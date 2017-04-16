Endonezya'da 200 mahkum firar etti

Londra'da "Kuzey KÄ±brÄ±s Festivali" baÅŸladÄ±

KKTC Turizm ve Ã‡evre BakanÄ± AtaoÄŸlu, "Londra'da yoÄŸun olarak yaÅŸayan 3'Ã¼ncÃ¼ ve 4'Ã¼ncÃ¼ nesil KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rkleri yeniden kendi adalarÄ±na, kendi atalarÄ±nÄ±n doÄŸduÄŸu topraklara Ã§ekmek iÃ§in bir giriÅŸim baÅŸlattÄ±k" dedi