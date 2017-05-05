MÄ±sÄ±r basÄ±nÄ±nda TÃ¼rkiye-Filistin hakkÄ±nda asÄ±lsÄ±z iddia

MÄ±sÄ±r basÄ±nÄ±, TÃ¼rkiye'nin 2005'ten bu yana Ã¼ye olmadÄ±ÄŸÄ± UNESCO yÃ¶netim kurulunda alÄ±nan Ä°srail'in "iÅŸgalci gÃ¼Ã§" olarak tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± karar tasarÄ±sÄ±na destek vermeyerek Filistin'i "sattÄ±ÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼nde yalan haber yayÄ±nladÄ±.
MÄ±sÄ±r'Ä±n baÅŸkenti Kahire'de yayÄ±n yapan "El Yevm El Sabi" gazetesi, TÃ¼rkiye'nin Ä°srail ile ticari iliÅŸkilerinden dolayÄ± UNESCO YÃ¶netim Kurulunun 2 MayÄ±s'ta kabul ettiÄŸi Ä°srail'in "iÅŸgalci gÃ¼Ã§" olarak tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± karar tasarÄ±sÄ± oylamasÄ±nda destek vermediÄŸini ileri sÃ¼rerken, TÃ¼rkiye'nin 2005'ten beri bu kurula Ã¼ye olmadÄ±ÄŸÄ± ve oy kullanamadÄ±ÄŸÄ± biliniyor.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye gÃ¶re, TÃ¼rkiye'nin, oylamanÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± UNESCO YÃ¶netim Kurulu'na 2005 yÄ±lÄ±ndan beri Ã¼ye olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yapÄ±lan oylamaya teknik olarak katÄ±lma hakkÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
TÃ¼rkiye'nin UNESCO'da Ã¼ye olduÄŸu tÃ¼m alt dallarda Filistin'in her zaman desteklediÄŸini kaydeden diplomatik kaynaklar, TÃ¼rkiye'nin baÅŸta Filistin'in UNESCO Ã¼yeliÄŸine kabul edilmesi olmak Ã¼zere UNESCO Genel KonferansÄ±'nda ve Ã¼ye olduÄŸu tÃ¼m UNESCO organ ve platformlarÄ±nda Filistin ile ilgili tÃ¼m karar tasarÄ±larÄ±na sÃ¼rekli destek verdiÄŸini vurguladÄ±.
TasarÄ±ya iliÅŸkin yapÄ±lan oylamada, aralarÄ±nda Brezilya, Ã‡in, Rusya ve Ä°sveÃ§'in aralarÄ±nda olduÄŸu 22 Ã¼lke kabul oyu verirken, ABD, Almanya, Ä°ngiltere, Ä°talya ve Hollanda'nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± 10 Ã¼lke ret oyu kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Oylamada Fransa, Japonya, Ä°spanya ve Arjantin'in aralarÄ±nda olduÄŸu 23 Ã¼lke Ã§ekimser kalÄ±rken, SÄ±rbistan, TÃ¼rkmenistan ve Nepal oylamaya katÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±.
UNESCO tarafÄ±ndan geÃ§en ekim ayÄ±nda kabul edilen bir kararda da "Ä°srailli iÅŸgalci yetkililerin ve iskan edilen yerlere yerleÅŸtirilen gruplarÄ±n, DoÄŸu KudÃ¼sâ€™teki eski ÅŸehirde, Mescid-i Aksaâ€™nÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lgedeki yasa dÄ±ÅŸÄ± arkeolojik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ndan derin endiÅŸe duyuyoruz." ifadesine yer verilmiÅŸti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a suikast giriÅŸimi davasÄ±nda tÃ¼m sanÄ±klarÄ±n tutukluluk hallerinin devamÄ±na karar verildi.
