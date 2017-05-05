DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
13:48, 05 MayÄ±s 2017 Cuma
Amerika
12:46, 05 MayÄ±s 2017 Cuma

  • PaylaÅŸ
Trump Obamacare'i Ã¶ldÃ¼rdÃ¼!
Trump Obamacare'i Ã¶ldÃ¼rdÃ¼!

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "Obamacare'in iÅŸlemeyeceÄŸini biliyorduk. Ben bunu Ã§ok uzun sÃ¼re Ã¶nce tahmin ettim, Ã§uvallayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledim. Obamacare esasen Ã¶ldÃ¼." dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABDÂ BaÅŸkanÄ±Â Donald Trump, "Obamacare" olarak bilinen "DÃ¼ÅŸÃ¼k Maliyetli SaÄŸlÄ±k SigortasÄ± YasasÄ±"nÄ±n iÅŸlemeyeceÄŸini uzun sÃ¼re Ã¶nce tahmin ettiÄŸini belirterek, "Obamacare esasen Ã¶ldÃ¼. Bu tasarÄ± (Amerikan SaÄŸlÄ±k Hizmetleri Yasa tasarÄ±sÄ±), Obamacare'nin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve deÄŸiÅŸtirilmesidir." dedi.

ABD TEMSÄ°LCÄ°LER MECLÄ°SÄ°, OBAMACARE'Ä°N ALTERNATÄ°FÄ°NÄ° ONAYLADI

Trump, selefi Barack Obama'nÄ±n kamuoyunda Obamacare olarak bilinen "DÃ¼ÅŸÃ¼k Maliyetli SaÄŸlÄ±k SigortasÄ± YasasÄ±"nÄ± feshetmeyi Ã¶ngÃ¶ren yeni saÄŸlÄ±k sigortasÄ± tasarÄ±sÄ±nÄ±n, ABD Temsilciler Meclisinde onaylanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Beyaz Saray'da basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence ve CumhuriyetÃ§i liderlerin eÅŸlik ettiÄŸi Trump, konuÅŸmasÄ±na "felaket" olarak nitelendirdiÄŸi Obamacare'i eleÅŸtirerek baÅŸlarken, "Obamacare'in iÅŸlemeyeceÄŸini biliyorduk. Ben bunu Ã§ok uzun sÃ¼re Ã¶nce tahmin ettim, Ã§uvallayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledim. Åžimdi baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸu Ã§ok net ortada. Obamacare esasen Ã¶ldÃ¼." ifadelerini kullandÄ±.

"SENATO'DAN DA GEÃ‡Ä°RECEÄžÄ°MÄ°ZDEN Ã‡OK EMÄ°NÄ°M"

Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± CumhuriyetÃ§i Paul Ryan tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan Amerikan SaÄŸlÄ±k Hizmetleri YasasÄ±'nÄ±n (AHCA) ise "mÃ¼kemmel bir plan" olduÄŸunu ifade eden Trump, "TasarÄ±yÄ±, Senatodan da geÃ§ireceÄŸimizden Ã§ok eminim." dedi.

Trump, ayrÄ±ca tasarÄ±nÄ±n Obamacare'i tamamen iptal etmediÄŸi eleÅŸtirilerine atÄ±fta bulunarak, "Bu tasarÄ±, Obamacare'nin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve deÄŸiÅŸtirilmesidir. Bu konuda hata yapmayÄ±n." yorumunda bulundu.

"BÄ°ZÄ° BÄ°R ARAYA GETÄ°RDÄ°"

Donald Trump, Obamacare'i iptal etme arzusunun CumhuriyetÃ§ileri bir araya getirdiÄŸini anlatÄ±rken, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"CumhuriyetÃ§i Parti olarak gerÃ§ekten inanÄ±lmaz bir saÄŸlÄ±k planÄ± hazÄ±rladÄ±k ve bu bizi bir araya getirdi. Bu iÅŸi bitireceÄŸiz ve sonra bildiÄŸiniz gibi vergi planÄ±mÄ±zÄ±, Ã§ok bÃ¼yÃ¼k vergi indirimlerini uygulamaya koyacaÄŸÄ±z."



