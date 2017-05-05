12:27, 05 MayÄ±s 2017 Cuma

ABD'de kÃ¶mÃ¼rÃ¼n sonu yakÄ±n

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Houston Ãœniversitesi Enerji EkonomistiÂ Prof. Dr. Ed Hirs, Trump yÃ¶netiminin enerji politikalarÄ± ve kÃ¼resel petrol piyasasÄ±ndaki geliÅŸmelere iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Trump'Ä±n 28 Mart'ta imzaladÄ±ÄŸÄ± "Enerji BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±" kararnamesiyle, selefi Barack Obama'nÄ±n kÃ¶mÃ¼r madenlerini kapatma kararÄ±nÄ± tersine Ã§evirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren Hirs, buna raÄŸmen ABD'nin kÃ¶mÃ¼r sektÃ¶rÃ¼nde sona gelindiÄŸini belirtti.

2010-2016 ARASINDA KÃ–MÃœR SANTRALLERÄ°NÄ°N YARISI KAPANDI

Hirs, 2010-2016 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda ABD'deki toplam 523 kÃ¶mÃ¼r santralinin 251'inin (yÃ¼zde 48) kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"KÃ¶mÃ¼r, doÄŸalgaza kÄ±yasla daha kirli ve pahalÄ± bir yakÄ±t. ABD'de kÃ¶mÃ¼rÃ¼n bir enerji yakÄ±tÄ± olarak etkin ÅŸekilde kullanÄ±mÄ±nÄ±n devam edeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. Ãœlkede kÃ¶mÃ¼rÃ¼n sonu yaklaÅŸtÄ±. KÃ¶mÃ¼r madenlerini ve santrallerini iÅŸletmenin maliyeti de yÃ¼ksek. Trump hÃ¼kÃ¼metinin kÃ¶mÃ¼r iÃ§in kaÃ§Ä±nÄ±lmaz sonu geciktirmek dÄ±ÅŸÄ±nda yapabileceÄŸi bir ÅŸey yok. Ã–te yandan, doÄŸalgaz Ã¼retimi Ã§ok ucuzladÄ±. Temizlik, sermaye maliyeti ve emek yoÄŸunluÄŸu gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda doÄŸalgaz bu savaÅŸÄ± kazanÄ±yor."

Hirs, 2000-2008 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda ABD'de kÃ¶mÃ¼rÃ¼n doÄŸalgazdan daha ucuz olduÄŸunu ve Ã¼lkede elektrik Ã¼retiminin yarÄ±dan fazlasÄ±nÄ±n kÃ¶mÃ¼rden saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bu iki enerji kaynaÄŸÄ± arasÄ±ndaki fiyat farkÄ±nÄ±n 2008'deki "kaya gazÄ± devriminden" sonra azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Â

ABD'de ilk defa geÃ§en yÄ±l elektrik Ã¼retiminde doÄŸalgaz kullanÄ±mÄ±nÄ±n kÃ¶mÃ¼rÃ¼ geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Hirs, 2010-2016 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda da doÄŸalgaz Ã¼retiminin yÃ¼zde 24 arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kÃ¶mÃ¼r tÃ¼ketiminin ise yÃ¼zde 32 azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.