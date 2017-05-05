14:04, 05 MayÄ±s 2017 Cuma

Wikipedia'nÄ±n itirazÄ±na mahkemeden ret

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ankara 1. Sulh Ceza HakimliÄŸi, Wikipedia sitesinin baÄŸlÄ± bulunduÄŸu "Wikimedia" adlÄ± vakfÄ±n, siteye eriÅŸim engellenmesi kararÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± itirazÄ± reddetti.

TÃ¼rkiye'yi Ã§eÅŸitli terÃ¶r gruplarÄ±yla aynÄ± dÃ¼zlemde ve iÅŸ birliÄŸi halinde gÃ¶stermeye Ã§alÄ±ÅŸan yazÄ± ve yorumlar nedeniyle Wikipedia'ya eriÅŸim engellendi.

Wikipedia sitesinin baÄŸlÄ± bulunduÄŸu "Wikimedia" adlÄ± vakÄ±f, "ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n engellendiÄŸi" gerekÃ§esiyle eriÅŸimin engellenmesi kararÄ±na itiraz etti.

Ä°tiraz, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimi Sezer SÃ¶ylemez tarafÄ±ndan reddedildi.

Kararda, eriÅŸimin engellenmesine yapÄ±lan itirazlarÄ±n, ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne aykÄ±rÄ±lÄ±k noktasÄ±nda toplandÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SÃ¶zleÅŸmesi (AÄ°HS) ile TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nÄ±n ilgili maddelerinde, ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n, suÃ§ iÅŸlenmesinin Ã¶nlenmesi iÃ§in gerekli yaptÄ±rÄ±mlara tabi tutulabileceÄŸinin Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

Ä°nternet OrtamÄ±nda YapÄ±lan YayÄ±nlarÄ±n DÃ¼zenlenmesi ve Bu YayÄ±nlar Yoluyla Ä°ÅŸlenen SuÃ§larla MÃ¼cadele Edilmesi HakkÄ±nda Kanun'un, ilgili maddesinde de ihlalin Ã¶nlenemediÄŸi durumlarda, internet sitesinin tÃ¼mÃ¼ne yÃ¶nelik eriÅŸim engeli kararÄ± verilebileceÄŸinin hÃ¼kÃ¼m altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilen kararda, "HakimliÄŸimizce 'ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼' demokratik hukuk devletinin en temel haklarÄ±ndan biri olarak kabul edilmektedir. Ancak belirtilen yasal metinlerden de anlaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± gibi 'ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼' mutlak haklardan deÄŸildir, ÅŸartlarÄ±n oluÅŸmasÄ± ve Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼n gerektirdiÄŸi durumlarda ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ kÄ±sÄ±tlanabilir." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

Kararda, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devletince, 20 Temmuz 2016'da, tÃ¼m Ã¼lke genelinde "olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal" ilan edildiÄŸi, aynÄ± saatlerde Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SÃ¶zleÅŸmesi'nin 15. maddesi gereÄŸince sÃ¶zleÅŸmeden kaynaklanan yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini geÃ§ici olarak askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da Avrupa Konseyi Genel SekreterliÄŸine bildirildiÄŸi anÄ±msatÄ±ldÄ±.

AÄ°HS'in 15/2. maddesi ile sÃ¶zleÅŸmenin hangi hÃ¼kÃ¼mlerinin askÄ±ya alÄ±namayacaÄŸÄ±nÄ±n hÃ¼kme baÄŸlandÄ±ÄŸÄ± ifade edilen kararda, 10. maddede dÃ¼zenlenen ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n bunlardan biri olmadÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

Kararda, ÅŸu deÄŸerlendirmeler yapÄ±ldÄ±:

"HakimliÄŸimiz tarafÄ±ndan verilen itiraza konu kararda, www.wikipedia.org adlÄ± internet sitesinde yer alan iki ayrÄ± URL adresinde bulunan ve talebe konu edilen iÃ§eriklerde, 'TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devletinin, Suriye'de yaÅŸanan iÃ§ savaÅŸÄ± baÅŸlatanlardan olduÄŸu, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerini desteklediÄŸi, silah yardÄ±mÄ±nda bulunduÄŸu' gibi uluslararasÄ± platformda ve Ã¼lke iÃ§erisinde saygÄ±nlÄ±k ve itibarÄ±nÄ± zedeleyecek, terÃ¶rÃ¼ destekleyen bir devlet olduÄŸu izlenimi verecek derecede haksÄ±z nitelikte saldÄ±rÄ±nÄ±n bulunduÄŸu anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devleti BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±nca, BiliÅŸim Teknolojileri Kurumuna baÅŸvurulmuÅŸ, ancak talebe konu URL adreslerinin ÅŸifreli olmasÄ± nedeniyle teknik olarak eriÅŸimin engellenmesi mÃ¼mkÃ¼n bulunmadÄ±ÄŸÄ±ndan, internet sitesinin tamamÄ±na yÃ¶nelik eriÅŸimin engellenmesi kararÄ± verilmiÅŸ, hakimliÄŸimizce de bu karar yerinde bulunduÄŸundan onaylanmÄ±ÅŸtÄ±r. Verilen kararda, internet sitesine tÃ¼mden eriÅŸimin engellenmesinin geÃ§ici olduÄŸu, belirtilen iki URL adresine www.wikipedia.org yetkilileri tarafÄ±ndan eriÅŸim engelinin konulmasÄ± halinde kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi vurgulanmÄ±ÅŸtÄ±r. AÃ§Ä±klanan nedenlerle hakimliÄŸimiz kararÄ±nda dÃ¼zeltilecek bir husus bulunmadÄ±ÄŸÄ±ndan, itirazÄ±n reddine karar verilmiÅŸtir."