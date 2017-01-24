19:04, 05 MayÄ±s 2017 Cuma

Everest mayÄ±sta rekor sayÄ±da daÄŸcÄ± bekliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Nepal'deÂ Everest DaÄŸÄ±'nÄ±n tÄ±rmanÄ±ÅŸ mevsimi olan mayÄ±s ayÄ±nda bu yÄ±l, rekor sayÄ±daÂ daÄŸcÄ±Â dÃ¼nyanÄ±n en yÃ¼ksek zirvesine ulaÅŸmak iÃ§in sÄ±rada bekliyor.

Nepal Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±, bu yÄ±l zirveye Ã§Ä±kmak iÃ§in 371 daÄŸcÄ±nÄ±n bakanlÄ±ktan izin aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Bunun, bugÃ¼ne kadar aynÄ± yÄ±lda yapÄ±lan en yÃ¼ksek sayÄ±daki baÅŸvuru olduÄŸu belirtildi.

Bu sene sayÄ±nÄ±n bu kadar artmasÄ±nda, 2014'te buz Ã§Ä±ÄŸÄ± ve 2015'te Nepal'de yaÅŸanan depremin etkili olduÄŸu tahmin ediliyor.

Nepal hÃ¼kÃ¼meti geÃ§en yÄ±l 289 daÄŸcÄ±ya zirveye Ã§Ä±kÄ±ÅŸ izni vermiÅŸti. Zirve yolunda kÃ¶tÃ¼ planlama sonucu biriken kalabalÄ±k nedeniyle oluÅŸan aksamalarÄ±n, bazÄ± daÄŸcÄ±larÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetmesine yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Nepal daÄŸcÄ±lÄ±k yetkilisi Gyanendra Shrestha, bu yÄ±l kÃ¶tÃ¼ hava koÅŸullarÄ± nedeniyle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n aksadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak yÄ±lÄ±n ilk zirve denemesinin bu hafta sonu gerÃ§ekleÅŸmesini Ã¼mit ettiklerini ifade etti.