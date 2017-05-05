Pakistan-Afganistan sÄ±nÄ±rÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Pakistan ve Afganistan sÄ±nÄ±rÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 7 PakistanlÄ± ve 1 Afgan hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ã‡atÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Ã‡aman sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± geÃ§iÅŸlere kapatÄ±ldÄ±.
Pakistan ordusu tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Afgan gÃ¼Ã§lerinin, sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesindeki Ã‡aman kÃ¶yÃ¼nde nÃ¼fus sayÄ±m gÃ¶revlilerinin gÃ¼venliÄŸini saÄŸlayan emniyet gÃ¼Ã§lerine ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
AÃ§Ä±klamada, Pakistan askerlerinin, Afgan gÃ¼Ã§lerinin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸe etkili bir ÅŸekilde karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸi ve iki Ã¼lke arasÄ±ndaki Ã‡aman sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Ã‡aman Hastanesinde gÃ¶revli doktorlardan Muhammed Ahtar, Ã§atÄ±ÅŸma sonucu Pakistan'da 7 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 29 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
AFGANÄ°STAN'DAN SUÃ‡LAMA
Afganistan'Ä±n Kandahar Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Zia Durani ise Ã§atÄ±ÅŸmayÄ± Ã§Ä±karan tarafÄ±n Pakistan olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.
Durani, PakistanlÄ± "milislerin" Afganistan'a yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla girmesi sonucu Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.
Kandahar Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ General Abdul Razik, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã§atÄ±ÅŸma nedeniyle Afganistan'da 1 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 11 sÄ±nÄ±r polisinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Razik, Ã‡aman'daki yaklaÅŸÄ±k bin kiÅŸinin de evlerini terk ettiÄŸini ifade etti.
Kandaharâ€™Ä±n Spin Boldak KÃ¶yÃ¼'nde Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ara ara devam ettiÄŸi belirtildi.
Pakistan ve Afganistan sÄ±nÄ±rÄ±nda Torkham ve Ã‡aman'Ä±n da aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± 18 sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± bulunuyor.
Ä°ki Ã¼lke arasÄ±nda Durand HattÄ± olarak adlandÄ±rÄ±lan ve 19. yÃ¼zyÄ±lda Ä°ngilizler tarafÄ±ndan Ã§izilen 2 bin 400 kilometrelik sÄ±nÄ±r mevcut.
Ä°slamabad ve Kabil yÃ¶netimleri uzun yÄ±llardÄ±r birbirini kendi topraklarÄ±ndaki militanlara gÃ¶z yummakla suÃ§luyor. Pakistan, Ã¼lkede son dÃ¶nemde artan terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n Afganistan'da faaliyet gÃ¶steren terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinden kaynaklandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle ÅŸubat ortasÄ±ndan bu yana iki sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ± kapalÄ± tutuyordu. Pakistan BaÅŸbakanÄ± Navaz Åžerif, 20 Martâ€™ta sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n tekrar aÃ§Ä±lmasÄ± emrini vermiÅŸti.
