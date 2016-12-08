10:35, 05 MayÄ±s 2017 Cuma

Tacikistan'da bÃ¼yÃ¼k deprem





Tacikistan'da 6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Tacikistan'da 6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeÂ depremÂ meydana geldi. Tacikistan Bilimler Akademisine baÄŸlÄ± Jeofizik Kurumu, yerel saatle 10.09'da baÅŸkentÂ DuÅŸanbe'nin 265 kilometre kuzeydoÄŸusundaki daÄŸlÄ±kÂ LyahÅŸÂ bÃ¶lgesinde 6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem kaydedildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. KomÅŸu Ã¼lkelerÂ Ã–zbekistanÂ veÂ KÄ±rgÄ±zistan'da da hissedilen depremde can kaybÄ± olmadÄ±. LyahÅŸ'da son iki gÃ¼nde 5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde 2 deprem meydana gelmiÅŸ, ilÃ§eye baÄŸlÄ± Sargoy kÃ¶yÃ¼ndeki 2 ev hasar gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

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