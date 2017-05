10:11, 05 Mayıs 2017 Cuma

“8. Uluslararası Dergi Fuarı” açıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) ve Dünya Dergiler Birliği (World Periodical Union -WPU) tarafından düzenlenen “8. Uluslararası Dergi Fuarı” açıldı.



Fuarın açılış törenine TÜRDEB Başkanı Asım Gültekin, şair ve yazar 22.dönem Adana Milletvekili Recep Garip, Başakşehir Belediye Başkanı Yardımcısı Haluk Dikbaş, Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Basın Yayın Meslek Birliği Başkanı Münir Üstün, Kütüphane Yayınlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu ve fuarın onur konuğu Hece dergisini temsilen Rasim Özdenören katıldı.



TÜRDEB Başkanı Asım Gültekin, açılış konuşmasında yazmanın önemine dikkati çekerek, “Bizim için önemli olan yazmak ve yazandır. Yazan kazanır. Neyi kazanır? Para mı? Yazı önemlidir. Kötü veya iyi yazıyordur onu, biz eleştiririz. Biz eleştiririz; bir başkası değil. Biz yeryüzünde secde merkezli bakan dergiciler olarak, Dünya Dergiler Birliği’nin, Dünya Türkçe Dergiler Birliği’nin ve Türkiye’de dergiler birliğindeki arkadaşlar olarak her yıl Sirkeci Garı’nda toplanıyoruz. 10 yıldır buradayız. Burada çok güzel şeyler yaşıyoruz. Herkes dergiciliğin ne kadar çileli bir iş olduğunu biliyor. Gerçi son yıllarda dergicilik biraz yan gelip yatma işine de dönüşüyor. Yani 30 yıl önce bu işlere emek verenlerle, bugün biraz daha kolay dergi çıkartanlar arasında fark vardır. Tecrübenin ne olduğunu genç dergici arkadaşlarımız buralarda görüyor.” dedi.



Fuarın onur konuğu Hece dergisini temsilen Rasim Özdenören ise “Türkiye dergicilik açısından şöyle ilginç bir noktada bulunuyor. Bizim gerek düşünsel dünyamızda, gerek edebiyat dünyamızda dergiler daima öncü olmuştur. Dergiler hem fikir alanında, hem edebiyat alanında bu alanın atan nabzı halinde bir işlev görmüştür. Burada onur konuğu olan Hece dergisi 20 yıldan bu yana hizmet veriyor. Düşünce ve edebiyat alanında bu hizmetini yürütüyor. Hece dergisi kurulduğu yıldan itibaren yılda iki defa özel sayı çıkarıyor. Bunun birincisi özel şahıslar hakkında şairlerimiz, yazarlarımız, düşünce dünyamıza temayuz etmiş isimler arasından seçilmek üzere adlara özel sayılar çıkarıyor. İkinci yarı yıldan itibaren de tematik olarak özel sayı çıkarıyoruz. Bunlar muhtelif alanlara dağılmış temalar. Hece dergisinin çıkardığı Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl, Nuri Pakdil, Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu gibi özel sayılarımız oldu.” diye konuştu.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci konuşmasında, “Edebiyat alanında şiir dinletilerinin ve dergilerin sürdürülebilir olması çok zordur. Geleneksel hale gelmiş olan şiir dinletilerini ve uzun yıllar devam eden dergileri bunların arkasında büyük bir performans, emek olduğunu büyük bir sevgi olduğunu söylemek çok zor değildir. Dergicilik zor olmasına rağmen, dergi fuarını 8. Kez düzenlemiş olmak ayrıca bir başarıdır.” ifadelerini kullandı.

