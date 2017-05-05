Çekya Başbakanı Sobotka istifasını geri çekti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Çekya Başbakanı Bohuslav Sobotka, istifasını geri çekerek Cumhurbaşkanı Miloş Zeman’dan adı yolsuzluk iddialarına karışan Maliye Bakanı Andrej Babis’in görevden alınmasını talep edeceğini söyledi.
Başbakan Sobotka, dün Cumhurbaşkanı Zeman ile yaptığı görüşmenin ardından bugün basın mensupları ile bir araya geldi ve yaşanan yönetim krizine yönelik açıklamalarda bulundu.
Kendisiyle birlikte bütün kabinenin istifa etmesini öngördüğünü ancak anayasanın yalnız başbakanın görevini bırakmasına izin verdiğini belirten Sobotka, “Bu durum, hükümet krizine çözüm sağlamayacak.” dedi.
Sobotka, hükümet krizine neden olarak gördüğü, adı yolsuzluk iddialarına karışan ANO Partisi lideri ve Maliye Bakanı Babis’in görevinden azledilmesini önereceğini ifade etti.
Başbakan Sobotka, salı günü düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Zeman'a istifasını sunacağını açıklamıştı.
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Çekya Başbakanı Bohuslav Sobotka, salı günkü istifa edeceği açıklamasının ardından bugün istifasını geri çekerek Cumhurbaşkanı Miloş Zeman’dan adı yolsuzluk iddialarına karışan Maliye Bakanı Andrej Babis’in görevden alınmasını talep edeceğini açıkladı
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