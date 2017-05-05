Macaristan'dan Timmermans'a istifa Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Peter Szijjarto, Avrupa BirliÄŸi (AB) Komisyonu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Frans Timmermans'Ä±n, Macaristan BaÅŸbakanÄ± Viktor Orban'Ä± ve hÃ¼kÃ¼metini Yahudi dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ile suÃ§lamasÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu belirterek, "(Timmermans'Ä±n) GÃ¶revinden istifa etmekten baÅŸka seÃ§eneÄŸi yok. " dedi.
Szijjarto, baÅŸkent BudapeÅŸte'de dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Timmermans'Ä±n Die Zeit gazetesine verdiÄŸi rÃ¶portajda, "Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban'Ä±n, Avrupa Parlamentosunda, George Soros'u ABD'li finans spekÃ¼latÃ¶rÃ¼ olarak adlandÄ±rmasÄ± aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde antisemitist bir yaklaÅŸÄ±m." ÅŸeklindeki aÃ§Ä±klamalarÄ±na tepki gÃ¶sterdi.
Avrupa'da antisemitizm ile mÃ¼cadele konusunda en fazla mÃ¼cadeleyi Macaristan'Ä±n verdiÄŸi deÄŸerlendirmesinde bulunan Szijjarto, "SoykÄ±rÄ±m maÄŸdurlarÄ± iÃ§in anma gÃ¼nÃ¼ ilan ettik. Sadece Macaristan sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde sinagoglarÄ± deÄŸil aynÄ± zamanda komÅŸu Ã¼lkelerdeki sinagoglarÄ± da yeniliyoruz. SoykÄ±rÄ±mÄ± inkar etmeyi suÃ§ olarak kabul ettik. Macar Yahudilerinin gÃ¼venliÄŸini Macar AnayasasÄ± gÃ¼vence altÄ±na almÄ±ÅŸ durumda. Macar Yahudileri Macaristan hÃ¼kÃ¼metinin saygÄ±sÄ±na, dostluÄŸuna ve korumasÄ±na gÃ¼venebilir.'' ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Timmermans'Ä±n, Macaristan baÅŸbakanÄ±nÄ± ve hÃ¼kÃ¼metini Yahudi dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ile suÃ§lamasÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu dile getiren Szijjarto, "Timmermans'Ä±n iddialarÄ± Macaristan'Ä± derinden yaralÄ±yor. AB yetkilisinin bÃ¶ylesi bir konuda Ã¼ye Ã¼lkeyi yaralamasÄ± kabul edilemez. GÃ¶revinden istifa etmekten baÅŸka seÃ§eneÄŸi yok." ifadelerini kullandÄ±.
Macaristan hÃ¼kÃ¼metinin ABD'li milyarder George Soros ile ciddi problemlerinin olduÄŸunu ve Soros'un ise Macaristan hÃ¼kÃ¼metinin baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in mÃ¼cadele ettiÄŸini iddia eden Szijjarto, "Ama bu tartÄ±ÅŸmalarÄ±n George Soros'un dini ya da kÃ¶keni ile hiÃ§bir alakasÄ± yok." dedi.
MACARÄ°STAN'DA SOROS ETKÄ°SÄ°
Mecliste 4 Nisan'da kabul edilen yasa ile Macaristan'da yabancÄ± Ã¼lke diplomasÄ± veren yÃ¼ksek Ã¶ÄŸretim kurumlarÄ±nÄ±n faaliyeti zorlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. HÃ¼kÃ¼metin yasal dÃ¼zenlemeyle Macar asÄ±llÄ± AmerikalÄ± iÅŸ adamÄ± George Soros'un finanse ettiÄŸi, Ã¼lkedeki en prestijli Ã¼niversitelerden Orta Avrupa Ãœniversitesinin (CEU) Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± imkansÄ±z hale getirmeyi amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
BaÅŸbakan Orban, konuya iliÅŸkin, Ã¼lkede Soros'un Ã¼niversitesi dahil birÃ§ok uluslararasÄ± Ã¼niversitenin yasalarÄ± ihlal ettiÄŸini, bunun sahtekarlÄ±k olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.
HÃ¼kÃ¼met, Soros tarafÄ±ndan desteklenen sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n da Soros ve uluslararasÄ± sermayenin Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± yerel hÃ¼kÃ¼metlere dikte ettirmek iÃ§in kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼yor.
SÃ¶z konusu sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± ise Macaristan'Ä±n izlediÄŸi sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± politikasÄ±nÄ± eleÅŸtirdikleri ve Ã¼lkedeki yolsuzluklarÄ± gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kardÄ±klarÄ± iÃ§in hÃ¼kÃ¼met tarafÄ±ndan hedef gÃ¶sterildiklerini savunuyor.
