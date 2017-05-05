Hamas'tan Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas'a tepki

Ä°slami DireniÅŸ Hareketi Hamas, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± MahmudÂ Abbas'Ä±n tehditlerini "vatan dÃ¼ÅŸmanlarÄ±na" yÃ¶neltmesi gerektiÄŸini belirtti.
Hamas SÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â Fevzi BerhumÂ yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Abbas'Ä±n Gazze Åžeridi'ne yÃ¶nelik uygulamalarÄ±na tepki gÃ¶stererek, "UzlaÅŸÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ±nÄ±n, Filistin halkÄ±nÄ±n birliÄŸi ve direniÅŸinin hedef alÄ±nmasÄ±nÄ±n getireceÄŸi tÃ¼mÂ tehlikeli sonuÃ§lardan Abbas sorumludur." ifadelerini kullandÄ±.
Tehditlerin "vatan ortaklarÄ± yerine vatan dÃ¼ÅŸmanlarÄ±na" yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan Berhum, Abbas'Ä±n, Hamas'a Gazze'yi Filistin hÃ¼kÃ¼metine teslim etmesi yÃ¶nÃ¼ndeki Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na iliÅŸkin ise hÃ¼kÃ¼metin sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirmesi durumunda Gazze'deki yÃ¶netimi devretmeye hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± aktardÄ±.
Berhum ayrÄ±ca, dÃ¼rÃ¼st, adil, ÅŸeffaf ve Ã§Ä±kacak sonuÃ§lara saygÄ± gÃ¶sterilecek bir seÃ§ime Hamas'Ä±n hazÄ±r olduÄŸunu da tekrarladÄ±.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, ABD ziyareti sÄ±rasÄ±nda Arap bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilerle yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da, "Hamas'Ä± Gazze Åžeridi'nde kurduÄŸu hÃ¼kÃ¼meti laÄŸvetmeye zorlamak iÃ§in Filistin yÃ¶netimi olarak 'eÅŸi gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ uygulamalar' baÅŸlattÄ±k." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
Filistin'de 2 Haziran 2014'te kurulan Ulusal UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti, Hamas ve Fetih arasÄ±ndaki anlaÅŸmazlÄ±klar nedeniyle Gazze Åžeridi'nde gÃ¶reve baÅŸlayamamÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Ã–rgÃ¼tÃ¼, Cezayir ve Fas'tan iki Ã¼lke sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sorununu Ã§Ã¶zmelerini istedi
KÄ±brÄ±s aÃ§Ä±klarÄ±nda sismik arama faaliyetinde bulunan Barbaros Hayrettin PaÅŸa gemisi mÃ¼rettebatÄ±, "mÃ¼nhasÄ±r ekonomik alan ihlali" uyarÄ±sÄ± yapan Rum yetkililere Mehter MarÅŸÄ± dinleterek karÅŸÄ±lÄ±k verdi
Hindistan, GÃ¼ney Asya iÃ§in yeni bir haberleÅŸme uydusunu Sriharikota uzay merkezinden baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde yÃ¶rÃ¼ngeye fÄ±rlattÄ±.
MayÄ±s ayÄ±nda 371 daÄŸcÄ±, Everest DaÄŸÄ±'nÄ±n zirvesine ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸacak
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Ä°slami DireniÅŸ Hareketi Hamas, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'Ä±n tehditlerini "vatan dÃ¼ÅŸmanlarÄ±na" yÃ¶neltmesi gerektiÄŸini belirtti
Fransa'daki Ã¶nde gelen MÃ¼slÃ¼man Ã¶rgÃ¼tleri, Ã¼lkede bu pazar yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ikinci turu oylamasÄ± Ã¶ncesi, Macron'a destek Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
ABD'nin Afganistan'da kullandÄ±ÄŸÄ± MOAB bombasÄ±nÄ±n bÃ¶lgede yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± tahribatÄ±n aÃ§Ä±klanandan daha az olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Pakistan-Afganistan sÄ±nÄ±rÄ±nda meydana gelen Ã§atÄ±ÅŸmada Pakistan tarafÄ±ndan 7, Afganistan tarafÄ±ndan 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼. Pakistan, Ã‡aman sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ± geÃ§iÅŸlere kapattÄ±
Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Szijjarto, "Timmermans'Ä±n iddialarÄ± Macaristan'Ä± derinden yaralÄ±yor. AB yetkilisinin bÃ¶ylesi bir konuda Ã¼ye Ã¼lkeyi yaralamasÄ± kabul edilemez" dedi
KKTC Turizm ve Ã‡evre BakanÄ± AtaoÄŸlu, "Londra'da yoÄŸun olarak yaÅŸayan 3'Ã¼ncÃ¼ ve 4'Ã¼ncÃ¼ nesil KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rkleri yeniden kendi adalarÄ±na, kendi atalarÄ±nÄ±n doÄŸduÄŸu topraklara Ã§ekmek iÃ§in bir giriÅŸim baÅŸlattÄ±k" dedi
Federal Meclis AraÅŸtÄ±rma Komisyonu Ãœyesi MihaliÃ§, "NSUâ€™nun bugÃ¼ne kadar ortaya Ã§Ä±karÄ±lamayan karanlÄ±k Ã¶rgÃ¼t yapÄ±sÄ±nÄ±n, bir bÃ¼tÃ¼nÃ¼n parÃ§asÄ± olduÄŸuna yÃ¶nelik Ã§eÅŸitli ipuÃ§larÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rdÄ±k. GÃ¼venlik makamlarÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturmada, Ã¶rgÃ¼t aÄŸÄ±nÄ±n bu bÃ¶lÃ¼mÃ¼ maalesef hemen hemen tamamÄ±yla atlandÄ±" dedi
GÃ¼rcistan BaÅŸbakanÄ± KvirikaÅŸvili, AB Komisyonunun GeniÅŸlemeden Sorumlu Komiseri Hahn ile 32 milyon avroluk maddi destek anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±
Ã‡ekya BaÅŸbakanÄ± Bohuslav Sobotka, salÄ± gÃ¼nkÃ¼ istifa edeceÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bugÃ¼n istifasÄ±nÄ± geri Ã§ekerek CumhurbaÅŸkanÄ± MiloÅŸ Zemanâ€™dan adÄ± yolsuzluk iddialarÄ±na karÄ±ÅŸan Maliye BakanÄ± Andrej Babisâ€™in gÃ¶revden alÄ±nmasÄ±nÄ± talep edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Hamas'Ä±n yeni siyaset belgesi karÅŸÄ±sÄ±nda BatÄ±'nÄ±n yaklaÅŸÄ±mÄ±nda kayda deÄŸer bir deÄŸiÅŸim beklemenin doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Filistinli siyasi uzmanlara gÃ¶re hareketten daha bÃ¼yÃ¼k tavizler isteniyor
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, "Kostroma Merkez Camisi, Rusya MÃ¼slÃ¼manlarÄ±, MÃ¼slÃ¼man Tatar halkÄ± ve bÃ¼tÃ¼n insanlÄ±k iÃ§in Ã§ok Ã¶zel anlamlar taÅŸÄ±yor" dedi