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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
17:57, 05 MayÄ±s 2017 Cuma
Avrupa
16:26, 05 MayÄ±s 2017 Cuma

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AB'den GÃ¼rcistan'a 32 milyon avro destek
AB'den GÃ¼rcistan'a 32 milyon avro destek

GÃ¼rcistan BaÅŸbakanÄ± KvirikaÅŸvili, AB Komisyonunun GeniÅŸlemeden Sorumlu Komiseri Hahn ile 32 milyon avroluk maddi destek anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸi (AB) ile GÃ¼rcistan, 32 milyon avroluk maddi destek anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±.

GÃ¼rcistan BaÅŸbakanÄ± Giorgi KvirikaÅŸvili, Tiflis'i ziyaret eden AB Komisyonunun GeniÅŸlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn'Ä± kabul etti.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan taraflar, AB ile GÃ¼rcistan arasÄ±nda 2014'te imzalanan OrtaklÄ±k AnlaÅŸmasÄ± Ã§erÃ§evesinde 32 milyon avroluk maddi destek Ã¶ngÃ¶ren "Teknik Ä°ÅŸbirliÄŸi MekanizmasÄ±" anlaÅŸmasÄ±nÄ± imzaladÄ±.

AnlaÅŸmaya Hahn ve GÃ¼rcistan AB BakanÄ± Viktor Dolidze imza attÄ±.

BaÅŸbakan KvirikaÅŸvili, imza tÃ¶reninin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda GÃ¼rcistan'Ä± desteklediÄŸi iÃ§in AB'ye teÅŸekkÃ¼r etti.

GÃ¼rcistan'Ä±n AB ile entegrasyonu sÃ¼recinde verdiÄŸi destek, vatandaÅŸlarÄ±na Schengen bÃ¶lgesine vizesiz seyahat etmesine olanak tanÄ±yan anlaÅŸmanÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesine saÄŸladÄ±ÄŸÄ± katkÄ± iÃ§in Hahn'a da teÅŸekkÃ¼r eden KvirikaÅŸvili, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede GÃ¼rcistan ve AB arasÄ±ndaki iÅŸbirliÄŸi ile Ã¼lkesindeki demokratik reformlarÄ± ele aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"GÃ¼rcistan ile AB arasÄ±ndaki iliÅŸkiler, hiÃ§bir zaman bu kadar yakÄ±n ve verimli olmamÄ±ÅŸtÄ±." ifadeleri kullanan KvirikaÅŸvili, GÃ¼rcistan'Ä±n AB ile entegrasyon sÃ¼recinde mesafe kaydettiÄŸini, hÃ¼kÃ¼met olarak birÃ§ok baÅŸarÄ±lÄ± reform uyguladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

GÃœRCÄ°STAN'DA Ä°LK AVRUPA OKULU

Hahn da sadece bir ayda vize serbestisi fÄ±rsatÄ±ndan 10 binden fazla GÃ¼rcÃ¼nÃ¼n faydalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

"GÃ¼rcistan, AB ile ortaklÄ±k anlaÅŸmasÄ±nÄ±n uygulanmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde ciddi Ã§aba sarf etti." diye konuÅŸan Hahn, GÃ¼rcistan hÃ¼kÃ¼metinin son derece etkili reformlar uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

AB'nin GÃ¼rcistan'da eÄŸitim alanÄ±nda devam eden reformlara destek verdiÄŸini belirten Hahn, 2018'de Ã¼lkede ilk Avrupa Okulu'nu aÃ§acaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Okul projesinin pilot program olduÄŸunu ifade eden Hahn, sÃ¶z konusu projenin uygulanmasÄ± iÃ§in GÃ¼rcistan'Ä± seÃ§tiklerini belirtti.

Hahn, AB'nin GÃ¼rcistan'Ä±n toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ve egemenliÄŸine somut destek verdiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ± Giorgi MargvelaÅŸvili de bugÃ¼n Hahn'Ä± kabul edecek. Hahn, GÃ¼rcistan ziyareti kapsamÄ±nda Tiflis'te dÃ¼zenlenecek Avrupa GÃ¼nleri etkinliÄŸine de katÄ±lacak.

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Ä°lgili Konular GÃ¼rcistan AB
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