Kültür Bakanlığı Kütüphane Yayınlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, “Öncelikle bir tebriki Türkiye Dergiler Birliği’ne ifade etmek istiyorum. Fuarın sekizincisini düzenlemek kolay bir iş değil. Dönüp baktığımızda son yıllarda bizim önemli mesafe katetiğimiz alanlardan bir tanesi dergiciliktir. Geçen yıl itibariyle 938 yeni dergi çıktı. Ondan önce 928 çıktı. Ondan önceki sene yine. Nicelikten dem vurmak istemiyorum. Elbette ki bizim niteliğe doğru yürümemiz gerekiyor. Bu çerçevede bakanlık olarak ta bu faaliyeti desteklemekten dolayı memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bunun haricinde de desteklerimiz var. Yeni başlayan bir desteğimiz de ‘GENÇDES’ desteği. 14-29 yaş grubundaki gençlerimizin çıkaracağı dergilere ve kitaplara da bir destek geldi hamdolsun. İnşallah bundan sonra da Türkiye dergiciliği, yayıncılığı yoluna emin adımlarla devam edecektir. Zira biz ülke olarak şu an dünyanın 11. büyük yayıncılık piyasasına sahibiz. Dünyanın 10. Büyük ISBN sayısına sahip bir ülke konumuna eldik.” dedi.



Şair ve yazar 22.dönem Adana Milletvekili Recep Garip konuşmasında “İlk yıllarında fuarda katılımcı dergi sayısının azlığı söz konusuydu. Şimdi uluslar arası bir nitelik kazanmış oldu. Dergilerin bizim için kıymeti, önemi büyük. Dergiler yazarları, edebiyatçıları yetiştiren, şiiri, şairi tesbit eden hikayecileri, denemecileri belirleyen çok önemli bir mutfak anlamına geliyor. Belki de geriye dönüldüğü zaman dergilerin bir dergah mensubiyeti içerisinde insan eğiten, insan yetiştiren, insan besleyen güzel bir beşik, havuz olduğunu da ifade edebiliriz. Onun için dergilerimizin bir araya gelmiş olması Türkiye’nin birlik ve beraberlik açısından, kardeşliği açısından, İslam coğrafyasının birlik ve beraberliği açısından bu beraberlikler önemlidir.” dedi.



Başakşehir Belediyesi Başkanı Yardımcısı Haluk Dikbaş ise dergiciliği önemsediklerini belirterek, “Gelecekteki medeniyet anlayışımızın mutfağından yetişecek olan gençlerimiz buralardan geçiyorlar. Bugün ülkemizi yürüten insanların her birinin yazdığı, okuduğu bu dergiler. Fakat bir avuç insana, bir avuç dergiye döndük. Evvelden dergi dediğinizde 50 bin, 100 bin satardı. Şu an bir derginin basımı 3 bin, fakat satılması muamma. Bu anlamda gelecekte medeni yürüyüşümüzü tamamlayabilmek, sürdürebilmek, ufkumuzu genişletebilmekle alakalı mutlaka öğrenci dergilerinden şu anki mevcut dergilerimize kadar hepsinin desteklenmesi gerekiyor.” diye konuştu.



Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon da konuşmasında şu ifadeleri kullandı:



“Dergicilik hakikaten çok önemli. İlk adım dergicilikten başlamış. Dedemin yazıları orada başlamış. Eşref Edip ile çalışmaları dergilerde başlamış. Çok büyük bir kesime hitap ediyor dergicilik. İnşallah

gençlerimiz yeniden kütüphane keyfini alır. Yeniden okuma keyfini edinir. Gençlerin kitap okuması çok istediğim bir şey. Hakikaten kitaba çok ihtiyacımız var. Kitap bizim en iyi dostumuz. Dergilerde

okumamız gereken yazılar.”



