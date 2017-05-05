GÃ¼ncelleme: 11:42, 05 MayÄ±s 2017 Cuma

ABD Temsilciler Meclisi, Obamacare'in alternatifini onayladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD Temsilciler Meclisi,Â Obamacare'in iptalini Ã¶ngÃ¶renÂ yeni saÄŸlÄ±k sigortasÄ± tasarÄ±sÄ±nÄ±Â az farkla kabul etti.

Eski BaÅŸkan Barack Obama'nÄ±n kamuoyunda Obamacare olarak bilinen "DÃ¼ÅŸÃ¼k Maliyetli SaÄŸlÄ±k SigortasÄ± YasasÄ±"nÄ± feshetmek iÃ§in hazÄ±rlanan "Amerikan SaÄŸlÄ±k Hizmetleri YasasÄ±" (AHCA) tasarÄ±sÄ±nÄ±n yeni versiyonu, Temsilciler Meclisinde 213'e karÅŸÄ± 217 oyla onaylandÄ±.

BazÄ± CumhuriyetÃ§i vekillerin, tasarÄ±nÄ±n oylamanÄ±n sonlarÄ±na doÄŸru gerekli "evet" oyuna ulaÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸarkÄ± sÃ¶yleyerek kutlamasÄ± dikkati Ã§ekti.

TasarÄ±nÄ±n birÃ§ok saÄŸlÄ±k Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ve DemokratlarÄ±n ÅŸiddetli muhalefetine raÄŸmen Kongrenin ilk kanadÄ±ndan geÃ§ebilmesi, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve CumhuriyetÃ§i Parti iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ± olarak deÄŸerlendirildi.

SENATO'DAN GEÃ‡Ä°P GEÃ‡MEYECEÄžÄ° BELÄ°RSÄ°Z

Temsilciler Meclisi'nden geÃ§en AHCA tasarÄ±sÄ±nÄ±n bir sonraki duraÄŸÄ±, ABD Senatosu olacak. TasarÄ±nÄ±n Senato'da da kabul edilmesi iÃ§in en az 51 oya ihtiyacÄ± var.

Senatodaki 100 sandalyeden 52'si ile Ã§oÄŸunluÄŸu elinde tutan CumhuriyetÃ§ilerden en az 4'Ã¼nÃ¼n karÅŸÄ± Ã§Ä±kabilecek olmasÄ± ise tasarÄ±nÄ±n kaderini belirsizleÅŸtiriyor.