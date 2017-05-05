12:40, 05 MayÄ±s 2017 Cuma

Londra Heathrow HavalimanÄ±nda uÃ§uÅŸlar durduruldu





Londra Heathrow HavalimanÄ±nÄ±n bir terminalinde uÃ§uÅŸlar durduruldu. UÃ§uÅŸlarÄ±n gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle durdurulduÄŸu bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Londra Heathrow HavalimanÄ±nÄ±n bir terminalinde uÃ§uÅŸlar durduruldu. UÃ§uÅŸlarÄ±n gÃ¼venlik nedeniyle durdurulduÄŸu bildirildi.

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