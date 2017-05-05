10:42, 05 Mayıs 2017 Cuma

Aliyev: İslam dünyasında birliğe ihtiyaç var

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de düzenlenen 4. Dünya Kültürlerarası Diyalog Forumu'nun açılışında konuşma yaptı.

Kültürler arası diyaloğun günümüzün en önemli konulardan biri olduğunu vurgulayan Aliyev, "Çok kültürlülük olmasa dünya daha fazla tehlike ile karşı karşıya kalır. Dünyada bazı tedirgin edici akımlar var. Çeşitli yerlerde çatışmalar, iç savaşlar yaşanıyor. Bunun sebebi farklı kültürler arasında anlaşmanın olmaması." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Aliyev, İslam dünyasında yaşanan sıkıntılara da işaret ederek, "İslam dünyasında birliğe ihtiyaç var. Maalesef İslam ülkeleri terörden mağdur oluyor. İslam'ın terörle ilişkilendirilmesine karşıyız." ifadelerini kullandı.

“BMGK KARARLARININ UYGULANMASINDA ÇİFTE STANDART VAR”

Ermenistan-Azerbaycan çatışması ve Dağlık Karabağ sorununa değinen Aliyev, Ermenistan'ın işgali sonucu 1 milyondan fazla insanın vatanlarını terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

BMGK'nın işgalin sonlandırılmasına yönelik 4 kararı olduğunu hatırlatan Aliyev, “Ermenistan bu kararları hiçe sayıyor. Bazen BMGK kararları, günler saatler içerisinde uygulanıyor. Bize geldiğinde ise 20 yıldan fazladır uygulanmıyor. Burada çifte standartlar olduğunu görüyoruz. BMGK kararları uygulanmalıdır.” dedi.