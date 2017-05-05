16:53, 05 MayÄ±s 2017 Cuma

Londra'da "Kuzey KÄ±brÄ±s Festivali" baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Ã‡evre BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Ekonomi ve Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n destekleriyle Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da dÃ¼zenlenen "Kuzey KÄ±brÄ±s Festivali" kapÄ±larÄ±nÄ± ziyaretÃ§ilere aÃ§tÄ±.

Londra'nÄ±n merkezindeki "Business Design Centre" adlÄ± sergi alanÄ±nda dÃ¼zenlenen festival, KKTC Turizm ve Ã‡evre BakanÄ± Fikri AtaoÄŸlu, Ekonomi ve Enerji BakanÄ± Sunat Atun ve KKTC Londra Temsilcisi BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Zehra BaÅŸaran tarafÄ±ndan aÃ§Ä±ldÄ±.

AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde konuÅŸan Bakan AtaoÄŸlu, Londra'daki festivalle, BakanlÄ±ÄŸÄ±n uluslararasÄ± alanda KKTC'yi tanÄ±tmak iÃ§in geleneksel olarak yaptÄ±ÄŸÄ± etkinliklerin dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ä°ngiltere'de yaÅŸayan KÄ±brÄ±s TÃ¼rk toplumunun KKTC'den koptuÄŸunu anlatan Fikri AtaoÄŸlu, "Londra'da yoÄŸun olarak yaÅŸayan 3'Ã¼ncÃ¼ ve 4'Ã¼ncÃ¼ nesil KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rkleri yeniden kendi adalarÄ±na, kendi atalarÄ±nÄ±n doÄŸduÄŸu topraklara Ã§ekmek iÃ§in bir giriÅŸim baÅŸlattÄ±k." dedi.

BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, TÃ¼rkiye'nin deÄŸiÅŸik illerindeki festival ve tanÄ±tÄ±m gÃ¼nlerini yurt dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸÄ±maya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan AtaoÄŸlu, bunun ilk duraÄŸÄ±nÄ±n da Londra olduÄŸunu kaydetti.

Ekonomi ve Enerji BakanÄ± Sunat Atun da kÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nyada KKTC'nin tanÄ±tÄ±mÄ±na ayrÄ± bir Ã¶nem verdiklerini belirterek, "Giderek artan bir ÅŸekilde baÅŸka Ã¼lkelerde kendimize yeni pazarlar aÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." ifadelerini kullandÄ±.

KKTC'li bakanlar festivalin organizatÃ¶rleriyle birlikte festival alanÄ±nÄ± gezerek, katÄ±lÄ±mcÄ±larla da bir sÃ¼re sohbet etti.

Festival kapsamÄ±nda kurulan stantlarda konuttan eÄŸitime, bankacÄ±lÄ±ktan turizme kadar birÃ§ok alanda faaliyet gÃ¶steren firmalarÄ±n hizmet ve Ã¼rÃ¼nleri sergileniyor.

Geleneksel bir KÄ±brÄ±s kÃ¶y evinden esinlenerek hazÄ±rlanan KKTC Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n standÄ±, maket kÃ¶y fÄ±rÄ±nÄ±, deÄŸirmen ve seramik atÃ¶lyesi gibi bÃ¶lÃ¼mleriyle ziyaretÃ§ilerin ilgisini Ã§ekiyor.

StandÄ± ziyaret edenlere KÄ±brÄ±s mutfaÄŸÄ±na Ã¶zgÃ¼ Ã¼rÃ¼nler ikram edilirken, KKTC'yi tanÄ±tÄ±cÄ± broÅŸÃ¼r ve kataloglar da daÄŸÄ±tÄ±lÄ±yor.

Festivalde, KKTC merkezli mobilya ve gÄ±da firmalarÄ±nÄ±n Ã¼rÃ¼nleri de satÄ±n alÄ±nabiliyor.

Ãœcretsiz ziyaret edilebilen festival, yarÄ±n sona erecek.