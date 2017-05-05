12:46, 05 MayÄ±s 2017 Cuma

Trump Obamacare'i Ã¶ldÃ¼rdÃ¼!

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABDÂ BaÅŸkanÄ±Â Donald Trump, "Obamacare" olarak bilinen "DÃ¼ÅŸÃ¼k Maliyetli SaÄŸlÄ±k SigortasÄ± YasasÄ±"nÄ±n iÅŸlemeyeceÄŸini uzun sÃ¼re Ã¶nce tahmin ettiÄŸini belirterek, "Obamacare esasen Ã¶ldÃ¼. Bu tasarÄ± (Amerikan SaÄŸlÄ±k Hizmetleri Yasa tasarÄ±sÄ±), Obamacare'nin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve deÄŸiÅŸtirilmesidir." dedi.

Trump, selefi Barack Obama'nÄ±n kamuoyunda Obamacare olarak bilinen "DÃ¼ÅŸÃ¼k Maliyetli SaÄŸlÄ±k SigortasÄ± YasasÄ±"nÄ± feshetmeyi Ã¶ngÃ¶ren yeni saÄŸlÄ±k sigortasÄ± tasarÄ±sÄ±nÄ±n, ABD Temsilciler Meclisinde onaylanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Beyaz Saray'da basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence ve CumhuriyetÃ§i liderlerin eÅŸlik ettiÄŸi Trump, konuÅŸmasÄ±na "felaket" olarak nitelendirdiÄŸi Obamacare'i eleÅŸtirerek baÅŸlarken, "Obamacare'in iÅŸlemeyeceÄŸini biliyorduk. Ben bunu Ã§ok uzun sÃ¼re Ã¶nce tahmin ettim, Ã§uvallayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledim. Åžimdi baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸu Ã§ok net ortada. Obamacare esasen Ã¶ldÃ¼." ifadelerini kullandÄ±.

"SENATO'DAN DA GEÃ‡Ä°RECEÄžÄ°MÄ°ZDEN Ã‡OK EMÄ°NÄ°M"

Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± CumhuriyetÃ§i Paul Ryan tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan Amerikan SaÄŸlÄ±k Hizmetleri YasasÄ±'nÄ±n (AHCA) ise "mÃ¼kemmel bir plan" olduÄŸunu ifade eden Trump, "TasarÄ±yÄ±, Senatodan da geÃ§ireceÄŸimizden Ã§ok eminim." dedi.

Trump, ayrÄ±ca tasarÄ±nÄ±n Obamacare'i tamamen iptal etmediÄŸi eleÅŸtirilerine atÄ±fta bulunarak, "Bu tasarÄ±, Obamacare'nin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve deÄŸiÅŸtirilmesidir. Bu konuda hata yapmayÄ±n." yorumunda bulundu.

"BÄ°ZÄ° BÄ°R ARAYA GETÄ°RDÄ°"

Donald Trump, Obamacare'i iptal etme arzusunun CumhuriyetÃ§ileri bir araya getirdiÄŸini anlatÄ±rken, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"CumhuriyetÃ§i Parti olarak gerÃ§ekten inanÄ±lmaz bir saÄŸlÄ±k planÄ± hazÄ±rladÄ±k ve bu bizi bir araya getirdi. Bu iÅŸi bitireceÄŸiz ve sonra bildiÄŸiniz gibi vergi planÄ±mÄ±zÄ±, Ã§ok bÃ¼yÃ¼k vergi indirimlerini uygulamaya koyacaÄŸÄ±z."