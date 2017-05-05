18:29, 05 MayÄ±s 2017 Cuma

Fransa'da MÃ¼slÃ¼man Ã¶rgÃ¼tlerinden Macron'a destek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'daki Ã¶nde gelenÂ MÃ¼slÃ¼manÂ Ã¶rgÃ¼tleri, bu pazar yapÄ±lacakÂ cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ikinci turu oylamasÄ± Ã¶ncesi, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± MarineÂ Le Pen'e karÅŸÄ± cephe oluÅŸturmak iÃ§in YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ Hareketinin Lideri EmmanuelÂ Macron'a destek Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'in en Ã¶nemli camilerden biri olan Paris Camisi'nin YÃ¶neticisi Dalil Ebubekir, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkedeki herkes gibi MÃ¼slÃ¼man vatandaÅŸlarÄ±n da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ, Ä±rkÃ§Ä± ve yabancÄ± karÅŸÄ±tÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncelere karÅŸÄ± durmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, bu gerekÃ§elerle Fransa'daki MÃ¼slÃ¼manlarÄ± Macron'a oy vermeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

Fransa Ä°slam Konseyi (CFCM) BaÅŸkanÄ± Anouar Kbibech, Fransa Protestan Toplumu Temsilcisi FranÃ§ois Clavairoly ve Fransa Yahudilerinin HahambaÅŸÄ± Haim Korsia tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan ortak bildiride, Le Pen'e karÅŸÄ± Macron'a oy verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.Â

"AÃ‡IK BÄ°R ÅžEKÄ°LDE MACRON'A OY VERÄ°LMESÄ° MACRON'A OY VERÄ°LMESÄ° Ã‡AÄžRISI YAPIYORUZ"

CÃ¶mert, hoÅŸgÃ¶rÃ¼lÃ¼ ve dÃ¼nyaya aÃ§Ä±k Fransa'yÄ± temsil eden Macron'un, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸa karÅŸÄ± zaferi iÃ§in tÃ¼m seÃ§menlerin sandÄ±ÄŸa davet edildiÄŸi Ã§aÄŸrÄ±da, Ã¼Ã§ farklÄ± inancÄ±n temsilcisi, "GÃ¶revlerimizin siyasi tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± gerektirdiÄŸinin farkÄ±ndayÄ±z fakat her ÅŸeyden Ã¶nce sorumlu birer yurttaÅŸ olarak, aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde pazar gÃ¼nÃ¼ Emmanuel Macron'a oy verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yoruz." ifadelerini kullandÄ±.

Fransa'daki MÃ¼slÃ¼manlar DerneÄŸinin yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda ise Ã¼lkedeki bÃ¼tÃ¼n MÃ¼slÃ¼manlara, siyasi gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini bir kenara bÄ±karak, "Ulusal Cephe Partisinin yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanÄ±, Yahudi karÅŸÄ±tÄ± ve Ä±rkÃ§Ä± dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerine karÅŸÄ± cephe oluÅŸturmak amacÄ±yla yoÄŸun bir ÅŸekilde Macron iÃ§in oy kullanÄ±lmasÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.

Paris'te 1930'lu yÄ±llarda aÃ§Ä±lan Paris Camisi, Fransa'da MÃ¼slÃ¼man nÃ¼fus iÃ§in sembolik deÄŸere sahip.