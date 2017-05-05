14:29, 05 MayÄ±s 2017 Cuma

MÄ±sÄ±r basÄ±nÄ±nda TÃ¼rkiye-Filistin hakkÄ±nda asÄ±lsÄ±z iddia

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MÄ±sÄ±r basÄ±nÄ±, TÃ¼rkiye'nin 2005'ten bu yana Ã¼ye olmadÄ±ÄŸÄ± UNESCO yÃ¶netim kurulunda alÄ±nan Ä°srail'in "iÅŸgalci gÃ¼Ã§" olarak tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± karar tasarÄ±sÄ±na destek vermeyerek Filistin'i "sattÄ±ÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼nde yalan haber yayÄ±nladÄ±.

MÄ±sÄ±r'Ä±n baÅŸkenti Kahire'de yayÄ±n yapan "El Yevm El Sabi" gazetesi, TÃ¼rkiye'nin Ä°srail ile ticari iliÅŸkilerinden dolayÄ± UNESCO YÃ¶netim Kurulunun 2 MayÄ±s'ta kabul ettiÄŸi Ä°srail'in "iÅŸgalci gÃ¼Ã§" olarak tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± karar tasarÄ±sÄ± oylamasÄ±nda destek vermediÄŸini ileri sÃ¼rerken, TÃ¼rkiye'nin 2005'ten beri bu kurula Ã¼ye olmadÄ±ÄŸÄ± ve oy kullanamadÄ±ÄŸÄ± biliniyor.

TÃœRKÄ°YE 2005'TEN BERÄ° UNESCO YÃ–NETÄ°M KURULU'NA ÃœYE DEÄžÄ°L

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye gÃ¶re, TÃ¼rkiye'nin, oylamanÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± UNESCO YÃ¶netim Kurulu'na 2005 yÄ±lÄ±ndan beri Ã¼ye olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yapÄ±lan oylamaya teknik olarak katÄ±lma hakkÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

TÃœRKÄ°YE UNESCO'DA ÃœYE OLDUÄžU TÃœM ALT DALLARDA FÄ°LÄ°STÄ°N'Ä° DESTEKLEDÄ°

TÃ¼rkiye'nin UNESCO'da Ã¼ye olduÄŸu tÃ¼m alt dallarda Filistin'in her zaman desteklediÄŸini kaydeden diplomatik kaynaklar, TÃ¼rkiye'nin baÅŸta Filistin'in UNESCO Ã¼yeliÄŸine kabul edilmesi olmak Ã¼zere UNESCO Genel KonferansÄ±'nda ve Ã¼ye olduÄŸu tÃ¼m UNESCO organ ve platformlarÄ±nda Filistin ile ilgili tÃ¼m karar tasarÄ±larÄ±na sÃ¼rekli destek verdiÄŸini vurguladÄ±.

TasarÄ±ya iliÅŸkin yapÄ±lan oylamada, aralarÄ±nda Brezilya, Ã‡in, Rusya ve Ä°sveÃ§'in aralarÄ±nda olduÄŸu 22 Ã¼lke kabul oyu verirken, ABD, Almanya, Ä°ngiltere, Ä°talya ve Hollanda'nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± 10 Ã¼lke ret oyu kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Oylamada Fransa, Japonya, Ä°spanya ve Arjantin'in aralarÄ±nda olduÄŸu 23 Ã¼lke Ã§ekimser kalÄ±rken, SÄ±rbistan, TÃ¼rkmenistan ve Nepal oylamaya katÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±.

UNESCO tarafÄ±ndan geÃ§en ekim ayÄ±nda kabul edilen bir kararda da "Ä°srailli iÅŸgalci yetkililerin ve iskan edilen yerlere yerleÅŸtirilen gruplarÄ±n, DoÄŸu KudÃ¼sâ€™teki eski ÅŸehirde, Mescid-i Aksaâ€™nÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lgedeki yasa dÄ±ÅŸÄ± arkeolojik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ndan derin endiÅŸe duyuyoruz." ifadesine yer verilmiÅŸti.