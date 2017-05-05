11:25, 05 MayÄ±s 2017 Cuma

Malezya'da FETÃ– elebaÅŸlarÄ±ndan Ä°smet Ã–zÃ§elik gÃ¶zaltÄ±nda



Foto: ArÅŸiv

Malezya Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, FETÃ–'nÃ¼n elebaÅŸlarÄ± arasÄ±nda gÃ¶sterilen Ä°smet Ã–zÃ§elik'in ulusal gÃ¼venliÄŸe tehdit oluÅŸturduÄŸu gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Malezya'da FETÃ–'nÃ¼n elebaÅŸlarÄ± arasÄ±nda gÃ¶sterilen Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bir ÅŸÃ¼phelinin daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. "Star Malaysia" gazetesinin internet sitesinde yer alan habere gÃ¶re, Malezya Emniyet Â MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼,Â FETÃ–'nÃ¼n elebaÅŸlarÄ±Â arasÄ±nda gÃ¶sterilenÂ Ä°smet Ã–zÃ§elik'in ulusal gÃ¼venliÄŸe tehdit oluÅŸturduÄŸu gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â Ã–zÃ§elik, hafta iÃ§inde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Turgay Karaman ve Ä°hsan Aslan'Ä±n ardÄ±ndan Ã¼lkede yakalanan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ FETÃ– mensubu oldu. Ã–zÃ§elik'in dÃ¼n akÅŸam yerel saatle 17.30'da oÄŸlu SÃ¼heyl ve kimliÄŸi aÃ§Ä±klanmayan bir kiÅŸiyle arabasÄ±nda seyir halindeyken gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Malezya Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã–zel Operasyon Birimi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Muhammed Fuzi Harun de Ã–zÃ§elik'in polis operasyonuyla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±. Ã–zÃ§elik, aralÄ±k ayÄ±nda gÃ¼mrÃ¼k gÃ¶revlilerine karÅŸÄ± koyduÄŸu gerekÃ§esiyle Malezya polisi tarafÄ±ndan alÄ±konulmuÅŸ ve 50 gÃ¼n gÃ¶zaltÄ±nda tutulmuÅŸtu.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.