“MANİFESTOLARI İLE DERGİLER SERGİSİ" AÇILDI

Fuar kapsamında “Manifestoları ile Dergiler Sergisi” başlıklı özel sergide, ilk sayılarında bir manifestoya yer veren 80 derginin kapakları ve manifesto metinleri yer alıyor. Sergiyi Türkiye’nin en büyük dergi koleksiyonerlerinden Selahattin Öztürk, sergiyi 5 bin farklı dergi arasından seçerek oluşturdu. Bu yıl ilk defa fuarda açılacak olan “Dergi Hazineleri Özel Bölümü”nde kapanmış nadirattan kıymetli dergilere de ziyaretçiler ulaşabilecek. Fuarda üniversiteli, okullu ve profesyonel gençlik dergileri özel bir bölümde, çocuk dergileri ise ayrı bir özel salonda ziyaret edilebilecek.

Fuar kapsamında “Gençlik Dergileri Çalıştayı” ve “Dünya Türkçe Dergiler Çalıştayı” gerçekleştirilecek. Fuar altı gün boyunca 10.00 – 20.00 saatleri arası ücretsiz olarak, herkese açık olacak.



Bu yıl “Özel sayılar ve dosya dergiciliği” ana teması altında gerçekleşen olan fuara kültür, sanat, çocuk, mizah, tarih, edebiyat, ekonomi, gençlik gibi alanlarda 500 dergi katılıyor.



Türkiye’den 400 derginin yer alacağı fuarın bu yılki onur konuğu ise 20 yılını dolduran “Hece” dergisi. Fuara, Hindistan, Pakistan, Yunanistan, Makedonya, Filistin, Kosova, Bosna-Hersek, Karadağ, Avusturya, Almanya, Hollanda, Suudi Arabistan, Sudan, Cezayir, Mısır, Irak, İran, Endonezya gibi 23 farklı ülkeden 100 dergi konuk olacak.



100’den fazla etkinliğin de gerçekleşeceği fuarda, her derginin kendi standında okurlarına sundukları hediyeler ve sürprizler ile trende söyleşiler, çocuk atölyeleri, Sirkeci Garı’nın tarihi ve estetik bekleme salonunda konferans, panel, müzik dinletileri düzenlenecek.

TÜRKİYE DERGİLER BİRLİĞİ VE DERGİ FUARI HAKKINDA

Türkiye Dergiler Birliği, 2008 yılında dergi editörleri ve yayın yönetmenleri ile bir araya gelerek oluşturuldu. 110 aydır ayda bir toplanan dergiciler, 2015 Şubat ayında dernekleştirdi. Beşinci, altıncı ve yedinci dergi fuarına yurt dışından dergilerin de katılması ile “World Periodical Union’u (Dünya Dergi Birliği)” kuruldu.



30 kadar ülkeden dergicilerle sıcak temas halinde bulunan “Türkiye Dergiler Birliği” yönetimi şu günlerde “Dünya Türkçe Dergiler Birliği”nin kurulması çalışmalarına da öncülük ediyor. Dernek bünyesinde editörlük eğitimlerinin yanı sıra dergicilik çalıştayları, sergiler, oturumlar, paneller düzenliyor, okullarda dergicilikle ilgili etkinlikler öğrencilerle buluşuyor.



Dergicilik üzerine “Dergiler Dergisi” adlı dergiyi yayımlamakta. Başkanlığını şimdiye kadar Rıhle Dergisinden Abdullah Zerrar Cengiz, Gülistan Dergisinden Süleyman Karakaş, Kurani Hayat Dergisinden Muharrem Baykul yürüttü. Şimdiki başkanı ise Cafcaf, Hacamat, Genç ve Okur Kitap Dergilerinden Asım Gültekin. TÜRDEB’in yönetiminde Osmanlıca dergisinden Metin Uçar, Furkan

dergisinden Ümit Elönü, Seyyide dergisinden Fatma Toksoy, Sebilürreşad dergisinden Fatih Bayhan, Haksöz ve Temmuz dergisinden Murat Ayar, Seher dergi grubundan Mitat Tekçam, Din ve Hayat dergisinden Kamil Büyüker, Vuslat dergisinden Ziya Gündüz, Siyer dergi grubundan Hakan Tan bulunuyor.