Ä°lgili Konular Obamacare trump ABD
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Amerika Haberleri
Suriye'de quot Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgeleri quot muhtÄ±rasÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte
Suriye'de "Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgeleri" muhtÄ±rasÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte

TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran'Ä±n imzaladÄ±ÄŸÄ± muhtÄ±ra bugÃ¼n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi
Trump Obamacare'i Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
Trump Obamacare'i Ã¶ldÃ¼rdÃ¼!

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "Obamacare'in iÅŸlemeyeceÄŸini biliyorduk. Ben bunu Ã§ok uzun sÃ¼re Ã¶nce tahmin ettim, Ã§uvallayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledim. Obamacare esasen Ã¶ldÃ¼." dedi
Londra Heathrow HavalimanÄ±nda uÃ§uÅŸlar durduruldu
Londra Heathrow HavalimanÄ±nda uÃ§uÅŸlar durduruldu

Londra Heathrow HavalimanÄ±nÄ±n bir terminalinde uÃ§uÅŸlar durduruldu. UÃ§uÅŸlarÄ±n gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle durdurulduÄŸu bildirildi.
ABD'de kÃ¶mÃ¼rÃ¼n sonu yakÄ±n
ABD'de kÃ¶mÃ¼rÃ¼n sonu yakÄ±n

Houston Ãœniversitesi Enerji Ekonomisti Prof. Dr. Hirs, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n kÃ¶mÃ¼rÃ¼ destekleyen politikalarÄ±na raÄŸmen Ã¼lkede kÃ¶mÃ¼r endÃ¼strisinde sona yaklaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde doktorlar grevde
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde doktorlar grevde

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde gÃ¼vensizlik ortamÄ±nÄ± ve yaÅŸananlarÄ± protesto amacÄ±yla doktorlarÄ±n dÃ¼n baÅŸlayan iÅŸ bÄ±rakma eylemini pazar gÃ¼nÃ¼ne kadar sÃ¼rdÃ¼rmeyi planladÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
ABD Temsilciler Meclisi Obamacare'in alternatifini onayladÄ±
ABD Temsilciler Meclisi, Obamacare'in alternatifini onayladÄ±

ABD Temsilciler Meclisi, Obamacare'in iptalini Ã¶ngÃ¶ren yeni saÄŸlÄ±k sigortasÄ± tasarÄ±sÄ±nÄ± az farkla kabul etti
Ã‡in yerli uÃ§aÄŸÄ± C919'u havalandÄ±rdÄ±
Ã‡in yerli uÃ§aÄŸÄ± C919'u havalandÄ±rdÄ±

C919 projesi ABD, Avrupa ve Rusyaâ€™dan sonra Ã‡inâ€™i Jumbo bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde uÃ§ak Ã¼reticileri arasÄ±nda 4. sÄ±raya yÃ¼kseltti
Malezya'da FETÃ– elebaÅŸlarÄ±ndan Ä°smet Ã–zÃ§elik gÃ¶zaltÄ±nda
Malezya'da FETÃ– elebaÅŸlarÄ±ndan Ä°smet Ã–zÃ§elik gÃ¶zaltÄ±nda

Malezya Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, FETÃ–'nÃ¼n elebaÅŸlarÄ± arasÄ±nda gÃ¶sterilen Ä°smet Ã–zÃ§elik'in ulusal gÃ¼venliÄŸe tehdit oluÅŸturduÄŸu gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Rusya'dan beyin gÃ¶Ã§Ã¼nÃ¼ 'kart' ile dÃ¶ndÃ¼rme Ã§abasÄ±
Rusya'dan beyin gÃ¶Ã§Ã¼nÃ¼ 'kart' ile dÃ¶ndÃ¼rme Ã§abasÄ±

Rusya, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki yÃ¼ksek kalifiye nitelikleri olan Rusya kÃ¶kenli yabancÄ± Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±na ve RusÃ§ayÄ± iyi konuÅŸanlara Rusyaâ€™ya giriÅŸ ve Ã¼lkede Ã§alÄ±ÅŸma hakkÄ± verilmesi iÃ§in Rusya kartÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±yor
ABD'nin Halep'te cami vurduÄŸunu ilk kez kabul ettiÄŸi iddiasÄ±
ABD'nin Halep'te cami vurduÄŸunu ilk kez kabul ettiÄŸi iddiasÄ±

