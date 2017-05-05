11:30, 05 MayÄ±s 2017 Cuma

Ã‡in yerli uÃ§aÄŸÄ± C919'u havalandÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in'in yerli Ã¼retimi bÃ¼yÃ¼k yolcu uÃ§aÄŸÄ± ilk uÃ§uÅŸunu Åžanghayâ€™da gerÃ§ekleÅŸtirdi.

China Dailyâ€™nin haberine gÃ¶re, The Commercial Aircraft Corp. of China (COMAC) tarafÄ±ndan Ã¼retilen C919 adlÄ± bÃ¼yÃ¼k yolcu uÃ§aÄŸÄ± gerekli testleri tamamlayarak Åžanghay Pudong UluslararasÄ± HavalimanÄ±nda ilk uÃ§uÅŸunu gerÃ§ekleÅŸtirdi.

YaklaÅŸÄ±k 3 bin kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶renle havalanan bÃ¼yÃ¼k boy yolcu uÃ§aÄŸÄ±, pist ve uÃ§aÄŸÄ±n kokpitinden verilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerle Ã¼lke basÄ±nÄ±ndan canlÄ± takip edildi.

Ã‡ift motorlu geliÅŸtirilen menzili 4 bin 75 kilometre olan C919, 158 yolcu taÅŸÄ±ma kapasitesine sahip.

2006â€™da baÅŸlayan C919 projesinde bir Ã§ok yerli firmanÄ±n yanÄ± sÄ±ra 16 yabancÄ± tedarikÃ§i firma da yer alÄ±yor. C919 projesi ABD, Avrupa ve Rusyaâ€™dan sonra, Ã‡inâ€™i Jumbo bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde uÃ§ak Ã¼reticileri arasÄ±nda 4. sÄ±raya yÃ¼kseltti.

BugÃ¼ne kadar 23 farklÄ± ÅŸirketten 570 adet C919 sipariÅŸi alan COMAC, bu modelden en az 2 bin adet satmayÄ± planlÄ±yor.

Pekin yÃ¶netimi, C919'un halen piyasayÄ± elinde tutan yeni nesil Boeing 737 ve geliÅŸtirilmiÅŸ Airbus 320 yolcu uÃ§aklarÄ± ile rekabet etmesini hedefliyor.

Ã‡in'in ilk yerli Ã¼retimi olan bÃ¶lgesel yolcu uÃ§aÄŸÄ± ARJ21, geÃ§en yÄ±lÄ±n haziran ayÄ±nda ticari uÃ§uÅŸlara baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.