Görmez Rusya'da Kostroma Merkez Camisi'nin açılışını yaptı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Rusya’nın Kostroma şehrindeki Merkez Camisi, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in kıldırdığı cuma namazıyla ibadete açıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve Tarsus İlçe Müftülüğünün katkılarıyla yapımına 2003’te başlanan Kostroma Merkez Camisi’nin açılışı nedeniyle düzenlenen törene, Görmez ve beraberindeki heyetin yanı sıra Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin de katıldı.
Görmez, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kostroma Merkez Camisi’nin Rusya Müslümanları, Müslüman Tatar halkı ve bütün insanlık için çok özel anlamlar taşıdığını ifade etti.
Caminin Kostroma şehrinde Müslüman varlığını koruyarak, başka din mensuplarıyla barış içinde yaşayarak bugüne geldiğine dikkati çeken Görmez, “Artık ülkelerin büyüklüğü sadece ekonomisiyle ölçülmeyecek. Ülkelerin büyüklüğü din özgürlüğüne tanıdığı imkanlarla ölçülecektir. İnançlara özgürlük tanımak, mabetlerin inşa edilmesine imkan tanımak ülkelerin büyüklüğüne işaret eder. İnançların yaşanmasına engel olmak ise ülkelerin küçük olduğunu gösterir.” dedi.
Kostroma Camisi'nin, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra vatanlarını savunurken şehit olan Tatar Müslümanlarının anısına tahsis edildiğini anımsatan Görmez, “Bu vesileyle bu topraklarda can veren bütün Müslüman kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kostroma Merkez Camisi’nin, Türk, Rus ve Tatar halklarını Müslüman halklarıyla birbirine bağlayan yüz yıllık büyük bir hatırası var. Birinci Dünya Savaşı’nda Kostroma’ya gelen dört yüz Türk askerine ev sahipliği yapmışsınız. O askerler ve Müslüman Tatarlar burada ahşaptan yapılmış mescitte birlikte namaz kıldılar.” şeklinde konuştu.
Görmez, İslam alimlerinden Bediüzzaman Said Nursi’nin de Kostroma şehrinde bir süre kalarak Tatar çocuklara imanı ve Kur'an'ı anlatma imkanı bulduğunu belirterek, Türk askerlerinden 80 kişilik bir grubun ülkelerine dönme imkanı bulduğunu, diğerlerinin ise Kostroma’da şehit olduklarını anlattı.
İSLAMOFOBİ BU TOPRAKLARA GİRMEMELİ
Rusya'da yaşayan Müslümanların, bu ülkede bin yıldır diğer inanç mensuplarıyla barış ve kardeşlik içinde yaşadıklarına vurgu yapan Görmez, “Bugüne kadar geldiniz. Zorluklar ve kolaylıklar oldu. Bin yıldır birlikte yaşama ahlakı ve hukukunu İslam'ın temel prensipleri altında yaşamaya devam ediniz.” dedi.
Batı'yı ve Avrupa’yı kuşatan İslamofobi hastalığının bu topraklara girmemesi gerektiğinin altını çizen Görmez, şöyle devam etti:
“Sizin bin yıllık büyük bir tecrübeniz var. Bilhassa Katerina'dan sonra Rusya topraklarında birlikte inşa ettiğiniz o tecrübeyi geliştirerek devam ettiriniz. Dünyamız ve insanlık çok kötü bir süreçten geçiyor. Bütün ayrımları ortadan kaldırınız. Doğu da Allah'ın Batı da Allah'ındır. Bu güzel cuma gününde bu güzel caminin açılışında bizleri davet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Değerli Müslüman kardeşlerim, Volga Nehri gibi akışınız daim olsun. Allah'a emanet olun.”
Başkan Görmez, açılışın ardından cuma namazına geçerek Kostromalı Müslümanlara hutbe irat etti.
KOSTROMA MERKEZ CAMİSİ
Diyanet İşleri Başkanlığının da katkılarıyla yapımına başlanan Kostroma Merkez Camisi 2015 yılında tamamlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve Kardeş Şehir Projesi kapsamında Tarsus İlçe Müftülüğü caminin yapımına katkıda bulundu.
Birinci Dünya Savaşı'nda Kostroma'da şehit olan Türk askerleri Kostroma Müslüman Mezarlığı'na defnedilmişti.
Kostroma bölgesinde yaklaşık 25 bin Müslüman yaşıyor.
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