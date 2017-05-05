ABD'de kÃ¶mÃ¼rÃ¼n sonu yakÄ±n

Houston Ãœniversitesi Enerji EkonomistiÂ Prof. Dr. Ed Hirs, Trump yÃ¶netiminin enerji politikalarÄ± ve kÃ¼resel petrol piyasasÄ±ndaki geliÅŸmelere iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.
Trump'Ä±n 28 Mart'ta imzaladÄ±ÄŸÄ± "Enerji BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±" kararnamesiyle, selefi Barack Obama'nÄ±n kÃ¶mÃ¼r madenlerini kapatma kararÄ±nÄ± tersine Ã§evirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren Hirs, buna raÄŸmen ABD'nin kÃ¶mÃ¼r sektÃ¶rÃ¼nde sona gelindiÄŸini belirtti.
Hirs, 2010-2016 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda ABD'deki toplam 523 kÃ¶mÃ¼r santralinin 251'inin (yÃ¼zde 48) kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"KÃ¶mÃ¼r, doÄŸalgaza kÄ±yasla daha kirli ve pahalÄ± bir yakÄ±t. ABD'de kÃ¶mÃ¼rÃ¼n bir enerji yakÄ±tÄ± olarak etkin ÅŸekilde kullanÄ±mÄ±nÄ±n devam edeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. Ãœlkede kÃ¶mÃ¼rÃ¼n sonu yaklaÅŸtÄ±. KÃ¶mÃ¼r madenlerini ve santrallerini iÅŸletmenin maliyeti de yÃ¼ksek. Trump hÃ¼kÃ¼metinin kÃ¶mÃ¼r iÃ§in kaÃ§Ä±nÄ±lmaz sonu geciktirmek dÄ±ÅŸÄ±nda yapabileceÄŸi bir ÅŸey yok. Ã–te yandan, doÄŸalgaz Ã¼retimi Ã§ok ucuzladÄ±. Temizlik, sermaye maliyeti ve emek yoÄŸunluÄŸu gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda doÄŸalgaz bu savaÅŸÄ± kazanÄ±yor."
Hirs, 2000-2008 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda ABD'de kÃ¶mÃ¼rÃ¼n doÄŸalgazdan daha ucuz olduÄŸunu ve Ã¼lkede elektrik Ã¼retiminin yarÄ±dan fazlasÄ±nÄ±n kÃ¶mÃ¼rden saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bu iki enerji kaynaÄŸÄ± arasÄ±ndaki fiyat farkÄ±nÄ±n 2008'deki "kaya gazÄ± devriminden" sonra azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Â
ABD'de ilk defa geÃ§en yÄ±l elektrik Ã¼retiminde doÄŸalgaz kullanÄ±mÄ±nÄ±n kÃ¶mÃ¼rÃ¼ geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Hirs, 2010-2016 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda da doÄŸalgaz Ã¼retiminin yÃ¼zde 24 arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kÃ¶mÃ¼r tÃ¼ketiminin ise yÃ¼zde 32 azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran'Ä±n imzaladÄ±ÄŸÄ± muhtÄ±ra bugÃ¼n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "Obamacare'in iÅŸlemeyeceÄŸini biliyorduk. Ben bunu Ã§ok uzun sÃ¼re Ã¶nce tahmin ettim, Ã§uvallayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledim. Obamacare esasen Ã¶ldÃ¼." dedi
Londra Heathrow HavalimanÄ±nÄ±n bir terminalinde uÃ§uÅŸlar durduruldu. UÃ§uÅŸlarÄ±n gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle durdurulduÄŸu bildirildi.
Houston Ãœniversitesi Enerji Ekonomisti Prof. Dr. Hirs, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n kÃ¶mÃ¼rÃ¼ destekleyen politikalarÄ±na raÄŸmen Ã¼lkede kÃ¶mÃ¼r endÃ¼strisinde sona yaklaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde gÃ¼vensizlik ortamÄ±nÄ± ve yaÅŸananlarÄ± protesto amacÄ±yla doktorlarÄ±n dÃ¼n baÅŸlayan iÅŸ bÄ±rakma eylemini pazar gÃ¼nÃ¼ne kadar sÃ¼rdÃ¼rmeyi planladÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
ABD Temsilciler Meclisi, Obamacare'in iptalini Ã¶ngÃ¶ren yeni saÄŸlÄ±k sigortasÄ± tasarÄ±sÄ±nÄ± az farkla kabul etti
C919 projesi ABD, Avrupa ve Rusyaâ€™dan sonra Ã‡inâ€™i Jumbo bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde uÃ§ak Ã¼reticileri arasÄ±nda 4. sÄ±raya yÃ¼kseltti
Malezya Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, FETÃ–'nÃ¼n elebaÅŸlarÄ± arasÄ±nda gÃ¶sterilen Ä°smet Ã–zÃ§elik'in ulusal gÃ¼venliÄŸe tehdit oluÅŸturduÄŸu gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Rusya, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki yÃ¼ksek kalifiye nitelikleri olan Rusya kÃ¶kenli yabancÄ± Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±na ve RusÃ§ayÄ± iyi konuÅŸanlara Rusyaâ€™ya giriÅŸ ve Ã¼lkede Ã§alÄ±ÅŸma hakkÄ± verilmesi iÃ§in Rusya kartÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±yor
Amerikan medyasÄ±, 16 Mart'ta ABD hava kuvvetlerinin Halep'in Cina kÃ¶yÃ¼ndeki bir camiye dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±yla ilgili Pentagon'un soruÅŸturmasÄ±nÄ± tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve vurulan yerin bir "cami kompleksi" olduÄŸunun kabul edildiÄŸini iddia etti
Azerbaycan CumhurbaÅŸkaÄ± Aliyev, Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nda birliÄŸe ihtiyaÃ§ olduÄŸunu belirterek, "Maalesef Ä°slam Ã¼lkeleri terÃ¶rden maÄŸdur oluyor. Ä°slam'Ä±n terÃ¶rle iliÅŸkilendirilmesine karÅŸÄ±yÄ±z." dedi
UNICEF, halen Balkan Ã¼lkelerinde sÄ±kÄ±ÅŸÄ±p kalan 24 bin 600 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuÄŸun belirsizlik nedeniyle psikolojik sorun riski altÄ±nda olduÄŸunu bildirdi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD'nin Astana'da Suriye konulu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin doÄŸrudan parÃ§asÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, fakat Suriye'de ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ± azaltacak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± desteklediklerini bildirdi
ABD'nin 48 askeri araÃ§ ve 250 askerden oluÅŸan yeni bir destek konvoyu PYD/PKKâ€™nÄ±n kontrolÃ¼ndeki Malikiye'ye ulaÅŸtÄ±
ABD Kuzey Amerika Uzay Savunma KomutanlÄ±ÄŸÄ±, pazartesi gÃ¼nÃ¼ Alaska aÃ§Ä±klarÄ±nda bir ABD savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iki Rus bombardÄ±man uÃ§aÄŸÄ±na engelleme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±