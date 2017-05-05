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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
13:48, 05 MayÄ±s 2017 Cuma
GÃ¼ncel
09:18, 05 MayÄ±s 2017 Cuma

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Yenibosna'da metrobÃ¼s seferleri durdu
Yenibosna'da metrobÃ¼s seferleri durdu

Yenibosna MetrobÃ¼s istasyonundaki tÄ±kanÄ±klÄ±k nedeniyle TopkapÄ± yÃ¶nÃ¼nde uzun araÃ§ kuyruklarÄ± oluÅŸtu. Sabah iÅŸe giden vatandaÅŸlar araÃ§larÄ±ndan inerek metrobÃ¼s yolunda ilerlemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul Yenibosna'da Zincirlikuyu yÃ¶nÃ¼ne giden metrobÃ¼s arÄ±za yaptÄ±. MetrobÃ¼sler uzun kuyruklar oluÅŸtururken, yolcular metrobÃ¼s yolunda yÃ¼rÃ¼dÃ¼.

Yenibosna'da metrobÃ¼s arÄ±zasÄ± nedeniyle seferlerinde aksama yaÅŸanÄ±yor.

Ã‡ok sayÄ±da kiÅŸi metrobÃ¼s yolunda yÃ¼rÃ¼dÃ¼. PeÅŸpeÅŸe sÄ±ralanan metrobÃ¼sler uzun kuyruk oluÅŸturdu.



Ä°lgili Konular yenibosna metrobÃ¼s
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