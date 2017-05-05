ABD Temsilciler Meclisi, Obamacare'in alternatifini onayladÄ±

ABD Temsilciler Meclisi,Â Obamacare'in iptalini Ã¶ngÃ¶renÂ yeni saÄŸlÄ±k sigortasÄ± tasarÄ±sÄ±nÄ±Â az farkla kabul etti.
Eski BaÅŸkan Barack Obama'nÄ±n kamuoyunda Obamacare olarak bilinen "DÃ¼ÅŸÃ¼k Maliyetli SaÄŸlÄ±k SigortasÄ± YasasÄ±"nÄ± feshetmek iÃ§in hazÄ±rlanan "Amerikan SaÄŸlÄ±k Hizmetleri YasasÄ±" (AHCA) tasarÄ±sÄ±nÄ±n yeni versiyonu, Temsilciler Meclisinde 213'e karÅŸÄ± 217 oyla onaylandÄ±.
BazÄ± CumhuriyetÃ§i vekillerin, tasarÄ±nÄ±n oylamanÄ±n sonlarÄ±na doÄŸru gerekli "evet" oyuna ulaÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸarkÄ± sÃ¶yleyerek kutlamasÄ± dikkati Ã§ekti.
TasarÄ±nÄ±n birÃ§ok saÄŸlÄ±k Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ve DemokratlarÄ±n ÅŸiddetli muhalefetine raÄŸmen Kongrenin ilk kanadÄ±ndan geÃ§ebilmesi, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve CumhuriyetÃ§i Parti iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ± olarak deÄŸerlendirildi.
Temsilciler Meclisi'nden geÃ§en AHCA tasarÄ±sÄ±nÄ±n bir sonraki duraÄŸÄ±, ABD Senatosu olacak. TasarÄ±nÄ±n Senato'da da kabul edilmesi iÃ§in en az 51 oya ihtiyacÄ± var.
Senatodaki 100 sandalyeden 52'si ile Ã§oÄŸunluÄŸu elinde tutan CumhuriyetÃ§ilerden en az 4'Ã¼nÃ¼n karÅŸÄ± Ã§Ä±kabilecek olmasÄ± ise tasarÄ±nÄ±n kaderini belirsizleÅŸtiriyor.
TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran'Ä±n imzaladÄ±ÄŸÄ± muhtÄ±ra bugÃ¼n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "Obamacare'in iÅŸlemeyeceÄŸini biliyorduk. Ben bunu Ã§ok uzun sÃ¼re Ã¶nce tahmin ettim, Ã§uvallayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledim. Obamacare esasen Ã¶ldÃ¼." dedi
Londra Heathrow HavalimanÄ±nÄ±n bir terminalinde uÃ§uÅŸlar durduruldu. UÃ§uÅŸlarÄ±n gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle durdurulduÄŸu bildirildi.
Houston Ãœniversitesi Enerji Ekonomisti Prof. Dr. Hirs, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n kÃ¶mÃ¼rÃ¼ destekleyen politikalarÄ±na raÄŸmen Ã¼lkede kÃ¶mÃ¼r endÃ¼strisinde sona yaklaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde gÃ¼vensizlik ortamÄ±nÄ± ve yaÅŸananlarÄ± protesto amacÄ±yla doktorlarÄ±n dÃ¼n baÅŸlayan iÅŸ bÄ±rakma eylemini pazar gÃ¼nÃ¼ne kadar sÃ¼rdÃ¼rmeyi planladÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
ABD Temsilciler Meclisi, Obamacare'in iptalini Ã¶ngÃ¶ren yeni saÄŸlÄ±k sigortasÄ± tasarÄ±sÄ±nÄ± az farkla kabul etti
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