ErdoÄŸan, Arnavutluk'ta cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Meta'ya tebrik mesajÄ± gÃ¶ndererek TÃ¼rkiye'yi ziyarete davet etti
AkÃ§akale ilÃ§esinde Suriye sÄ±nÄ±r hattÄ±na askeri zÄ±rhlÄ± araÃ§lar yerleÅŸtirildi
iBB BaÅŸkanÄ± TopbaÅŸ, FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda tutuklu olan damadÄ± KavurmacÄ±'nÄ±n tahliyesine iliÅŸkin, "Åžu anda yargÄ±nÄ±n hala devam etmekte olan konusu ve konularÄ±yla ilgili konuÅŸmayÄ± ve deÄŸerlendirmeyi doÄŸru bulmuyorum. Bu, yargÄ±ya olan saygÄ±mÄ±zdÄ±r" dedi.
MÄ±sÄ±r basÄ±nÄ±nda, TÃ¼rkiye'nin UNESCO YÃ¶netim Kurulunda Ä°srail'in "iÅŸgalci gÃ¼Ã§" olarak tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± karar tasarÄ±sÄ±na destek vermediÄŸine iliÅŸkin asÄ±lsÄ±z bir haber yayÄ±nladÄ±
11. CumhurbaÅŸkanÄ± GÃ¼l, CHP Milletvekili Baykal'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±yla ilgili ''GeÃ§en gÃ¼nlerde bir siyasetÃ§inin kendi parti iÃ§i hesaplarÄ± ve politikalarÄ± Ã§erÃ§evesinde yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§eÅŸitli taktikler, o konuÅŸmada, beni de sÃ¶z konusu etti. AÃ§Ä±kÃ§asÄ± ben hiÃ§ ciddiye almadÄ±m benimle ilgili sÃ¶ylenenleri'' dedi
Ankara 1. Sulh Ceza HakimliÄŸi, Wikipedia'ya eriÅŸimin engellenmesi kararÄ±na yapÄ±lan itirazÄ± reddetti
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Baykal'Ä±n GÃ¼lâ€™Ã¼n adaylÄ±ÄŸÄ± ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, â€œDaha gÃ¼nÃ¼ gelmeden kimin nereye aday olacaÄŸÄ±nÄ±n arayÄ±ÅŸÄ±na girmek hem millete karÅŸÄ± bir nezaketsizlik hem de birinin baÅŸkasÄ±na makam ikramÄ± Ã§ok da demokrasiye uyan bir ÅŸey deÄŸil" diye konuÅŸtu
CHP Yalova Milletvekili Muharrem Ä°nce, "beklemeden, seÃ§imli olaÄŸanÃ¼stÃ¼ tÃ¼zÃ¼k ve program kurultayÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ±" isteyerek, "Bu olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kurultayÄ±mÄ±z cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kurultayÄ± olarak anÄ±lacaktÄ±r." dedi.
Pakistan Ulusal Savunma Ãœniversitesi heyeti TÃ¼rkiye'de inceleme gezisinde bulundu
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca FETÃ– ile irtibatlÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle kapatÄ±lan SÃ¼leyman Åžah Ãœniversitesindeki yapÄ±lanmaya iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada, 72 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n 15-17 MayÄ±s'ta gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi ziyaret Ã¶ncesinde Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n ve MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Fidan ABD'ye gitti
Malatya, ElazÄ±ÄŸ, BingÃ¶l, Tunceli ve AdÄ±yaman'da gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak ve dolu bekleniyor
Yenibosna MetrobÃ¼s istasyonundaki arÄ±za nedeniyle TopkapÄ± yÃ¶nÃ¼nde uzun araÃ§ kuyruklarÄ± oluÅŸtu. Sabah iÅŸe giden vatandaÅŸlar araÃ§larÄ±ndan inerek metrobÃ¼s yolunda yÃ¼rÃ¼dÃ¼
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Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda kÄ±sÄ±tlÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸ nedeniyle gemi geÃ§iÅŸleri geÃ§ici olarak durduruldu