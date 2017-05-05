17:43, 05 MayÄ±s 2017 Cuma

Afganistan'a atÄ±lan bombalarÄ±n anasÄ±'na 'etkisi azdÄ±' savunmasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'nin geÃ§en ay Afganistan'da "tÃ¼m bombalarÄ±n anasÄ±" olarak nitelendirilen MOAB bombasÄ±yla dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±nÄ±n etkisinin aÃ§Ä±klanandan daha az olduÄŸu iddia edildi.

Ä°ngiltere'nin Ã¶nde gelen gazetelerinden The Guardian'Ä±n haberine gÃ¶re, baÄŸÄ±msÄ±z Ã§alÄ±ÅŸan coÄŸrafi analiz firmasÄ± "Alcis" tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan raporda, "MOAB" bombasÄ±nÄ±n bÃ¶lgeye verdiÄŸi zararÄ±n taraflarÄ±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§ok daha az olduÄŸu belirtildi.

SaldÄ±rÄ±nÄ±n hedefindeki Nangahar ÅŸehrinin uydu ve arazi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinin yanÄ± sÄ±ra Ã¼Ã§ boyutlu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme teknikleri kullanÄ±larak hazÄ±rlanan raporda, daha Ã¶nce bombanÄ±n yaklaÅŸÄ±k 3,5 kilometrelik alanda tahribata yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±na dair yapÄ±lan haberlerin aksine, bombanÄ±n isabet ettiÄŸi 150 metre yarÄ±Ã§apÄ±ndaki alanda 38 binanÄ±n ve 69 aÄŸacÄ±n hasar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±.

Alcis'in Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Richard Brittan, Afgan hÃ¼kÃ¼metinin saldÄ±rÄ±da 94 DEAÅž mensubunun Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klamasÄ±ndan dolayÄ± da "ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k iÃ§inde" olduklarÄ±nÄ± vurgulayarak, "Bu rakama nasÄ±l ulaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± merak ediyorum." dedi.

ABD'nin saldÄ±rÄ±da sivillere zarar verilmediÄŸine dair aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n da "ÅŸÃ¼pheli" olduÄŸuna deÄŸinen Brittan, saldÄ±rÄ±nÄ±n hasat mevsimine bir aydan daha kÄ±sa bir sÃ¼re kala yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, dolayÄ±sÄ±yla bÃ¶lgede Ã§atÄ±ÅŸmalardan kaÃ§an halkÄ±n tarlalarÄ±na dÃ¶nmÃ¼ÅŸ olabileceÄŸini kaydetti.

Brittan, genÃ§ Ã§iftÃ§ilerin de DEAÅž militanÄ± sayÄ±lmÄ±ÅŸ olma ihtimalinin Ã§ok yÃ¼ksek olduÄŸuna iÅŸaret etti.

Ã–te yandan Guardian'Ä±n haberinde saldÄ±rÄ±nÄ±n dÃ¼zenlendiÄŸi ve Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi bÃ¶lgeye girmek isteyen gazetecilere izin verilmediÄŸine, ABD tarafÄ±ndan da bÃ¶lgedeki kayÄ±plara iliÅŸkin bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekildi.

ABD ordusunun Kabil SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ YÃ¼zbaÅŸÄ± William Salvin, saldÄ±rÄ±nÄ±n yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± zarar konusunda yorum yapmazken, "BÃ¶lgeye girip gerekli incelemeleri yapamÄ±yoruz, muhtemelen yapamayacaÄŸÄ±z da." dedi.

BÃ¶lgeye girmenin "Ã§ok tehlikeli" olduÄŸunu vurgulayan Salvin, "Yapacak daha iyi iÅŸlerimiz var." ifadelerini kullandÄ±.

Alcis'in Ã§iftÃ§ilerin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ olma iddialarÄ±na da deÄŸinen Salvin, "Bu konuda ABD'nin aÃ§Ä±klamalarÄ±na gÃ¼veniyorum, Ã§Ã¼nkÃ¼ saldÄ±rÄ±dan haftalarca Ã¶nceden itibaren bÃ¶lge sÃ¼rekli izlendi." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (Pentagon) 13 Nisan'da ABD ordusunun envanterindeki en bÃ¼yÃ¼k GPS gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ nÃ¼kleer olmayan bombasÄ±nÄ±n Nangarhar ilinde, DEAÅž-Horasan olarak bilinen DEAÅž'Ä±n Afganistan'daki koluna ait maÄŸara ve sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ± imha etmek Ã¼zere kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

SaldÄ±rÄ±da kullanÄ±lan ve teknik adÄ± bÃ¼yÃ¼k ordonat hava bombasÄ± olan GBU-43, Amerikan ordusunda kÄ±saltmasÄ± olan MOAB'dan tÃ¼retilen "tÃ¼m bombalarÄ±n anasÄ±" (Mother of All Bombs) olarak da biliniyor.

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