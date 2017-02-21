18:03, 05 MayÄ±s 2017 Cuma

HSYK, 107 hakim ve savcÄ±yÄ± meslekten ihraÃ§ etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hakimler ve SavcÄ±lar YÃ¼ksek Kurulunca (HSYK), FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±ndaÂ 107 hakim ve savcÄ±nÄ±n daha ihracÄ±na karar verildi.Â

HSYK BaÅŸkan Vekili Mehmet YÄ±lmaz, basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bugÃ¼nkÃ¼ toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan listeler Ã¼zerindeki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± tamamladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

YÄ±lmaz, "107 hakim, savcÄ± daha ihraÃ§ edildi. Bu, listeler halinde yapÄ±lan son ihraÃ§. Bundan sonra itiraflarla yeni isimler geldikÃ§e bizden sonraki Kurul da durumu deÄŸerlendirecektir ama var olan liste Ã¼zerindeki Ã§alÄ±ÅŸmalar sona erdi. Ãœzerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir liste kalmadÄ±. Ä°tirazlarÄ± da tamamladÄ±k." diye konuÅŸtu.

HAKLARINDA GÃ–ZALTI KARARI

Bu kiÅŸilerden 105'inin itiraflar Ã¼zerine yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda ihraÃ§ edildiÄŸini aktaran YÄ±lmaz, 2 hakim, savcÄ±nÄ±n baÅŸkalarÄ± Ã¼zerine kayÄ±tlÄ± ancak kendilerinin kullandÄ±ÄŸÄ± belirlenen telefonlarÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n haberleÅŸme programÄ± ByLock bulunduÄŸunu kaydetti.

Bu arada, listelerin savcÄ±lÄ±klara da gÃ¶nderildiÄŸi ve bu kiÅŸiler hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Son ihraÃ§larla FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda meslekten atÄ±lan hakim ve savcÄ± sayÄ±sÄ± 4 bin 238'e ulaÅŸtÄ±.Â