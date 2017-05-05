GÃ¼ncelleme: 16:42, 05 MayÄ±s 2017 Cuma

NSU davasÄ± dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nÄ± doldurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya'da 8â€™i TÃ¼rk 10 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rmekle suÃ§lanan aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Nasyonal Sosyalist YeraltÄ± (NSU) terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ sanÄ±klarÄ±nÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nÄ± doldururken, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n arakasÄ±ndaki baÄŸlantÄ±lar hala aydÄ±nlatÄ±lmadÄ±.

Almanya Federal Meclisinde (Bundestag) kurulan NSU AraÅŸtÄ±rma Komisyonu Ãœyesi ve YeÅŸiller Partisi Milletvekili Irene Mihalic yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, NSU cinayetlerinin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hala Neonazi yapÄ±larÄ±nÄ±n Ã¼zerine gidilmediÄŸini sÃ¶yledi.

NSU davasÄ±nda henÃ¼z bir karar verilmediÄŸini ancak davada baÅŸ sanÄ±k olarak yargÄ±lanan Beate Zschaepeâ€™nin Ã¶rgÃ¼tÃ¼n bir parÃ§asÄ± olduÄŸu ve yaÅŸananlardan bihaber birisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Mihalic, "NSU Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Ã¼Ã§ Ã¼yesinin kÄ±smen mahkemede yargÄ±lananlar ve kÄ±smen de hala Ã§ok ÅŸey bilmediÄŸimiz bazÄ± yapÄ±lar tarafÄ±ndan desteklendiÄŸini biliyoruz. Maalesef soruÅŸturma makamlarÄ± tarafÄ±ndan Neonazi yapÄ±larÄ±nÄ±n Ã¼zerine yeteri yoÄŸunlukta gidilmedi." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

BaÅŸ sanÄ±k Zschaepe'nin mahkemede verdiÄŸi ifadeyle NSU kurbanlarÄ±nÄ± ve onlarÄ±n ailelerini alaya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Mihalic, "Zschaepe, inkar edilemeyecek ÅŸeyleri kabul ediyor ve hiÃ§bir ÅŸekilde olayÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ±na katkÄ±da bulunmamaya devam ediyor." dedi.

Mihalic, Ã¼yesi olduÄŸu NSU AraÅŸtÄ±rma Komisyonunun bu yasama dÃ¶nemindeki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± bitirmek Ã¼zere olduÄŸunu ifade ederek, komisyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± bite de olayÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik sÃ¼recin henÃ¼z tamamlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

"NSUâ€™nun bugÃ¼ne kadar ortaya Ã§Ä±karÄ±lamayan karanlÄ±k Ã¶rgÃ¼t yapÄ±sÄ±nÄ±n, bir bÃ¼tÃ¼nÃ¼n parÃ§asÄ± olduÄŸuna yÃ¶nelik Ã§eÅŸitli ipuÃ§larÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rdÄ±k. GÃ¼venlik makamlarÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturmada, Ã¶rgÃ¼t aÄŸÄ±nÄ±n bu bÃ¶lÃ¼mÃ¼ maalesef hemen hemen tamamÄ±yla atlandÄ±." diyen Mihalic, bunun Ã¶zellikle gÃ¼ncel aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± tehditlerin ihmal edilmesi ve bugÃ¼ne kadar yapÄ±lan saldÄ±rÄ±larda bu yapÄ±larÄ±n Ã¶nemsenmemesinden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

NSU AraÅŸtÄ±rma Komisyonunun devlet makamlarÄ±ndan tÃ¼m bilgileri alÄ±p almadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bir soru Ã¼zerine de Mihalic, Ã¶zellikle AnayasayÄ± Koruma Dairesinin (BfV) kendilerine konuyla ilgili dosyalarÄ± iletmemesini eleÅŸtirerek, "Dosyalar ya geÃ§ geldi ya hiÃ§ gelmedi ya da ilgi Ã§ekici olabilecek yerler karartÄ±lmÄ±ÅŸ geldi. Bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ BfVâ€™de imha edildi. Bu dosyalarÄ±n sadece kÃ¼Ã§Ã¼k bir kÄ±smÄ± yeniden onarÄ±ldÄ±. Bu imha skandalÄ±nda, BfVâ€™nin NSU fiyaskosundan sonuÃ§lar Ã§Ä±karmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir kez daha tespit ettik. BfV, aktif bir ÅŸekilde olayÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ±na katÄ±lmak yerine, NSU baÄŸlamÄ±nda kendi rolÃ¼nÃ¼ gizlemek istiyor." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

