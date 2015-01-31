14:36, 05 MayÄ±s 2017 Cuma

TopbaÅŸ'tan tahliye olan damadÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir BelediyeÂ (Ä°BB) BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ,Â Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã‡ekmekÃ¶y-Sancaktepe-Sultanbeyli ile SarÄ±gazi-TaÅŸdelen-YenidoÄŸan Metro HattÄ± SÃ¶zleÅŸmesi'nin imza tÃ¶reninde basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n, damadÄ± Ã–mer Faruk KavurmacÄ±'nÄ±n tahliyesiyle ilgili sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±.

Kadir TopbaÅŸ, 40 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n siyasi hayatÄ±nda yargÄ±yla ilgili ve yargÄ±ya intikal etmiÅŸ konularda konuÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "Bu yargÄ±ya olan saygÄ±mdÄ±r ve bÃ¶yle bir sorumluluktur. BÃ¶yle baktÄ±m. Bu benim yakÄ±nÄ±m veya uzaÄŸÄ±m olsa veya belediyemin herhangi bir konusuyla ilgili dava da olsa. Bunu net olarak ifade etmek istiyorum. Ben zaten tavrÄ±mÄ± ilk gÃ¼nlerde koydum. Peygamber Efendimizin buyurduÄŸu gibi, 'KÄ±zÄ±m Fatma da olsa kolunu keserim' diye. Biz bu ahlak ve bu anlayÄ±ÅŸtayÄ±z" diye konuÅŸtu.

Bir gazetecinin, "SaÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle tahliye edilen KavurmacÄ± evde mi, hastanede mi tedavi gÃ¶rÃ¼yor?'' sorusuna TopbaÅŸ, "Detaylara girmeyeceÄŸim. Ciddi bir rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± vardÄ± geÃ§miÅŸte de. Tabii onu kendisi takip edecek, edecekler" karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.



"KavurmacÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼nÃ¼z mÃ¼?" sorusunu da TopbaÅŸ, "Ben gÃ¶rdÃ¼m ama Ã§ok fazla deÄŸil. Sadece gÃ¶rÃ¼ÅŸme imkanÄ± oldu ama Ã§ok detaylÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmedim'' diye cevapladÄ±.