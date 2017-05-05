ErdoÄŸan'dan Arnavutluk'un yeni CumhurbaÅŸkanÄ±'na tebrik

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Arnavutluk'un yeni CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lir Meta'ya tebrik mesajÄ± gÃ¶nderdi.
ErdoÄŸan,Â Meta'yÄ± TÃ¼rkiye'ye resmi ziyaret iÃ§in davet ederek "Ãœlkelerimiz arasÄ±ndaki iliÅŸkileri geliÅŸtirme Ã§abalarÄ±nda Meclis BaÅŸkanÄ± olarak katkÄ±nÄ±z iÃ§in teÅŸekkÃ¼rlerimi sunarÄ±m" dedi.
"Arnavutluk ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki dostluk, tÃ¼m bÃ¶lge iÃ§in Ã¶nemlidir" diyen Meta, Arnavutluk ve Yunanistan arasÄ±ndaki iÅŸbirliÄŸinin artacaÄŸÄ±na olan gÃ¼venini dile getirdi.
Meta, "BÃ¶lge sorumluluk ve Ã¶zveri gerektiren bÃ¼yÃ¼k istikrar ve gÃ¼venlik zorluklarÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yadÄ±r. Her iki Ã¼lke arasÄ±ndaki geleneksel iliÅŸkileri gÃ¼Ã§lendirmeliyiz." dedi.
Arnavutluk CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lir Meta, bÃ¶lge gÃ¼venliÄŸine ve terÃ¶rle mÃ¼cadeleye hizmet edeceÄŸini sÃ¶yledi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a suikast giriÅŸimi davasÄ±nda tÃ¼m sanÄ±klarÄ±n tutukluluk hallerinin devamÄ±na karar verildi.
ErdoÄŸan, Arnavutluk'ta cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Meta'ya tebrik mesajÄ± gÃ¶ndererek TÃ¼rkiye'yi ziyarete davet etti
AkÃ§akale ilÃ§esinde Suriye sÄ±nÄ±r hattÄ±na askeri zÄ±rhlÄ± araÃ§lar yerleÅŸtirildi
iBB BaÅŸkanÄ± TopbaÅŸ, FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda tutuklu olan damadÄ± KavurmacÄ±'nÄ±n tahliyesine iliÅŸkin, "Åžu anda yargÄ±nÄ±n hala devam etmekte olan konusu ve konularÄ±yla ilgili konuÅŸmayÄ± ve deÄŸerlendirmeyi doÄŸru bulmuyorum. Bu, yargÄ±ya olan saygÄ±mÄ±zdÄ±r" dedi.
MÄ±sÄ±r basÄ±nÄ±nda, TÃ¼rkiye'nin UNESCO YÃ¶netim Kurulunda Ä°srail'in "iÅŸgalci gÃ¼Ã§" olarak tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± karar tasarÄ±sÄ±na destek vermediÄŸine iliÅŸkin asÄ±lsÄ±z bir haber yayÄ±nladÄ±
11. CumhurbaÅŸkanÄ± GÃ¼l, CHP Milletvekili Baykal'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±yla ilgili ''GeÃ§en gÃ¼nlerde bir siyasetÃ§inin kendi parti iÃ§i hesaplarÄ± ve politikalarÄ± Ã§erÃ§evesinde yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§eÅŸitli taktikler, o konuÅŸmada, beni de sÃ¶z konusu etti. AÃ§Ä±kÃ§asÄ± ben hiÃ§ ciddiye almadÄ±m benimle ilgili sÃ¶ylenenleri'' dedi
Ankara 1. Sulh Ceza HakimliÄŸi, Wikipedia'ya eriÅŸimin engellenmesi kararÄ±na yapÄ±lan itirazÄ± reddetti
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Baykal'Ä±n GÃ¼lâ€™Ã¼n adaylÄ±ÄŸÄ± ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, â€œDaha gÃ¼nÃ¼ gelmeden kimin nereye aday olacaÄŸÄ±nÄ±n arayÄ±ÅŸÄ±na girmek hem millete karÅŸÄ± bir nezaketsizlik hem de birinin baÅŸkasÄ±na makam ikramÄ± Ã§ok da demokrasiye uyan bir ÅŸey deÄŸil" diye konuÅŸtu
CHP Yalova Milletvekili Muharrem Ä°nce, "beklemeden, seÃ§imli olaÄŸanÃ¼stÃ¼ tÃ¼zÃ¼k ve program kurultayÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ±" isteyerek, "Bu olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kurultayÄ±mÄ±z cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kurultayÄ± olarak anÄ±lacaktÄ±r." dedi.
Pakistan Ulusal Savunma Ãœniversitesi heyeti TÃ¼rkiye'de inceleme gezisinde bulundu
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca FETÃ– ile irtibatlÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle kapatÄ±lan SÃ¼leyman Åžah Ãœniversitesindeki yapÄ±lanmaya iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada, 72 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n 15-17 MayÄ±s'ta gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi ziyaret Ã¶ncesinde Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n ve MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Fidan ABD'ye gitti
Malatya, ElazÄ±ÄŸ, BingÃ¶l, Tunceli ve AdÄ±yaman'da gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak ve dolu bekleniyor
Yenibosna MetrobÃ¼s istasyonundaki arÄ±za nedeniyle TopkapÄ± yÃ¶nÃ¼nde uzun araÃ§ kuyruklarÄ± oluÅŸtu. Sabah iÅŸe giden vatandaÅŸlar araÃ§larÄ±ndan inerek metrobÃ¼s yolunda yÃ¼rÃ¼dÃ¼
DÃ¼nyanÄ±n kesintisiz eÄŸitim veren en eski Ã¼niversitesi olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yan Karaviyyin Ãœniversitesi bin yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir Fasâ€™ta eÄŸitim hayatÄ±na devam ediyor
Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda kÄ±sÄ±tlÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸ nedeniyle gemi geÃ§iÅŸleri geÃ§ici olarak durduruldu