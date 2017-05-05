17:23, 05 MayÄ±s 2017 Cuma

Pakistan-Afganistan sÄ±nÄ±rÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Pakistan ve Afganistan sÄ±nÄ±rÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 7 PakistanlÄ± ve 1 Afgan hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ã‡atÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Ã‡aman sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± geÃ§iÅŸlere kapatÄ±ldÄ±.

Pakistan ordusu tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Afgan gÃ¼Ã§lerinin, sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesindeki Ã‡aman kÃ¶yÃ¼nde nÃ¼fus sayÄ±m gÃ¶revlilerinin gÃ¼venliÄŸini saÄŸlayan emniyet gÃ¼Ã§lerine ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

AÃ§Ä±klamada, Pakistan askerlerinin, Afgan gÃ¼Ã§lerinin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸe etkili bir ÅŸekilde karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸi ve iki Ã¼lke arasÄ±ndaki Ã‡aman sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ã‡aman Hastanesinde gÃ¶revli doktorlardan Muhammed Ahtar, Ã§atÄ±ÅŸma sonucu Pakistan'da 7 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 29 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

AFGANÄ°STAN'DAN SUÃ‡LAMA

Afganistan'Ä±n Kandahar Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Zia Durani ise Ã§atÄ±ÅŸmayÄ± Ã§Ä±karan tarafÄ±n Pakistan olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.

Durani, PakistanlÄ± "milislerin" Afganistan'a yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla girmesi sonucu Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

Kandahar Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ General Abdul Razik, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã§atÄ±ÅŸma nedeniyle Afganistan'da 1 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 11 sÄ±nÄ±r polisinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Razik, Ã‡aman'daki yaklaÅŸÄ±k bin kiÅŸinin de evlerini terk ettiÄŸini ifade etti.

Kandaharâ€™Ä±n Spin Boldak KÃ¶yÃ¼'nde Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ara ara devam ettiÄŸi belirtildi.

Pakistan ve Afganistan sÄ±nÄ±rÄ±nda Torkham ve Ã‡aman'Ä±n da aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± 18 sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± bulunuyor.

Ä°ki Ã¼lke arasÄ±nda Durand HattÄ± olarak adlandÄ±rÄ±lan ve 19. yÃ¼zyÄ±lda Ä°ngilizler tarafÄ±ndan Ã§izilen 2 bin 400 kilometrelik sÄ±nÄ±r mevcut.

Ä°slamabad ve Kabil yÃ¶netimleri uzun yÄ±llardÄ±r birbirini kendi topraklarÄ±ndaki militanlara gÃ¶z yummakla suÃ§luyor. Pakistan, Ã¼lkede son dÃ¶nemde artan terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n Afganistan'da faaliyet gÃ¶steren terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinden kaynaklandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle ÅŸubat ortasÄ±ndan bu yana iki sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ± kapalÄ± tutuyordu. Pakistan BaÅŸbakanÄ± Navaz Åžerif, 20 Martâ€™ta sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n tekrar aÃ§Ä±lmasÄ± emrini vermiÅŸti.