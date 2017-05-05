11:44, 05 MayÄ±s 2017 Cuma

Pakistan Ulusal Savunma Ãœniversite'si ekibi TÃ¼rkiye'de

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Pakistan Ulusal Savunma Ãœniversitesinden (NDU) 27 Ã¼yeli bir heyet, baÅŸlarÄ±nda TÃ¼mgeneral Ghulam Qamar olmak Ã¼zere 'YabancÄ± Ãœlke Ä°nceleme Gezisi'nin bir parÃ§asÄ± olarak ÅŸu anda TÃ¼rkiye'yi ziyaret ediyor.

Heyetin Ã¼yeleri arasÄ±nda Pakistan silahlÄ± kuvvetlerinden ve sivil hizmetlerden ve dost Ã¼lkelerden gelen 'Ulusal GÃ¼venlik ve SavaÅŸ Dersi'nin katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ± bulunuyor.

NDU heyeti TÃ¼rk DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve baÄŸlÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nce kuruluÅŸu Stratejik AraÅŸtÄ±rmalar Merkezini (SAM) ziyaret etti ve GÃ¼ney Asya ile ilgilenen kÄ±demli diplomatlarla, akademisyenlerle ve araÅŸtÄ±rmacÄ±larla etkileÅŸimde bulundu. TÃ¼rk dÄ±ÅŸ politikasÄ± hakkÄ±nda ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir brifingden sonra Pakistan heyeti interaktif bir oturumda TÃ¼rk katÄ±lÄ±mcÄ±larla bÃ¶lgesel ve kÃ¼resel durum Ã¼zerine gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulundu. Heyet aynÄ± zamanda NATO'ya baÄŸlÄ± 'TerÃ¶rizme KarÅŸÄ± Savunma iÃ§in MÃ¼kemmeliyet Merkezi'ni ve bazÄ± savunma sanayisi kuruluÅŸlarÄ±nÄ± da ziyaret etti.





NDU heyeti istanbul ziyaretinde TÃ¼rk Milli Savunma Ãœniversitesini ziyaret edecek. Ãœyeler aynÄ± zamanda TÃ¼rkiye'nin tanÄ±nmÄ±ÅŸ dÃ¼ÅŸÃ¼nce kuruluÅŸu Bilge Adamlar Stratejik AraÅŸtÄ±rma Merkezindeki hocalarla etkileÅŸimlerde bulunacak.

NDU Pakistan'Ä±n baÅŸlÄ±ca eÄŸitim kurumlarÄ±ndan birisi. Akademik ve araÅŸtÄ±rma merkezi olarak tanÄ±nan NDU, stratejik dÃ¼zeyde ulusal savunma Ã¼zerine politika girdileri saÄŸlayan bir ulusal dÃ¼ÅŸÃ¼nce kuruluÅŸu olarak hareket ediyor.