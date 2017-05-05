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17:57, 05 MayÄ±s 2017 Cuma
Avrupa
17:00, 05 MayÄ±s 2017 Cuma

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Macaristan'dan Timmermans'a istifa Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Macaristan'dan Timmermans'a istifa Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Szijjarto, "Timmermans'Ä±n iddialarÄ± Macaristan'Ä± derinden yaralÄ±yor. AB yetkilisinin bÃ¶ylesi bir konuda Ã¼ye Ã¼lkeyi yaralamasÄ± kabul edilemez" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Peter Szijjarto, Avrupa BirliÄŸi (AB) Komisyonu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Frans Timmermans'Ä±n, Macaristan BaÅŸbakanÄ± Viktor Orban'Ä± ve hÃ¼kÃ¼metini Yahudi dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ile suÃ§lamasÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu belirterek, "(Timmermans'Ä±n) GÃ¶revinden istifa etmekten baÅŸka seÃ§eneÄŸi yok. " dedi.

Szijjarto, baÅŸkent BudapeÅŸte'de dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Timmermans'Ä±n Die Zeit gazetesine verdiÄŸi rÃ¶portajda, "Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban'Ä±n, Avrupa Parlamentosunda, George Soros'u ABD'li finans spekÃ¼latÃ¶rÃ¼ olarak adlandÄ±rmasÄ± aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde antisemitist bir yaklaÅŸÄ±m." ÅŸeklindeki aÃ§Ä±klamalarÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

Avrupa'da antisemitizm ile mÃ¼cadele konusunda en fazla mÃ¼cadeleyi Macaristan'Ä±n verdiÄŸi deÄŸerlendirmesinde bulunan Szijjarto, "SoykÄ±rÄ±m maÄŸdurlarÄ± iÃ§in anma gÃ¼nÃ¼ ilan ettik. Sadece Macaristan sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde sinagoglarÄ± deÄŸil aynÄ± zamanda komÅŸu Ã¼lkelerdeki sinagoglarÄ± da yeniliyoruz. SoykÄ±rÄ±mÄ± inkar etmeyi suÃ§ olarak kabul ettik. Macar Yahudilerinin gÃ¼venliÄŸini Macar AnayasasÄ± gÃ¼vence altÄ±na almÄ±ÅŸ durumda. Macar Yahudileri Macaristan hÃ¼kÃ¼metinin saygÄ±sÄ±na, dostluÄŸuna ve korumasÄ±na gÃ¼venebilir.'' ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Timmermans'Ä±n, Macaristan baÅŸbakanÄ±nÄ± ve hÃ¼kÃ¼metini Yahudi dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ile suÃ§lamasÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu dile getiren Szijjarto, "Timmermans'Ä±n iddialarÄ± Macaristan'Ä± derinden yaralÄ±yor. AB yetkilisinin bÃ¶ylesi bir konuda Ã¼ye Ã¼lkeyi yaralamasÄ± kabul edilemez. GÃ¶revinden istifa etmekten baÅŸka seÃ§eneÄŸi yok." ifadelerini kullandÄ±.

Macaristan hÃ¼kÃ¼metinin ABD'li milyarder George Soros ile ciddi problemlerinin olduÄŸunu ve Soros'un ise Macaristan hÃ¼kÃ¼metinin baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in mÃ¼cadele ettiÄŸini iddia eden Szijjarto, "Ama bu tartÄ±ÅŸmalarÄ±n George Soros'un dini ya da kÃ¶keni ile hiÃ§bir alakasÄ± yok." dedi.

MACARÄ°STAN'DA SOROS ETKÄ°SÄ°

Mecliste 4 Nisan'da kabul edilen yasa ile Macaristan'da yabancÄ± Ã¼lke diplomasÄ± veren yÃ¼ksek Ã¶ÄŸretim kurumlarÄ±nÄ±n faaliyeti zorlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. HÃ¼kÃ¼metin yasal dÃ¼zenlemeyle Macar asÄ±llÄ± AmerikalÄ± iÅŸ adamÄ± George Soros'un finanse ettiÄŸi, Ã¼lkedeki en prestijli Ã¼niversitelerden Orta Avrupa Ãœniversitesinin (CEU) Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± imkansÄ±z hale getirmeyi amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

BaÅŸbakan Orban, konuya iliÅŸkin, Ã¼lkede Soros'un Ã¼niversitesi dahil birÃ§ok uluslararasÄ± Ã¼niversitenin yasalarÄ± ihlal ettiÄŸini, bunun sahtekarlÄ±k olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.

HÃ¼kÃ¼met, Soros tarafÄ±ndan desteklenen sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n da Soros ve uluslararasÄ± sermayenin Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± yerel hÃ¼kÃ¼metlere dikte ettirmek iÃ§in kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼yor.

SÃ¶z konusu sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± ise Macaristan'Ä±n izlediÄŸi sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± politikasÄ±nÄ± eleÅŸtirdikleri ve Ã¼lkedeki yolsuzluklarÄ± gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kardÄ±klarÄ± iÃ§in hÃ¼kÃ¼met tarafÄ±ndan hedef gÃ¶sterildiklerini savunuyor.



Ä°lgili Konular Macaristan
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