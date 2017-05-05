15:42, 05 MayÄ±s 2017 Cuma

BatÄ± Hamas'tan daha bÃ¼yÃ¼k tavizler istiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hamas'Ä±nÂ yeni siyaset belgesiÂ karÅŸÄ±sÄ±ndaÂ BatÄ±'nÄ±n yaklaÅŸÄ±mÄ±nda kayda deÄŸer bir deÄŸiÅŸim beklemenin doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtenÂ Filistinli siyasi uzmanlara gÃ¶re hareketten daha bÃ¼yÃ¼kÂ tavizlerÂ isteniyor.

Hamas'Ä±n pazartesi gÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± siyaset belgesinin iliÅŸkilere etkisini AA muhabirine deÄŸerlendiren uzmanlar, BatÄ±'nÄ±n Hamas'Ä±nÂ Ä°srail'i tanÄ±masÄ± ve silah bÄ±rakmasÄ± gibi bÃ¼yÃ¼k Ã¶dÃ¼nler vermesinde Ä±srarcÄ± olacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ savundu.

"BATILI ÃœLKELERLE Ä°LÄ°ÅžKÄ°DE HAMAS Ä°Ã‡Ä°N GENÄ°Åž BÄ°R UFUK AÃ‡ABÄ°LECEÄžÄ°NÄ° SANMIYORUM"

Gazze Siyasi ve KalkÄ±nma AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi BaÅŸkanÄ±Â Velid el-MÃ¼dellel, siyaset belgesinin, Hamas ile BatÄ±lÄ± Ã¼lkeler arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin kapÄ±sÄ±nÄ± aÃ§mada "anahtar" olarak gÃ¶rÃ¼lmesinin uzak bir ihtimal olduÄŸunu ifade ederek, "Bu belgenin, BatÄ±lÄ± Ã¼lkelerle iliÅŸkide Hamas iÃ§in geniÅŸ bir ufuk aÃ§abileceÄŸini sanmÄ±yorum." dedi.

BatÄ± iÃ§in asÄ±l uygulamanÄ±n Ã¶nemli olduÄŸunu belirten MÃ¼dellel, siyaset belgesinin Hamas ile BatÄ± arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin inÅŸasÄ± iÃ§in bir bedel olamayacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Hamas'Ä±n halihazÄ±rda uluslararasÄ± dÃ¼zeyde iliÅŸki tesis etmeyi umursamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan MÃ¼dellel, "EÄŸer Hamas bunu isteseydi, Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FKÃ–) attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlarÄ± izler; Ä°srail'i tanÄ±r ve silahlÄ± mÃ¼cadeleyi bÄ±rakÄ±rdÄ±." diye konuÅŸtu.

MÃ¼dellel, hareketin yeni vizyonunun Arap dÃ¼nyasÄ±na yansÄ±malarÄ± konusunda ise "Siyaset belgesi,Â Ä°hvanÂ (MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler TeÅŸkilatÄ±) karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸ Arap Ã¼lkeleri ile Hamas arasÄ±ndaki iliÅŸkileri olumlu etkileyebilir." ifadesini kullandÄ±.

"HAMAS'IN KENDÄ°SÄ°NÄ° TANITMA YÃ–NÃœNDE BÄ°R ADIM ATTI. ARTIK TOP DÄ°ÄžERLERÄ°NÄ°N SAHASINDA"

Gazze'deki El-Ezher Ãœniversitesi'nde siyaset bilimciÂ Teyser MuheysinÂ de yeni siyaset belgesiyle BatÄ±'nÄ±n bir anda Hamas'Ä± muhatap almasÄ±nÄ± beklemenin Ã§ok doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Hamas'Ä±n kendisini tanÄ±tma yÃ¶nÃ¼nde bir adÄ±m attÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Sanki, artÄ±k topu diÄŸerlerinin sahasÄ±na attÄ±." dedi.

BatÄ±lÄ± Ã¼lkelerin tutumunun bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de Ä°srail merkezli olduÄŸuna dikkati Ã§eken Muheysin, "Ä°srail'in yeni belge karÅŸÄ±sÄ±ndaki reaksiyonlarÄ±nÄ± dikkate almadan BatÄ±'nÄ±n Hamas karÅŸÄ±sÄ±nda farklÄ± bir konum almasÄ± ihtimalini tartÄ±ÅŸmamÄ±z mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil." diye konuÅŸtu.