Pakistan-Afganistan sÄ±nÄ±rÄ±nda meydana gelen Ã§atÄ±ÅŸmada Pakistan tarafÄ±ndan 7, Afganistan tarafÄ±ndan 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼. Pakistan, Ã‡aman sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ± geÃ§iÅŸlere kapattÄ±
Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Szijjarto, "Timmermans'Ä±n iddialarÄ± Macaristan'Ä± derinden yaralÄ±yor. AB yetkilisinin bÃ¶ylesi bir konuda Ã¼ye Ã¼lkeyi yaralamasÄ± kabul edilemez" dedi
KKTC Turizm ve Ã‡evre BakanÄ± AtaoÄŸlu, "Londra'da yoÄŸun olarak yaÅŸayan 3'Ã¼ncÃ¼ ve 4'Ã¼ncÃ¼ nesil KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rkleri yeniden kendi adalarÄ±na, kendi atalarÄ±nÄ±n doÄŸduÄŸu topraklara Ã§ekmek iÃ§in bir giriÅŸim baÅŸlattÄ±k" dedi
Federal Meclis AraÅŸtÄ±rma Komisyonu Ãœyesi MihaliÃ§, "NSUâ€™nun bugÃ¼ne kadar ortaya Ã§Ä±karÄ±lamayan karanlÄ±k Ã¶rgÃ¼t yapÄ±sÄ±nÄ±n, bir bÃ¼tÃ¼nÃ¼n parÃ§asÄ± olduÄŸuna yÃ¶nelik Ã§eÅŸitli ipuÃ§larÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rdÄ±k. GÃ¼venlik makamlarÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturmada, Ã¶rgÃ¼t aÄŸÄ±nÄ±n bu bÃ¶lÃ¼mÃ¼ maalesef hemen hemen tamamÄ±yla atlandÄ±" dedi
GÃ¼rcistan BaÅŸbakanÄ± KvirikaÅŸvili, AB Komisyonunun GeniÅŸlemeden Sorumlu Komiseri Hahn ile 32 milyon avroluk maddi destek anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±
Ã‡ekya BaÅŸbakanÄ± Bohuslav Sobotka, salÄ± gÃ¼nkÃ¼ istifa edeceÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bugÃ¼n istifasÄ±nÄ± geri Ã§ekerek CumhurbaÅŸkanÄ± MiloÅŸ Zemanâ€™dan adÄ± yolsuzluk iddialarÄ±na karÄ±ÅŸan Maliye BakanÄ± Andrej Babisâ€™in gÃ¶revden alÄ±nmasÄ±nÄ± talep edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Hamas'Ä±n yeni siyaset belgesi karÅŸÄ±sÄ±nda BatÄ±'nÄ±n yaklaÅŸÄ±mÄ±nda kayda deÄŸer bir deÄŸiÅŸim beklemenin doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Filistinli siyasi uzmanlara gÃ¶re hareketten daha bÃ¼yÃ¼k tavizler isteniyor
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, "Kostroma Merkez Camisi, Rusya MÃ¼slÃ¼manlarÄ±, MÃ¼slÃ¼man Tatar halkÄ± ve bÃ¼tÃ¼n insanlÄ±k iÃ§in Ã§ok Ã¶zel anlamlar taÅŸÄ±yor" dedi
Greenpeace, Fransa'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi Ã¶ncesi milliyetÃ§iliÄŸe ve otoriterliÄŸe dikkati Ã§ekmek iÃ§in eylem yaptÄ±
TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran'Ä±n imzaladÄ±ÄŸÄ± muhtÄ±ra bugÃ¼n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "Obamacare'in iÅŸlemeyeceÄŸini biliyorduk. Ben bunu Ã§ok uzun sÃ¼re Ã¶nce tahmin ettim, Ã§uvallayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledim. Obamacare esasen Ã¶ldÃ¼." dedi
Londra Heathrow HavalimanÄ±nÄ±n bir terminalinde uÃ§uÅŸlar durduruldu. UÃ§uÅŸlarÄ±n gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle durdurulduÄŸu bildirildi.
Houston Ãœniversitesi Enerji Ekonomisti Prof. Dr. Hirs, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n kÃ¶mÃ¼rÃ¼ destekleyen politikalarÄ±na raÄŸmen Ã¼lkede kÃ¶mÃ¼r endÃ¼strisinde sona yaklaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde gÃ¼vensizlik ortamÄ±nÄ± ve yaÅŸananlarÄ± protesto amacÄ±yla doktorlarÄ±n dÃ¼n baÅŸlayan iÅŸ bÄ±rakma eylemini pazar gÃ¼nÃ¼ne kadar sÃ¼rdÃ¼rmeyi planladÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
ABD Temsilciler Meclisi, Obamacare'in iptalini Ã¶ngÃ¶ren yeni saÄŸlÄ±k sigortasÄ± tasarÄ±sÄ±nÄ± az farkla kabul etti
C919 projesi ABD, Avrupa ve Rusyaâ€™dan sonra Ã‡inâ€™i Jumbo bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde uÃ§ak Ã¼reticileri arasÄ±nda 4. sÄ±raya yÃ¼kseltti