Yenibosna'da metrobÃ¼s seferleri durdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°stanbul Yenibosna'da Zincirlikuyu yÃ¶nÃ¼ne giden metrobÃ¼s arÄ±za yaptÄ±. MetrobÃ¼sler uzun kuyruklar oluÅŸtururken, yolcular metrobÃ¼s yolunda yÃ¼rÃ¼dÃ¼.
Yenibosna'da metrobÃ¼s arÄ±zasÄ± nedeniyle seferlerinde aksama yaÅŸanÄ±yor.
Ã‡ok sayÄ±da kiÅŸi metrobÃ¼s yolunda yÃ¼rÃ¼dÃ¼. PeÅŸpeÅŸe sÄ±ralanan metrobÃ¼sler uzun kuyruk oluÅŸturdu.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Baykal'Ä±n GÃ¼lâ€™Ã¼n adaylÄ±ÄŸÄ± ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, â€œDaha gÃ¼nÃ¼ gelmeden kimin nereye aday olacaÄŸÄ±nÄ±n arayÄ±ÅŸÄ±na girmek hem millete karÅŸÄ± bir nezaketsizlik hem de birinin baÅŸkasÄ±na makam ikramÄ± Ã§ok da demokrasiye uyan bir ÅŸey deÄŸil" diye konuÅŸtu
CHP Yalova Milletvekili Muharrem Ä°nce, "beklemeden, seÃ§imli olaÄŸanÃ¼stÃ¼ tÃ¼zÃ¼k ve program kurultayÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ±" isteyerek, "Bu olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kurultayÄ±mÄ±z cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kurultayÄ± olarak anÄ±lacaktÄ±r." dedi.
Pakistan Ulusal Savunma Ãœniversitesi heyeti TÃ¼rkiye'de inceleme gezisinde bulundu
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca FETÃ– ile irtibatlÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle kapatÄ±lan SÃ¼leyman Åžah Ãœniversitesindeki yapÄ±lanmaya iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada, 72 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n 15-17 MayÄ±s'ta gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi ziyaret Ã¶ncesinde Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n ve MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Fidan ABD'ye gitti
Malatya, ElazÄ±ÄŸ, BingÃ¶l, Tunceli ve AdÄ±yaman'da gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak ve dolu bekleniyor
Yenibosna MetrobÃ¼s istasyonundaki tÄ±kanÄ±klÄ±k nedeniyle TopkapÄ± yÃ¶nÃ¼nde uzun araÃ§ kuyruklarÄ± oluÅŸtu. Sabah iÅŸe giden vatandaÅŸlar araÃ§larÄ±ndan inerek metrobÃ¼s yolunda ilerlemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
DÃ¼nyanÄ±n kesintisiz eÄŸitim veren en eski Ã¼niversitesi olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yan Karaviyyin Ãœniversitesi bin yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir Fasâ€™ta eÄŸitim hayatÄ±na devam ediyor
Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda kÄ±sÄ±tlÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸ nedeniyle gemi geÃ§iÅŸleri geÃ§ici olarak durduruldu
Kocaeli'de FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 8 kiÅŸiden 7'si tutuklanÄ±rken, UÅŸak'ta gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra adliyeye sevk edilen 11 kiÅŸi tutuklandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Benim adÄ±ma, sevgili genÃ§ler CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ konuÅŸur. BaÅŸka kimse benim adÄ±ma sÃ¶z sahibi deÄŸildir, konuÅŸamaz. Kim konuÅŸuyorsa, onlar fitne Ã¼retiyor." dedi.
Sakarya yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda hakkÄ±nda resen yakalama kararÄ± bulunan FETÃ– elebaÅŸÄ±sÄ± GÃ¼len'in yeÄŸeni Åžamil GÃ¼len, Kocaeli'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ankara, Ä°stanbul, BartÄ±n, Ã‡ankÄ±rÄ±, Kastamonu, KÄ±rÄ±kkale ve Zonguldak'Ä±n bazÄ± bÃ¶lgelerinde 7 MayÄ±s'ta elektrik kesintisi yapÄ±lacak
DiyarbakÄ±r'Ä±n Sur ilÃ§esinde sÃ¶zde "Ã¶z yÃ¶netim" ilan ettikleri gerekÃ§esiyle eski Sur Belediye BaÅŸkanÄ± Narin'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 4 sanÄ±k, 11 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan iÅŸ adamÄ± Ã–mer Faruk KavurmacÄ±'nÄ±n, "hastalÄ±klarÄ±nÄ±n ileride telafisi mÃ¼mkÃ¼n olmayan durumlara sebebiyet verebileceÄŸi" gerekÃ§esiyle tahliye edildiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±
BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisinde il ve ilÃ§e kongrelerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 10. OlaÄŸan Kurultay dÃ¼zenlenecek