NSU Ã¼Ã§lÃ¼sÃ¼nÃ¼n tek baÅŸÄ±na ve bir aÄŸ olmadan hareket ettiÄŸinin dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lemeyeceÄŸine dikkati Ã§eken Mihalic, bu Ã¼Ã§lÃ¼nÃ¼n bugÃ¼n bilinenden baÅŸka ve belki baÅŸka baÄŸlamda suÃ§lar iÅŸlemiÅŸ olabileceÄŸini de kaydetti.

"NSUâ€™nun iÅŸlediÄŸi suÃ§larÄ±n benzerleri bugÃ¼n yine iÅŸlenebilir mi? ÅŸeklindeki soruya da Mihalic, "Maalesef NSU konusunu temiz bir ÅŸekilde analiz etmediÄŸimizden endiÅŸe ediyorum. Bunun, son iki yÄ±ldÄ±r sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara ve onlarÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± yerlere yÃ¶nelik yapÄ±lan saldÄ±rÄ±larda etkisi var. Bu baÄŸlamda tek kiÅŸi hakkÄ±nda soruÅŸturma yapÄ±lÄ±yor ve olaylar yerel ve bÃ¶lgesel olaylar olarak deÄŸerlendiriliyor. Yine veya hala Ã¶rgÃ¼tsel yapÄ±lar gÃ¶rÃ¼lmÃ¼yor." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

DAVANIN GEÃ‡MÄ°ÅžÄ°

Almanya'da, 2000-2007 yÄ±llarÄ±nda 8â€™i TÃ¼rk 10 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rmek, bombalÄ± saldÄ±rlar yapmak ve Ã§ok sayÄ±da soygun gerÃ§ekleÅŸtirmekle suÃ§lanan NSU terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yelerinin varlÄ±ÄŸÄ± ve cinayetlerdeki rolÃ¼, 4 KasÄ±m 2011â€™de tesadÃ¼f sonucu ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

NSU Ã¼yelerinden Uwe BÃ¶hnhard ve Uwe Mundlos, 4 KasÄ±m 2011'de bir banka soygununun ardÄ±ndan saklandÄ±klarÄ± karavanda Ã¶lÃ¼ bulunmuÅŸ, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yelerinin intihar ettiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

2013 yÄ±lÄ±nÄ±n mayÄ±s ayÄ±ndan bu yana MÃ¼nih YÃ¼ksek Eyalet Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼len davada NSU terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmakla yargÄ±lanan Beate Zschaepe ise NSU Ã¼yelerinin son kullandÄ±klarÄ± hÃ¼cre evini ateÅŸe verdikten bir kaÃ§ gÃ¼n sonra polise teslim olmuÅŸtu.

Davada, NSU terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n hayattaki tek Ã¼yesi Zschaepe ile Ã¶rgÃ¼te yardÄ±m ve yataklÄ±k yapan 4 kiÅŸi yargÄ±lanÄ±yor. NSU terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ 10 cinayet, 2 bombalÄ± saldÄ±rÄ± ve 15 banka soygunundan sorumlu tutuluyor.

Ã–rgÃ¼t Ã¼yelerinin istihbarat muhbirleriyle baÄŸlantÄ± kurduÄŸu ifade edilmiÅŸti.

Ãœlkenin iÃ§ istihbarat servisi Federal AnayasayÄ± Koruma Dairesinin ve bazÄ± emniyet kurumlarÄ±nda aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± gruplar iÃ§inde kullanÄ±lan muhbirlere iliÅŸkin birÃ§ok belgenin 4 KasÄ±m 2011â€™den sonra imha edildiÄŸi ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

MÃ¼nih YÃ¼ksek Eyalet Mahkemesinde 4 yÄ±ldÄ±r devam eden davada bugÃ¼ne kadar 362 duruÅŸmada 300â€™Ã¼ aÅŸkÄ±n tanÄ±k, uzman ve bilirkiÅŸi dinlendi.