Meteorolojiden saÄŸanak ve dolu uyarÄ±sÄ±

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Baykal'a 'GÃ¼l' cevabÄ±

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Baykal'Ä±n GÃ¼lâ€™Ã¼n adaylÄ±ÄŸÄ± ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, â€œDaha gÃ¼nÃ¼ gelmeden kimin nereye aday olacaÄŸÄ±nÄ±n arayÄ±ÅŸÄ±na girmek hem millete karÅŸÄ± bir nezaketsizlik hem de birinin baÅŸkasÄ±na makam ikramÄ± Ã§ok da demokrasiye uyan bir ÅŸey deÄŸil" diye konuÅŸtu