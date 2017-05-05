11:03, 05 Mayıs 2017 Cuma

Rusya'dan beyin göçünü 'kart' ile döndürme çabası

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya, ülkenin en önemli kanayan yaralarından biri olan “beyin göçü”nün yarattığı boşluğu doldurmak için ABD’deki yeşil kart (green card) benzeri bir göçmenlik belgesi uygulamasına geçmeye planlıyor.

İzvestiya gazetesinin haberine göre,Rusya İletişim Bakanlığı’nın hazırladığı “Dijital Ekonomi” programının "yurt dışındaki yabancı ve Rus uzmanları cezbetme" maddesine göre, 2019 yılından itibaren uygulanmasını teklif ettiği “yurttaşlık kartı” sistemi ile, yurt dışındaki yüksek kalifiye nitelikleri olan Rusya kökenli yabancı ülke vatandaşlarına ve Rusçayı iyi konuşanlara Rusya’ya giriş ve ülkede çalışma hakkı verilmesi öngörülüyor.

Projenin Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın onayını beklediği kaydedildi.

Duma milletvekili Vladimir Sısoyev, sene başında yaptığı açıklamada, hayata geçirilmesi planlanan “Rusya kartı” ile, yabancı ülke vatandaşlarına Rusya’da çalışma, ücretsiz eğitim, tıbbi yardım hakkı gibi ayrıcalıklar tanımasının teklif edildiğini söylemişti.