄ±nda Semalka sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±ndan giriÅŸ yapan ABD konvoyu, Haseke'nin doÄŸusundaki Malikiye'ye ulaÅŸtÄ±.
AÃ§Ä±klamada, konvoyda 48 askeri araÃ§ ve 250 askerin bulunduÄŸu belirtildi.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye gÃ¶re de ABD, TÃ¼rkiye'nin Suriye'nin KaraÃ§ok bÃ¶lgesindeki PKK hedeflerini vurmasÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan Ã¶rgÃ¼te 22 tÄ±r silah, mÃ¼himmat ve araÃ§ desteÄŸi saÄŸladÄ±.
Ã–rgÃ¼te silah, mÃ¼himmat ve eÄŸitim desteÄŸi veren ABD'nin, TÃ¼rkiye'nin sÄ±nÄ±r Ã¶tesi Ã¶nleyici mÃ¼dahalesinden sonra PYD/PKK'ya desteÄŸini arttÄ±rmasÄ± dikkati Ã§ekiyor. KaraÃ§ok ve Irak'Ä±n Sincar bÃ¶lgesindeki PKK hedeflerini vurmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n, sÄ±nÄ±r hattÄ±ndaki TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) unsurlarÄ±nÄ± hedef alan saldÄ±rÄ±larÄ±nda Amerikan yapÄ±mÄ± TOW fÃ¼zesi kullandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.
GeÃ§en aylarda ABD, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ Ã§oklu roket atar rampalarÄ±, 80 ve 120 milimetre havan, MK19 bomba atar, M4 Cabrine ve M16 piyade tÃ¼fekleri ile Humwee tipi askeri araÃ§lar ve Cougar tipi zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±larla desteklemiÅŸti.
ABD, TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli kez talep etmesine raÄŸmen satmaya yanaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± FGM-148 Javelin tank savar fÃ¼zelerini de Ã¶rgÃ¼te saÄŸlÄ±yor.
ABD'nin Suriye'de mÃ¼ttefik olarak nitelediÄŸi PYD/PKK mensuplarÄ±, Ã¼lke genelinde "SDG" adÄ±nÄ± kullanÄ±yor.
PYD/PKK, Suriye'nin kuzeydoÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Haseke'den baÅŸlayarak Hatay'Ä±n karÅŸÄ±sÄ±na kadar, sÄ±nÄ±r hattÄ±nda uzanan bir hakimiyet bÃ¶lgesi kurmayÄ± hedefliyor.
ABD'nin 48 askeri araÃ§ ve 250 askerden oluÅŸan yeni bir destek konvoyu PYD/PKKâ€™nÄ±n kontrolÃ¼ndeki Malikiye'ye ulaÅŸtÄ±
ABD Kuzey Amerika Uzay Savunma KomutanlÄ±ÄŸÄ±, pazartesi gÃ¼nÃ¼ Alaska aÃ§Ä±klarÄ±nda bir ABD savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iki Rus bombardÄ±man uÃ§aÄŸÄ±na engelleme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
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