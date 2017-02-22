11:58, 05 MayÄ±s 2017 Cuma

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Baykal'a 'GÃ¼l' cevabÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, EsenboÄŸa HavalimanÄ±'ndan Moldova'ya hareketinden Ã¶nce sorularÄ± cevapladÄ±.

Deniz Baykal'Ä±n, 11'inci CumhurbaÅŸkanÄ± GÃ¼l'Ã¼n 'yÃ¼zde 49'un adayÄ± olabileceÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± ve yeni parti iddialarÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸerlendirdiÄŸi sorulan YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â , "HayÄ±r' kampanyasÄ± yapanlar doÄŸrusu artÄ±k 'evet' Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±na demek ki tam kani olmuÅŸlar. Åžimdi 'hayÄ±r' grubunun adayÄ± kim olacak, makam daÄŸÄ±tma faslÄ±na geÃ§miÅŸler. Bu, iyi bir geliÅŸme. Ama daha gÃ¼nÃ¼ gelmeden kimin nereye aday olacaÄŸÄ±nÄ±n arayÄ±ÅŸÄ±na girmek hem millete karÅŸÄ± bir nezaketsizlik hem de birinin baÅŸkasÄ±na makam ikramÄ± Ã§ok da demokrasiye uyan bir ÅŸey deÄŸil" dedi.

"BOYKOT ETMEKLE, KATILMAMAKLA HÄ°Ã‡BÄ°R SONUÃ‡ ALINMAZ"

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ÅŸÃ¶yle devam etti:



"Bizim Ã§aÄŸrÄ±mÄ±z, 2019 seÃ§imleriyle yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek yeni sisteme uygun her tÃ¼rlÃ¼ dÃ¼zenlemenin Mecliste bÃ¼tÃ¼n partilerin katÄ±lÄ±mÄ±yla, geniÅŸ kapsamlÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lerek, konuÅŸularak yapÄ±lmasÄ± doÄŸrultusunda. Buna yÃ¶nelik daha Ã¶nce Ã§aÄŸrÄ±mÄ±zÄ± yaptÄ±k, tekrarlÄ±yoruz; boykot etmekle, katÄ±lmamakla hiÃ§bir sonuÃ§ alÄ±nmaz. VatandaÅŸ bunlarÄ± uzaktan izler, gÃ¼nÃ¼ geldiÄŸinde de herkese hak ettiÄŸi cevabÄ± verir."