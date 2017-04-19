Siirt'te PKK operasyonu: 20 gÃ¶zaltÄ±

Siirt'inÂ EruhÂ veÂ PervariÂ ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelikÂ operasyondaÂ 20 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Eruh ve Pervari ilÃ§e merkezleri ile baÄŸlÄ± kÃ¶ylerde PKK Ã¼yelerine yardÄ±m, yataklÄ±kÂ ve sosyal medya yoluyla propaganda yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edilen kiÅŸilere yÃ¶nelik eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi.
OperasyondaÂ 2 kÃ¶y muhtarÄ±Â veÂ 2 kÃ¶y azasÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 20 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Firari bir ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ±na Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.
ÅžÃ¼phelilerin ev, eklenti ve mÃ¼ÅŸtemilatÄ±nda yapÄ±lan aramalarda, ele geÃ§irilen av tÃ¼feÄŸi, 9 cep telefonu, sim kartÄ±, 2 hafÄ±za kartÄ±, 15 CD ve Ã§ok sayÄ±da Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ve dijital malzemeye el konuldu.Â
Ä°stanbul'da DEAÅž'a yÃ¶nelik 6 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyonda 25 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Standard & Poor's, TÃ¼rkiye'nin yabancÄ± para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu "BB+" seviyesinde teyit ederken, Ã¼lkenin not gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼n "negatif" olduÄŸunu bildirdi
BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici, Irak'Ä±n kuzeyinde Barzani, Suriye'nin kuzeyinde PYD, YPG, bunlar hayal denizinde yÃ¼zÃ¼yorlar. BirtakÄ±m kendilerine gÃ¶re rÃ¼yalar gÃ¶rÃ¼yorlar. Bu rÃ¼yalarÄ±nÄ±n gÃ¼n geldiÄŸinde nasÄ±l kabusa Ã§evrileceÄŸini gÃ¶rÃ¼rler." dedi.
TÃ¼rkiye ile Moldova arasÄ±nda imzalanan ortak bildirinin yanÄ±nda, sosyal gÃ¼venlik, ekonomi, haber ile radyo ve televizyon alanÄ±nda anlaÅŸmalar imzalandÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan TSK'dan ihraÃ§ edilen Mehmet DiÅŸli hakkÄ±nda, AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'ndeki olaylara iliÅŸkin aÃ§Ä±lan davada da tutuklama kararÄ± verildi
Siirt'in Eruh ve Pervari ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 20 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
HSYK, FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda 107 hakim ve savcÄ±yÄ± meslekten ihraÃ§ etti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a suikast giriÅŸimi davasÄ±nda tÃ¼m sanÄ±klarÄ±n tutukluluk hallerinin devamÄ±na karar verildi.
ErdoÄŸan, Arnavutluk'ta cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Meta'ya tebrik mesajÄ± gÃ¶ndererek TÃ¼rkiye'yi ziyarete davet etti
AkÃ§akale ilÃ§esinde Suriye sÄ±nÄ±r hattÄ±na askeri zÄ±rhlÄ± araÃ§lar yerleÅŸtirildi
iBB BaÅŸkanÄ± TopbaÅŸ, FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda tutuklu olan damadÄ± KavurmacÄ±'nÄ±n tahliyesine iliÅŸkin, "Åžu anda yargÄ±nÄ±n hala devam etmekte olan konusu ve konularÄ±yla ilgili konuÅŸmayÄ± ve deÄŸerlendirmeyi doÄŸru bulmuyorum. Bu, yargÄ±ya olan saygÄ±mÄ±zdÄ±r" dedi.
MÄ±sÄ±r basÄ±nÄ±nda, TÃ¼rkiye'nin UNESCO YÃ¶netim Kurulunda Ä°srail'in "iÅŸgalci gÃ¼Ã§" olarak tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± karar tasarÄ±sÄ±na destek vermediÄŸine iliÅŸkin asÄ±lsÄ±z bir haber yayÄ±nladÄ±
11. CumhurbaÅŸkanÄ± GÃ¼l, CHP Milletvekili Baykal'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±yla ilgili ''GeÃ§en gÃ¼nlerde bir siyasetÃ§inin kendi parti iÃ§i hesaplarÄ± ve politikalarÄ± Ã§erÃ§evesinde yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§eÅŸitli taktikler, o konuÅŸmada, beni de sÃ¶z konusu etti. AÃ§Ä±kÃ§asÄ± ben hiÃ§ ciddiye almadÄ±m benimle ilgili sÃ¶ylenenleri'' dedi
Ankara 1. Sulh Ceza HakimliÄŸi, Wikipedia'ya eriÅŸimin engellenmesi kararÄ±na yapÄ±lan itirazÄ± reddetti
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Baykal'Ä±n GÃ¼lâ€™Ã¼n adaylÄ±ÄŸÄ± ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, â€œDaha gÃ¼nÃ¼ gelmeden kimin nereye aday olacaÄŸÄ±nÄ±n arayÄ±ÅŸÄ±na girmek hem millete karÅŸÄ± bir nezaketsizlik hem de birinin baÅŸkasÄ±na makam ikramÄ± Ã§ok da demokrasiye uyan bir ÅŸey deÄŸil" diye konuÅŸtu
CHP Yalova Milletvekili Muharrem Ä°nce, "beklemeden, seÃ§imli olaÄŸanÃ¼stÃ¼ tÃ¼zÃ¼k ve program kurultayÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ±" isteyerek, "Bu olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kurultayÄ±mÄ±z cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kurultayÄ± olarak anÄ±lacaktÄ±r." dedi.