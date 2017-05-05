Aliyev: İslam dünyasında birliğe ihtiyaç var

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de düzenlenen 4. Dünya Kültürlerarası Diyalog Forumu'nun açılışında konuşma yaptı.
Kültürler arası diyaloğun günümüzün en önemli konulardan biri olduğunu vurgulayan Aliyev, "Çok kültürlülük olmasa dünya daha fazla tehlike ile karşı karşıya kalır. Dünyada bazı tedirgin edici akımlar var. Çeşitli yerlerde çatışmalar, iç savaşlar yaşanıyor. Bunun sebebi farklı kültürler arasında anlaşmanın olmaması." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Aliyev, İslam dünyasında yaşanan sıkıntılara da işaret ederek, "İslam dünyasında birliğe ihtiyaç var. Maalesef İslam ülkeleri terörden mağdur oluyor. İslam'ın terörle ilişkilendirilmesine karşıyız." ifadelerini kullandı.
Ermenistan-Azerbaycan çatışması ve Dağlık Karabağ sorununa değinen Aliyev, Ermenistan'ın işgali sonucu 1 milyondan fazla insanın vatanlarını terk etmek zorunda kaldığını belirtti.
BMGK'nın işgalin sonlandırılmasına yönelik 4 kararı olduğunu hatırlatan Aliyev, “Ermenistan bu kararları hiçe sayıyor. Bazen BMGK kararları, günler saatler içerisinde uygulanıyor. Bize geldiğinde ise 20 yıldan fazladır uygulanmıyor. Burada çifte standartlar olduğunu görüyoruz. BMGK kararları uygulanmalıdır.” dedi.
Türkiye, Rusya ve İran'ın imzaladığı muhtıra bugün yürürlüğe girdi
ABD Başkanı Trump, "Obamacare'in işlemeyeceğini biliyorduk. Ben bunu çok uzun süre önce tahmin ettim, çuvallayacağını söyledim. Obamacare esasen öldü." dedi
Londra Heathrow Havalimanının bir terminalinde uçuşlar durduruldu. Uçuşların güvenlik gerekçesiyle durdurulduğu bildirildi.
Houston Üniversitesi Enerji Ekonomisti Prof. Dr. Hirs, ABD Başkanı Donald Trump'ın kömürü destekleyen politikalarına rağmen ülkede kömür endüstrisinde sona yaklaşıldığını söyledi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde güvensizlik ortamını ve yaşananları protesto amacıyla doktorların dün başlayan iş bırakma eylemini pazar gününe kadar sürdürmeyi planladıkları açıklandı
ABD Temsilciler Meclisi, Obamacare'in iptalini öngören yeni sağlık sigortası tasarısını az farkla kabul etti
C919 projesi ABD, Avrupa ve Rusya’dan sonra Çin’i Jumbo büyüklüğünde uçak üreticileri arasında 4. sıraya yükseltti
Malezya Emniyet Müdürlüğü, FETÖ'nün elebaşları arasında gösterilen İsmet Özçelik'in ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu
Rusya, yurt dışındaki yüksek kalifiye nitelikleri olan Rusya kökenli yabancı ülke vatandaşlarına ve Rusçayı iyi konuşanlara Rusya’ya giriş ve ülkede çalışma hakkı verilmesi için Rusya kartı çalışması başlatıyor
Amerikan medyası, 16 Mart'ta ABD hava kuvvetlerinin Halep'in Cina köyündeki bir camiye düzenlediği saldırıyla ilgili Pentagon'un soruşturmasını tamamladığını ve vurulan yerin bir "cami kompleksi" olduğunun kabul edildiğini iddia etti
Azerbaycan Cumhurbaşkaı Aliyev, İslam dünyasında birliğe ihtiyaç olduğunu belirterek, "Maalesef İslam ülkeleri terörden mağdur oluyor. İslam'ın terörle ilişkilendirilmesine karşıyız." dedi
UNICEF, halen Balkan ülkelerinde sıkışıp kalan 24 bin 600 sığınmacı çocuğun belirsizlik nedeniyle psikolojik sorun riski altında olduğunu bildirdi
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Astana'da Suriye konulu görüşmelerin doğrudan parçası olmadığını, fakat Suriye'de şiddet olaylarını azaltacak çalışmaları desteklediklerini bildirdi
ABD'nin 48 askeri araç ve 250 askerden oluşan yeni bir destek konvoyu PYD/PKK’nın kontrolündeki Malikiye'ye ulaştı
ABD Kuzey Amerika Uzay Savunma Komutanlığı, pazartesi günü Alaska açıklarında bir ABD savaş uçağının iki Rus bombardıman uçağına engelleme yaptığını açıkladı