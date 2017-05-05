09:11, 05 Mayıs 2017 Cuma

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 05 Mayıs 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Başbakan Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'ndan Moldova'nın başkenti Kişinev'e hareket edecek.

(Ankara/09.15)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kastamonu Üniversitesi Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda 4. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu'na, Hazreti Pir Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'ndeki 26. Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları anma programına, Kuzeykent Meydanı'nda Kastamonu Üniversitesi 2016-2017 akademik yılı mezuniyet törenine katılacak.

(Kastamonu/10.00/13.45/16.00)

2- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "2. Ormancılık ve Su Şurası" açılış programı ile Sülün ve Çayırbağ beldelerinde "Okullar Hayat Olsun Projesi" kapsamındaki fidan dikimine iştirak edecek, Valiliğe ziyarette bulunacak.

(Afyonkarahisar/10.00-16.30)



EKONOMİ

1- Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli başkanlığında Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu toplanacak.

(Ankara/10.00)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'na, AK Parti il yönetim teşkilat toplantısı ve plaket törenine katılacak, Toplum Gönüllüleri Derneği mensuplarıyla buluşacak.

(Malatya/17.00/18.30/20.30)

3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Tedavileri Uygulama Merkezi açılış törenine katılacak.

(Ankara/14.00)

4- TÜİK, 2016 yılı ve 4. çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul)

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam)



GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Rusya'da Kostroma Camisi'nin açılışına katılacak, cuma hutbesi irat edecek.

(Kostroma)



SPOR

1- Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil ve kadınlarda müsabakalar sona erecek.

- Şampiyonanın 4. gününde erkekler serbest stilde 70 kiloda Yakup Gör ve 125 kiloda Taha Akgül, kadınlarda 58 kiloda Derya Bayhan ve 69 kiloda Buse Tosun mücadele edecek.

(Novi Sad)

2- Avrupa Karate Şampiyonası, Kocaeli'de sürüyor.

(Kocaeli/09.00/17.30)

3- Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın ilk maçında Antalyaspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek.

(Antalya/20.00)

4- Masa Tenisi ETTU Kadınlar Kupası finali ilk maçında TİGEM Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak.

(Ankara/15.30)

5- TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası'na, Garanti Koza Arena'da teklerde çeyrek final, çiftlerde de yarı final maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/12.30)

ÖZEL HABER

1- "Türkiye-Rusya ilişkileri derli toplu bir zemine oturdu"

- TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Taha Özhan:

- "İki ülke arasındaki ilişkiler oldukça derli toplu bir zemine oturdu. Bu zeminin ana ekseninde de Suriye'deki krize çok daha ortak ve pozitif bir gündemle müdahale etme var"

- "Soçi'deki görüşme, uçak düşürülmesi hadisesinin ardından Türk-Rus ilişkilerinin yeniden düzeltilmesi için başlatılan sürecin en olgunlaşmış meyvesi"

2- MEB'den "merdiven altı" eğitim kurumlarına ceza yağdı

- Milli Eğitim Bakanlığınca, ruhsat almadan izinsiz eğitim faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 11 ildeki 66 kuruma toplam 2 milyon 343 bin lira ceza kesildi ve bu kurumlara kapatma uygulandı

- Bakanlıktan ruhsat alan ancak kanuna aykırı faaliyetler yaptığı tespit edilen 10 ildeki 17 özel öğretim kurumuna ise 217 bin 740 lira ceza verildi

- Bu kurumların, kanuna aykırı faaliyeti bir kez daha işlediklerinin tespiti halinde, bu cezalar beşer kat artırılarak uygulanacak. Üçüncü kere aynı tespitin yapılması halinde ise bu kurumlara kapatma verilerek ruhsatları iptal edilecek

3- Savunma sanayisinde yeni yerli araç heyecanı

- Savunma sanayisinde yaptığı yerli araçlarla ön plana çıkan BMC, gelecek hafta düzenlenecek Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda uçakla taşınabilecek yeni zırhlı aracını tanıtacak

- BMC İcra Kurulu Başkanı Bülent Denkdemir:

- "Kargo uçaklarından paraşütle atılıp, indiği yerden harekete geçebilen dünyada çok az örneği olan özel bir araç"

- "Bu araç Katar ordusunun çok ciddi miktarda alacağı, adını henüz koymadığımız, yeni lansmanını yapacağımız bir araç"