18:33, 05 MayÄ±s 2017 Cuma

Hamas'tan Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas'a tepki





Ä°slami DireniÅŸ Hareketi Hamas, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'Ä±n tehditlerini "vatan dÃ¼ÅŸmanlarÄ±na" yÃ¶neltmesi gerektiÄŸini belirtti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°slami DireniÅŸ Hareketi Hamas, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± MahmudÂ Abbas'Ä±n tehditlerini "vatan dÃ¼ÅŸmanlarÄ±na" yÃ¶neltmesi gerektiÄŸini belirtti. Hamas SÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â Fevzi BerhumÂ yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Abbas'Ä±n Gazze Åžeridi'ne yÃ¶nelik uygulamalarÄ±na tepki gÃ¶stererek, "UzlaÅŸÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ±nÄ±n, Filistin halkÄ±nÄ±n birliÄŸi ve direniÅŸinin hedef alÄ±nmasÄ±nÄ±n getireceÄŸi tÃ¼mÂ tehlikeli sonuÃ§lardan Abbas sorumludur." ifadelerini kullandÄ±. Tehditlerin "vatan ortaklarÄ± yerine vatan dÃ¼ÅŸmanlarÄ±na" yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan Berhum, Abbas'Ä±n, Hamas'a Gazze'yi Filistin hÃ¼kÃ¼metine teslim etmesi yÃ¶nÃ¼ndeki Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na iliÅŸkin ise hÃ¼kÃ¼metin sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirmesi durumunda Gazze'deki yÃ¶netimi devretmeye hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± aktardÄ±. Berhum ayrÄ±ca, dÃ¼rÃ¼st, adil, ÅŸeffaf ve Ã§Ä±kacak sonuÃ§lara saygÄ± gÃ¶sterilecek bir seÃ§ime Hamas'Ä±n hazÄ±r olduÄŸunu da tekrarladÄ±. ABBAS NE DEMÄ°ÅžTÄ°? Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, ABD ziyareti sÄ±rasÄ±nda Arap bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilerle yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da, "Hamas'Ä± Gazze Åžeridi'nde kurduÄŸu hÃ¼kÃ¼meti laÄŸvetmeye zorlamak iÃ§in Filistin yÃ¶netimi olarak 'eÅŸi gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ uygulamalar' baÅŸlattÄ±k." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Filistin'de 2 Haziran 2014'te kurulan Ulusal UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti, Hamas ve Fetih arasÄ±ndaki anlaÅŸmazlÄ±klar nedeniyle Gazze Åžeridi'nde gÃ¶reve baÅŸlayamamÄ±ÅŸtÄ±.

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