Pakistan-Afganistan sÄ±nÄ±rÄ±nda meydana gelen Ã§atÄ±ÅŸmada Pakistan tarafÄ±ndan 7, Afganistan tarafÄ±ndan 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼. Pakistan, Ã‡aman sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ± geÃ§iÅŸlere kapattÄ±
Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Szijjarto, "Timmermans'Ä±n iddialarÄ± Macaristan'Ä± derinden yaralÄ±yor. AB yetkilisinin bÃ¶ylesi bir konuda Ã¼ye Ã¼lkeyi yaralamasÄ± kabul edilemez" dedi
KKTC Turizm ve Ã‡evre BakanÄ± AtaoÄŸlu, "Londra'da yoÄŸun olarak yaÅŸayan 3'Ã¼ncÃ¼ ve 4'Ã¼ncÃ¼ nesil KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rkleri yeniden kendi adalarÄ±na, kendi atalarÄ±nÄ±n doÄŸduÄŸu topraklara Ã§ekmek iÃ§in bir giriÅŸim baÅŸlattÄ±k" dedi
Federal Meclis AraÅŸtÄ±rma Komisyonu Ãœyesi MihaliÃ§, "NSUâ€™nun bugÃ¼ne kadar ortaya Ã§Ä±karÄ±lamayan karanlÄ±k Ã¶rgÃ¼t yapÄ±sÄ±nÄ±n, bir bÃ¼tÃ¼nÃ¼n parÃ§asÄ± olduÄŸuna yÃ¶nelik Ã§eÅŸitli ipuÃ§larÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rdÄ±k. GÃ¼venlik makamlarÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturmada, Ã¶rgÃ¼t aÄŸÄ±nÄ±n bu bÃ¶lÃ¼mÃ¼ maalesef hemen hemen tamamÄ±yla atlandÄ±" dedi
GÃ¼rcistan BaÅŸbakanÄ± KvirikaÅŸvili, AB Komisyonunun GeniÅŸlemeden Sorumlu Komiseri Hahn ile 32 milyon avroluk maddi destek anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±
Ã‡ekya BaÅŸbakanÄ± Bohuslav Sobotka, salÄ± gÃ¼nkÃ¼ istifa edeceÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bugÃ¼n istifasÄ±nÄ± geri Ã§ekerek CumhurbaÅŸkanÄ± MiloÅŸ Zemanâ€™dan adÄ± yolsuzluk iddialarÄ±na karÄ±ÅŸan Maliye BakanÄ± Andrej Babisâ€™in gÃ¶revden alÄ±nmasÄ±nÄ± talep edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Hamas'Ä±n yeni siyaset belgesi karÅŸÄ±sÄ±nda BatÄ±'nÄ±n yaklaÅŸÄ±mÄ±nda kayda deÄŸer bir deÄŸiÅŸim beklemenin doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Filistinli siyasi uzmanlara gÃ¶re hareketten daha bÃ¼yÃ¼k tavizler isteniyor
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, "Kostroma Merkez Camisi, Rusya MÃ¼slÃ¼manlarÄ±, MÃ¼slÃ¼man Tatar halkÄ± ve bÃ¼tÃ¼n insanlÄ±k iÃ§in Ã§ok Ã¶zel anlamlar taÅŸÄ±yor" dedi
Greenpeace, Fransa'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi Ã¶ncesi milliyetÃ§iliÄŸe ve otoriterliÄŸe dikkati Ã§ekmek iÃ§in eylem yaptÄ±
TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran'Ä±n imzaladÄ±ÄŸÄ± muhtÄ±ra bugÃ¼n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "Obamacare'in iÅŸlemeyeceÄŸini biliyorduk. Ben bunu Ã§ok uzun sÃ¼re Ã¶nce tahmin ettim, Ã§uvallayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledim. Obamacare esasen Ã¶ldÃ¼." dedi
Londra Heathrow HavalimanÄ±nÄ±n bir terminalinde uÃ§uÅŸlar durduruldu. UÃ§uÅŸlarÄ±n gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle durdurulduÄŸu bildirildi.
Houston Ãœniversitesi Enerji Ekonomisti Prof. Dr. Hirs, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n kÃ¶mÃ¼rÃ¼ destekleyen politikalarÄ±na raÄŸmen Ã¼lkede kÃ¶mÃ¼r endÃ¼strisinde sona yaklaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde gÃ¼vensizlik ortamÄ±nÄ± ve yaÅŸananlarÄ± protesto amacÄ±yla doktorlarÄ±n dÃ¼n baÅŸlayan iÅŸ bÄ±rakma eylemini pazar gÃ¼nÃ¼ne kadar sÃ¼rdÃ¼rmeyi planladÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
ABD Temsilciler Meclisi, Obamacare'in iptalini Ã¶ngÃ¶ren yeni saÄŸlÄ±k sigortasÄ± tasarÄ±sÄ±nÄ± az farkla kabul etti
C919 projesi ABD, Avrupa ve Rusyaâ€™dan sonra Ã‡inâ€™i Jumbo bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde uÃ§ak Ã¼reticileri arasÄ±nda 4. sÄ±raya yÃ¼kseltti