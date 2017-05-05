14:41, 05 MayÄ±s 2017 Cuma

Eyfel Kulesi'nde Greenpeace eylemi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Greenpeace, Fransa'da pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi Ã¶ncesi milliyetÃ§iliÄŸe ve otoriterliÄŸe dikkati Ã§ekmek iÃ§in Eyfel Kulesi'nde eylem dÃ¼zenledi.

Greenpeace eylemcileri, Eyfel Kulesi'ne tÄ±rmanarak, FransÄ±z Devrimi'nden bugÃ¼ne kadar Ã¼lkenin temel deÄŸerleri olarak bilinen "Ã–zgÃ¼rlÃ¼k, EÅŸitlik, KardeÅŸlik" yazÄ±lÄ± pankart astÄ±.

Pankartta ayrÄ±ca, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n kampanyasÄ±na karÅŸÄ± kullanÄ±lan, "diren" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± da yer aldÄ±.

Greenpeace'in Fransa Temsilcisi Jean-Francois Julliard, kamu radyo istasyonu Franceinfo'ya yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada bu eylemi, Fransa'da ve diÄŸer Ã¼lkelerde milliyetÃ§ilik ve otoriterliÄŸin yÃ¼kseliÅŸine karÅŸÄ± olduklarÄ±nÄ± ifade etmek iÃ§in yaptÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

Julliard, "Bu bizim, insanlara 'Ã–zgÃ¼rlÃ¼k, EÅŸitlik, KardeÅŸlik' deÄŸerlerini savunmalarÄ± gerektiÄŸini hatÄ±rlatmak iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir yol." diye konuÅŸtu.

Kamuoyu yoklamalarÄ±nda Ã¶nde gÃ¶rÃ¼nen ve liberal yaklaÅŸÄ±mÄ± ile bilinen YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ Hareketi lideri Emmanuel Macron ile rakibi aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Marine Le Pen arasÄ±nda 7 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ikinci turunda kazanan Fransa'nÄ±n yeni cumhurbaÅŸkanÄ± olacak.