Amerikan medyasÄ±, 16 Mart'ta ABD hava kuvvetlerinin Halep'in Cina kÃ¶yÃ¼ndeki bir camiye dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±yla ilgili Pentagon'un soruÅŸturmasÄ±nÄ± tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve vurulan yerin bir "cami kompleksi" olduÄŸunun kabul edildiÄŸini iddia etti
Aliyev Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nda birliÄŸe ihtiyaÃ§ var
Aliyev: Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nda birliÄŸe ihtiyaÃ§ var

Azerbaycan CumhurbaÅŸkaÄ± Aliyev, Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nda birliÄŸe ihtiyaÃ§ olduÄŸunu belirterek, "Maalesef Ä°slam Ã¼lkeleri terÃ¶rden maÄŸdur oluyor. Ä°slam'Ä±n terÃ¶rle iliÅŸkilendirilmesine karÅŸÄ±yÄ±z." dedi
Tacikistan'da bÃ¼yÃ¼k deprem
Tacikistan'da bÃ¼yÃ¼k deprem

Tacikistan'da 6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi
Balkanlardaki mÃ¼lteci Ã§ocuklar belirsizliÄŸin penÃ§esinde'
'Balkanlardaki mÃ¼lteci Ã§ocuklar belirsizliÄŸin penÃ§esinde'

UNICEF, halen Balkan Ã¼lkelerinde sÄ±kÄ±ÅŸÄ±p kalan 24 bin 600 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuÄŸun belirsizlik nedeniyle psikolojik sorun riski altÄ±nda olduÄŸunu bildirdi
ABD'den 'Astana' aÃ§Ä±klamasÄ±
ABD'den 'Astana' aÃ§Ä±klamasÄ±

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD'nin Astana'da Suriye konulu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin doÄŸrudan parÃ§asÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, fakat Suriye'de ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ± azaltacak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± desteklediklerini bildirdi
ABD'den PYD ye yeniden araÃ§ ve asker desteÄŸi
ABD'den PYDâ€™ye yeniden araÃ§ ve asker desteÄŸi

ABD'nin 48 askeri araÃ§ ve 250 askerden oluÅŸan yeni bir destek konvoyu PYD/PKKâ€™nÄ±n kontrolÃ¼ndeki Malikiye'ye ulaÅŸtÄ±
ABD savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±ndan Rus bombardÄ±man uÃ§aklarÄ±na engelleme
ABD savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±ndan Rus bombardÄ±man uÃ§aklarÄ±na engelleme

ABD Kuzey Amerika Uzay Savunma KomutanlÄ±ÄŸÄ±, pazartesi gÃ¼nÃ¼ Alaska aÃ§Ä±klarÄ±nda bir ABD savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iki Rus bombardÄ±man uÃ§aÄŸÄ±na engelleme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Haberler

ABD'de kÃ¶mÃ¼rÃ¼n sonu yakÄ±n
ABD'de kÃ¶mÃ¼rÃ¼n sonu yakÄ±n

ABD Temsilciler Meclisi, Obamacare'in alternatifini onayladÄ±
ABD Temsilciler Meclisi Obamacare'in alternatifini onayladÄ±

ABD'nin Halep'te cami vurduÄŸunu ilk kez kabul ettiÄŸi iddiasÄ±
ABD'nin Halep'te cami vurduÄŸunu ilk kez kabul ettiÄŸi iddiasÄ±

ABD'den 'Astana' aÃ§Ä±klamasÄ±
ABD'den 'Astana' aÃ§Ä±klamasÄ±

ABD'den PYDâ€™ye yeniden araÃ§ ve asker desteÄŸi
ABD'den PYD ye yeniden araÃ§ ve asker desteÄŸi

ABD savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±ndan Rus bombardÄ±man uÃ§aklarÄ±na engelleme
ABD savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±ndan Rus bombardÄ±man uÃ§aklarÄ±na engelleme

Beyaz Saray'Ä± ziyaret eden hahamdan skandal paylaÅŸÄ±m
Beyaz Saray'Ä± ziyaret eden hahamdan skandal paylaÅŸÄ±m

Trump'Ä±n ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyaret adresleri belli oldu
Trump'Ä±n ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyaret adresleri belli oldu






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 