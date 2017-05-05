10:59, 05 MayÄ±s 2017 Cuma

ABD'nin Halep'te cami vurduÄŸunu ilk kez kabul ettiÄŸi iddiasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Amerikan medyasÄ±, 16 Mart'ta ABD hava kuvvetlerininÂ Halep'in Cina kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda bir camiye dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±yla ilgili soruÅŸturmanÄ±n tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve vurulan yerin birÂ "cami kompleksi"Â olduÄŸunun kabul edildiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (Pentagon) ve ABD Merkez Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ± (CENTCOM) ise sÃ¶z konusu raporun henÃ¼z tamamlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

GeÃ§en ay Halep'te ABD tarafÄ±ndan "El Kaide liderleri olduÄŸu" gerekÃ§esiyle vurulan ve 58 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine neden olan cami ile ilgili Amerikan medyasÄ± ve Pentagon'dan farklÄ± aÃ§Ä±klamalar geldi.

CENTCOM SÃ–ZCÃœSÃœ: SÃ–Z KONUSU RAPOR HENÃœZ AÃ‡IKLANMADI

Amerikan CNN kanalÄ±nda yer alan Barbara Starr imzalÄ± haberde, CENTCOM'un sÃ¶z konusu saldÄ±rÄ±yla ilgili soruÅŸturma raporunu tamamladÄ±ÄŸÄ± ve buna gÃ¶re "ABD'nin, bu saldÄ±rÄ±da bir cami kompleksini vurduÄŸunu kabul ettiÄŸi" ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. AdlarÄ± aÃ§Ä±klanmayan Ã¼st dÃ¼zey Pentagon yetkililerine dayandÄ±rÄ±lan haberde, ABD'nin Halep'teki saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n bir camiye yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilk kez kabul ettiÄŸi belirtildi.

Ã–te yandan konuyla ilgili sorularÄ±nÄ± cevaplayan Pentagon sÃ¶zcÃ¼lerinden BinbaÅŸÄ± Adrian Rankine Galloway ve CENTCOM SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay John Thomas ise sÃ¶z konusu raporun henÃ¼z aÃ§Ä±klanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Albay Thomas, devam eden bir soruÅŸturmayla ilgili ÅŸu aÅŸamada bir deÄŸerlendirme yapmanÄ±n doÄŸru olmayacaÄŸÄ±nÄ± ve rapor tamamlanÄ±nca tÃ¼m bulgularÄ± kamuoyu ile paylaÅŸacaklarÄ±nÄ± kaydetti.

58 SÄ°VÄ°L HAYATINI KAYBETMÄ°ÅžTÄ°

Suriye'nin Halep kentinin batÄ±sÄ±ndaki Etarib ilÃ§esine baÄŸlÄ± Cina kÃ¶yÃ¼nde 16 Mart'ta bir camiye yatsÄ± namazÄ± vakti dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 58 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

Konuyla ilgili aÃ§Ä±klamasÄ±nda CENTCOM, Halep'in Cina kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda aynÄ± akÅŸam bir hava saldÄ±rÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini kabul etmiÅŸ ancak vurulan noktanÄ±n "El Kaide liderlerinin toplandÄ±ÄŸÄ± yer olduÄŸunu" ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.