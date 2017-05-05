14:12, 05 MayÄ±s 2017 Cuma

Abdullah GÃ¼l: Baykal'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± ciddiye almadÄ±m

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Uzun sÃ¼ren sessizliÄŸini bugÃ¼n bozan 11. CumhurbaÅŸkanÄ± GÃ¼l, Ä°stanbul'da cuma namazÄ± sonrasÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

11. CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah GÃ¼l, cuma namazÄ±nÄ± kÄ±lmak Ã¼zere 13.00 sÄ±ralarÄ±nda Ä°stanbul Esenyurt'taki Serhan Tirit Merkez Camii'ne geldi.

Cuma namazÄ±nÄ± kÄ±ldÄ±ktan sonra Ã§Ä±kÄ±ÅŸta konuÅŸan GÃ¼l'Ã¼n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸÃ¶yle:

''GeÃ§en gÃ¼nlerde bir siyasetÃ§inin kendi parti iÃ§i hesaplarÄ± ve politikalarÄ± Ã§erÃ§evesinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmadaÂ Ã§eÅŸitli taktiksel dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerle beni de sÃ¶z konusu etti. AÃ§Ä±kÃ§asÄ± ben hiÃ§ ciddiye almadÄ±m benle ilgili sÃ¶ylenenleri Ã§Ã¼nkÃ¼ daha Ã¶nceden de biliyorum 367 meselelerinin nasÄ±l ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±. BugÃ¼nkÃ¼ koÅŸullara TÃ¼rkiye gelirken hangi ÅŸartlarda geldiÄŸini. DolayÄ±sÄ±yla hiÃ§ ciddiye almadÄ±m. BazÄ±larÄ±nÄ±n o sÃ¶zleri Ã§ok ciddiye aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± maalesef Ã¼zÃ¼lerek gÃ¶rdÃ¼m. Â

GÃ¼l, "Ben 7 sene tarafsÄ±z olarak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±m. Sonra ayrÄ±lÄ±nca da gÃ¼nlÃ¼k siyasete girmeyeceÄŸimi de defalarca sÃ¶yledim. Ama tabii ki bÃ¼tÃ¼n birikimimi, bilgimi, tecrÃ¼bemi yeri geldiÄŸinde Ã¼lkem iÃ§in paylaÅŸma sorumluluÄŸum var. BunlarÄ± yeri geldiÄŸinde Ã¼lkemizi yÃ¶neten deÄŸerli arkadaÅŸlarÄ±mla baÅŸ baÅŸa gelerek paylaÅŸtÄ±m, yeri geldiÄŸinde de kamuoyuyla paylaÅŸtÄ±m. Bu ÅŸekilde paylaÅŸmaya da devam edeceÄŸim." diye konuÅŸtu.

11. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ofisi'nden verilen bilgide GÃ¼l'Ã¼n, cuma namazÄ±nÄ± kÄ±ldÄ±ktan sonra aÃ§Ä±klama yapacaÄŸÄ±Â belirtilmiÅŸti.