DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran arasÄ±nda varÄ±lan, Suriye'de Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgeleri oluÅŸturulmasÄ±na iliÅŸkin muhtÄ±ra bugÃ¼nden itibaren yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giriyor. ÃœÃ§ Ã¼lke, muhtÄ±radaki Ã§erÃ§evenin ayrÄ±ntÄ±larÄ± Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlayacak.
Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da imzalanan muhtÄ±ra kapsamÄ±nda, Suriye'de muhalifler ve rejim gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n en yoÄŸun olduÄŸu alanlarda 4 "Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgesi" ve bu bÃ¶lgelerin sÄ±nÄ±rlarÄ± boyunca "gÃ¼venlikli bÃ¶lgeler" kurulacak.
Suriye'nin 4 yerinde oluÅŸturulmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgelerinin Ã§erÃ§evesi, genel olarak ÅŸÃ¶yle belirlendi:
Ä°dlib ili ve komÅŸu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazÄ± bÃ¶lgeleri, Humus ilinin kuzeyindeki belli bÃ¶lgeler, baÅŸkent Åžam'daki DoÄŸu Guta, Suriyeâ€™nin gÃ¼neyinin belli bÃ¶lgeleri (Deraa ve Kuneytra vilayetleri).
Ä°ki hafta iÃ§inde kurulacak Ortak Ã‡alÄ±ÅŸma Grubu, Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgelerinin kesin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± ve sÄ±nÄ±rlar boyunca oluÅŸturulacak gÃ¼venlikli bÃ¶lgeleri belirleyecek.
Ã‡atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgelerinde, Suriye rejimi ile ateÅŸkese katÄ±lan veya katÄ±lacak silahlÄ± muhalif gruplar arasÄ±nda, hava unsurlarÄ± dahil olmak Ã¼zere her tÃ¼rlÃ¼ silahlÄ± saldÄ±rÄ± durdurulacak.
MuhtÄ±raya gÃ¶re, El Kaide ve DEAÅž ile mÃ¼cadele Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgelerinin iÃ§inde ve dÄ±ÅŸÄ±nda sÃ¼recek.
GÃ¼venlikli bÃ¶lgeler ise, Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgelerinin sÄ±nÄ±rlarÄ± boyunca Ã§atÄ±ÅŸan taraflar arasÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olaylarÄ±n ve Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n engellenmesi amacÄ±yla kurulacak.
Ä°daresini garantÃ¶r Ã¼lke birliklerinin saÄŸlayacaÄŸÄ± gÃ¼venlikli bÃ¶lgeler ilk etapta 6 ay geÃ§erli olacak.
SilahsÄ±z sivillerin geÃ§iÅŸinin saÄŸlanmasÄ±, insani yardÄ±mlarÄ±n iletilmesi ve ekonomik faaliyetlerin devamÄ± iÃ§in "kontrol noktalarÄ±"nÄ±n bulunacaÄŸÄ± gÃ¼venlikli bÃ¶lgelerde ayrÄ±ca ateÅŸkese riayet edilmesinin saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla "gÃ¶zlem noktalarÄ±" yer alacak.
Kontrol ve gÃ¶zlem noktalarÄ±nÄ±n faaliyet gÃ¶stermesi ve gÃ¼venlikli bÃ¶lgelerin idaresi, garantÃ¶r Ã¼lkelere ait birliklerce uzlaÅŸÄ± temelinde saÄŸlanacak. GerektiÄŸi hallerde garantÃ¶r Ã¼lkelerin uzlaÅŸmasÄ±yla Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ taraflar konuÅŸlandÄ±rÄ±labilecek.
GeÃ§ici bir Ã¶nlem olarak belirlenen Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgeleri ve gÃ¼venlikli bÃ¶lgelerin 6 aylÄ±k sÃ¼releri, garantÃ¶rlerin uzlaÅŸmasÄ± halinde otomatik olarak uzatÄ±lacak.
AyrÄ±ca Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgelerine, insani yardÄ±mlarÄ±n en hÄ±zlÄ± ÅŸekilde ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± saÄŸlanacak.
Sivillerin en temel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± ve tÄ±bbi yardÄ±mÄ±n ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in gerekli ÅŸartlar oluÅŸturulacak. Su ve elektrik daÄŸÄ±tÄ±mÄ± gibi temel altyapÄ± tesislerinin tekrar iÅŸler hale gelmesi iÃ§in Ã¶nlemler alÄ±nacak. MÃ¼ltecilerin ve Ã¼lke iÃ§inde yerinden olmuÅŸ kiÅŸilerin evlerine dÃ¶nmesi iÃ§in uygun koÅŸullar oluÅŸturulacak.
MuhtÄ±raya gÃ¶re, garantÃ¶r Ã¼lkeler, 4 Haziran'a kadar Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgeleri ile gÃ¼venlikli bÃ¶lgelerin haritalarÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tamamlamak ve silahlÄ± muhaliflerle terÃ¶rist gruplarÄ± birbirinden ayrÄ±ÅŸtÄ±rmak iÃ§in gerekli adÄ±mlarÄ± atacak.
TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran'Ä±n imzaladÄ±ÄŸÄ± muhtÄ±ra bugÃ¼n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi
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