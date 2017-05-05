12:13, 05 MayÄ±s 2017 Cuma

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde doktorlar grevde





Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde gÃ¼vensizlik ortamÄ±nÄ± ve yaÅŸananlarÄ± protesto amacÄ±yla doktorlarÄ±n dÃ¼n baÅŸlayan iÅŸ bÄ±rakma eylemini pazar gÃ¼nÃ¼ne kadar sÃ¼rdÃ¼rmeyi planladÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde doktorlar, Ã¼lkedeki gÃ¼vensizlik ortamÄ±nÄ± protesto amacÄ±yla 3 gÃ¼nlÃ¼k grev kararÄ± aldÄ±. Doktorlar SendikasÄ± (SYNAMED) BaÅŸkanÄ± Mankoy Badjoki, kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce Ã¼lkede iki doktorun kimliÄŸi belirsiz kiÅŸilerce Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±. Dr. Gildo Byamungu'nun GÃ¼ney Kivu'da evinin Ã¶nÃ¼nde geÃ§en ay silahlÄ± kiÅŸilerce Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, kÄ±sa sÃ¼re sonra da baÅŸka bir doktorun Kasai bÃ¶lgesinde katledildiÄŸini sÃ¶yleyen Badjoki, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin sivilleri koruyamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. Badjoki, gÃ¼vensizlik ortamÄ±nÄ± ve yaÅŸananlarÄ± protesto amacÄ±yla dÃ¼n baÅŸlattÄ±klarÄ± iÅŸ bÄ±rakma eylemini pazar gÃ¼nÃ¼ne kadar sÃ¼rdÃ¼rmeyi planladÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi. Resmi makamlardan, Ã¶ldÃ¼rÃ¼len doktorlarla ilgili aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.

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