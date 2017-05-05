Wikipedia'nÄ±n itirazÄ±na mahkemeden ret

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ankara 1. Sulh Ceza HakimliÄŸi, Wikipedia sitesinin baÄŸlÄ± bulunduÄŸu "Wikimedia" adlÄ± vakfÄ±n, siteye eriÅŸim engellenmesi kararÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± itirazÄ± reddetti.
TÃ¼rkiye'yi Ã§eÅŸitli terÃ¶r gruplarÄ±yla aynÄ± dÃ¼zlemde ve iÅŸ birliÄŸi halinde gÃ¶stermeye Ã§alÄ±ÅŸan yazÄ± ve yorumlar nedeniyle Wikipedia'ya eriÅŸim engellendi.
Wikipedia sitesinin baÄŸlÄ± bulunduÄŸu "Wikimedia" adlÄ± vakÄ±f, "ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n engellendiÄŸi" gerekÃ§esiyle eriÅŸimin engellenmesi kararÄ±na itiraz etti.
Ä°tiraz, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimi Sezer SÃ¶ylemez tarafÄ±ndan reddedildi.
Kararda, eriÅŸimin engellenmesine yapÄ±lan itirazlarÄ±n, ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne aykÄ±rÄ±lÄ±k noktasÄ±nda toplandÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SÃ¶zleÅŸmesi (AÄ°HS) ile TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nÄ±n ilgili maddelerinde, ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n, suÃ§ iÅŸlenmesinin Ã¶nlenmesi iÃ§in gerekli yaptÄ±rÄ±mlara tabi tutulabileceÄŸinin Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.
Ä°nternet OrtamÄ±nda YapÄ±lan YayÄ±nlarÄ±n DÃ¼zenlenmesi ve Bu YayÄ±nlar Yoluyla Ä°ÅŸlenen SuÃ§larla MÃ¼cadele Edilmesi HakkÄ±nda Kanun'un, ilgili maddesinde de ihlalin Ã¶nlenemediÄŸi durumlarda, internet sitesinin tÃ¼mÃ¼ne yÃ¶nelik eriÅŸim engeli kararÄ± verilebileceÄŸinin hÃ¼kÃ¼m altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilen kararda, "HakimliÄŸimizce 'ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼' demokratik hukuk devletinin en temel haklarÄ±ndan biri olarak kabul edilmektedir. Ancak belirtilen yasal metinlerden de anlaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± gibi 'ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼' mutlak haklardan deÄŸildir, ÅŸartlarÄ±n oluÅŸmasÄ± ve Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼n gerektirdiÄŸi durumlarda ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ kÄ±sÄ±tlanabilir." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
Kararda, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devletince, 20 Temmuz 2016'da, tÃ¼m Ã¼lke genelinde "olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal" ilan edildiÄŸi, aynÄ± saatlerde Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SÃ¶zleÅŸmesi'nin 15. maddesi gereÄŸince sÃ¶zleÅŸmeden kaynaklanan yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini geÃ§ici olarak askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da Avrupa Konseyi Genel SekreterliÄŸine bildirildiÄŸi anÄ±msatÄ±ldÄ±.
AÄ°HS'in 15/2. maddesi ile sÃ¶zleÅŸmenin hangi hÃ¼kÃ¼mlerinin askÄ±ya alÄ±namayacaÄŸÄ±nÄ±n hÃ¼kme baÄŸlandÄ±ÄŸÄ± ifade edilen kararda, 10. maddede dÃ¼zenlenen ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n bunlardan biri olmadÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.
Kararda, ÅŸu deÄŸerlendirmeler yapÄ±ldÄ±:
"HakimliÄŸimiz tarafÄ±ndan verilen itiraza konu kararda, www.wikipedia.org adlÄ± internet sitesinde yer alan iki ayrÄ± URL adresinde bulunan ve talebe konu edilen iÃ§eriklerde, 'TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devletinin, Suriye'de yaÅŸanan iÃ§ savaÅŸÄ± baÅŸlatanlardan olduÄŸu, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerini desteklediÄŸi, silah yardÄ±mÄ±nda bulunduÄŸu' gibi uluslararasÄ± platformda ve Ã¼lke iÃ§erisinde saygÄ±nlÄ±k ve itibarÄ±nÄ± zedeleyecek, terÃ¶rÃ¼ destekleyen bir devlet olduÄŸu izlenimi verecek derecede haksÄ±z nitelikte saldÄ±rÄ±nÄ±n bulunduÄŸu anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.
TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devleti BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±nca, BiliÅŸim Teknolojileri Kurumuna baÅŸvurulmuÅŸ, ancak talebe konu URL adreslerinin ÅŸifreli olmasÄ± nedeniyle teknik olarak eriÅŸimin engellenmesi mÃ¼mkÃ¼n bulunmadÄ±ÄŸÄ±ndan, internet sitesinin tamamÄ±na yÃ¶nelik eriÅŸimin engellenmesi kararÄ± verilmiÅŸ, hakimliÄŸimizce de bu karar yerinde bulunduÄŸundan onaylanmÄ±ÅŸtÄ±r. Verilen kararda, internet sitesine tÃ¼mden eriÅŸimin engellenmesinin geÃ§ici olduÄŸu, belirtilen iki URL adresine www.wikipedia.org yetkilileri tarafÄ±ndan eriÅŸim engelinin konulmasÄ± halinde kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi vurgulanmÄ±ÅŸtÄ±r. AÃ§Ä±klanan nedenlerle hakimliÄŸimiz kararÄ±nda dÃ¼zeltilecek bir husus bulunmadÄ±ÄŸÄ±ndan, itirazÄ±n reddine karar verilmiÅŸtir."
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a suikast giriÅŸimi davasÄ±nda tÃ¼m sanÄ±klarÄ±n tutukluluk hallerinin devamÄ±na karar verildi.
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iBB BaÅŸkanÄ± TopbaÅŸ, FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda tutuklu olan damadÄ± KavurmacÄ±'nÄ±n tahliyesine iliÅŸkin, "Åžu anda yargÄ±nÄ±n hala devam etmekte olan konusu ve konularÄ±yla ilgili konuÅŸmayÄ± ve deÄŸerlendirmeyi doÄŸru bulmuyorum. Bu, yargÄ±ya olan saygÄ±mÄ±zdÄ±r" dedi.
MÄ±sÄ±r basÄ±nÄ±nda, TÃ¼rkiye'nin UNESCO YÃ¶netim Kurulunda Ä°srail'in "iÅŸgalci gÃ¼Ã§" olarak tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± karar tasarÄ±sÄ±na destek vermediÄŸine iliÅŸkin asÄ±lsÄ±z bir haber yayÄ±nladÄ±
11. CumhurbaÅŸkanÄ± GÃ¼l, CHP Milletvekili Baykal'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±yla ilgili ''GeÃ§en gÃ¼nlerde bir siyasetÃ§inin kendi parti iÃ§i hesaplarÄ± ve politikalarÄ± Ã§erÃ§evesinde yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§eÅŸitli taktikler, o konuÅŸmada, beni de sÃ¶z konusu etti. AÃ§Ä±kÃ§asÄ± ben hiÃ§ ciddiye almadÄ±m benimle ilgili sÃ¶ylenenleri'' dedi
Ankara 1. Sulh Ceza HakimliÄŸi, Wikipedia'ya eriÅŸimin engellenmesi kararÄ±na yapÄ±lan itirazÄ± reddetti
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Baykal'Ä±n GÃ¼lâ€™Ã¼n adaylÄ±ÄŸÄ± ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, â€œDaha gÃ¼nÃ¼ gelmeden kimin nereye aday olacaÄŸÄ±nÄ±n arayÄ±ÅŸÄ±na girmek hem millete karÅŸÄ± bir nezaketsizlik hem de birinin baÅŸkasÄ±na makam ikramÄ± Ã§ok da demokrasiye uyan bir ÅŸey deÄŸil" diye konuÅŸtu
CHP Yalova Milletvekili Muharrem Ä°nce, "beklemeden, seÃ§imli olaÄŸanÃ¼stÃ¼ tÃ¼zÃ¼k ve program kurultayÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ±" isteyerek, "Bu olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kurultayÄ±mÄ±z cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kurultayÄ± olarak anÄ±lacaktÄ±r." dedi.
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