Muheysin, Hamas'Ä±n siyaset belgesine iliÅŸkin ek aÃ§Ä±klamalarda bulunmayÄ± istemesini de BatÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda kendini ikna etme Ã§abasÄ± olarak deÄŸerlendirdi.

Hareketin sonuÃ§lara ulaÅŸmasÄ±nÄ±n hÄ±zlÄ± olmayacaÄŸÄ±nÄ±, bunun iÃ§in Ã§aba sarf etmesi gerektiÄŸini dile getiren Muheysin, Hamas'Ä±n Ä°srail'in kendisine yÃ¶nelik "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼" sÃ¶ylemleri karÅŸÄ±sÄ±nda yeni argÃ¼manlar geliÅŸtirmesi gerektiÄŸini ifade etti.

Siyaset bilimci Muheysin, belgenin Arap coÄŸrafyasÄ±ndaki etkilerine iliÅŸkin de "Hamas'Ä±n yeni siyaset belgesinde Ä°hvan'dan kendisini soyutlamasÄ±na raÄŸmen Ä°hvan aleyhtarlÄ±ÄŸÄ±nÄ± benimseyen Arap Ã¼lkeleriyle arasÄ±ndaki iliÅŸkinin yenilenmesi olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± uzak gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor." yorumunu yaptÄ±.

"BATILI ÃœLKELERLE Ä°LÄ°ÅžKÄ°NÄ°N TESÄ°SÄ°, ULUSLARARASI DÃ–RTLÃœ KOMÄ°TENÄ°N ÅžARTLARINA BAÄžLI"

Filistinli siyasi analist ve yazarÂ Talal AvkelÂ ise siyaset belgesinin, Hamas ile BatÄ±lÄ± Ã¼lkeler arasÄ±ndaki iliÅŸkiye olumlu yansÄ±malarÄ± olabileceÄŸine iliÅŸkin ÅŸÃ¼pheleri olduÄŸunu dile getirerek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Hamas, gÃ¼Ã§lÃ¼ bir etkiye sahip. Ancak BatÄ±lÄ± Ã¼lkelerle iliÅŸkinin tesisi, uluslararasÄ± dÃ¶rtlÃ¼ komitenin (ABD, Rusya, BirleÅŸmiÅŸ Milletler, Avrupa BirliÄŸi) ÅŸartlarÄ±na baÄŸlÄ±. BunlarÄ±n baÅŸÄ±nda Ä°srail'in tanÄ±nmasÄ± yer alÄ±yor. Hamas bu ÅŸartÄ± benimsemedi ve benimsemeyecek."

Hamas'Ä±n Ä°srail ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye hazÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Avkel, "Hamas, 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n kabulÃ¼ne iliÅŸkin aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± bile bunun ulusal uzlaÅŸÄ±nÄ±n projesi olmasÄ±yla gerekÃ§elendirdi ve bu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ sahiplenmedi." dedi.

Siyasi arena ve bÃ¶lgesel ittifaklara girmeyi istiyorsa Hamas'Ä±n "Ä°srail'i tanÄ±mamak" gibi bazÄ± deÄŸiÅŸmez ilkelerinden taviz vermesi gerektiÄŸini sÃ¶yleyen Avkel, Hamas'Ä±n FKÃ–'ye katÄ±lmasÄ±nÄ±n kendisini Ä°srail'i tanÄ±maktan muaf kÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± savundu.

Avkel, FKÃ–'nÃ¼n Ä°srail'i tanÄ±rken Fetih, Demokrasi ve Halk cephelerinden bunun talep edilmediÄŸini, Hamas'Ä±n da bu baÄŸlamda siyasi sistemin bir parÃ§asÄ± olmasÄ±nÄ± elinde bir koz olarak kullanabileceÄŸini kaydetti.

Siyaset belgesinin, Hamas ile Ä°hvan karÅŸÄ±tÄ± Arap Ã¼lkeleri arasÄ±ndaki iliÅŸki Ã¼zerinde olumlu etkileri olacaÄŸÄ± deÄŸerlendirmesi yapan Avkel, "Hamas'Ä±n, FKÃ–'ye dahil olarak 'Filistin Ulusal Hareketi'nin bir parÃ§asÄ± olmasÄ± gerekiyor." diye konuÅŸtu.