Everest mayÄ±sta rekor sayÄ±da daÄŸcÄ± bekliyor

Nepal'deÂ Everest DaÄŸÄ±'nÄ±n tÄ±rmanÄ±ÅŸ mevsimi olan mayÄ±s ayÄ±nda bu yÄ±l, rekor sayÄ±daÂ daÄŸcÄ±Â dÃ¼nyanÄ±n en yÃ¼ksek zirvesine ulaÅŸmak iÃ§in sÄ±rada bekliyor.
Nepal Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±, bu yÄ±l zirveye Ã§Ä±kmak iÃ§in 371 daÄŸcÄ±nÄ±n bakanlÄ±ktan izin aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Bunun, bugÃ¼ne kadar aynÄ± yÄ±lda yapÄ±lan en yÃ¼ksek sayÄ±daki baÅŸvuru olduÄŸu belirtildi.
Bu sene sayÄ±nÄ±n bu kadar artmasÄ±nda, 2014'te buz Ã§Ä±ÄŸÄ± ve 2015'te Nepal'de yaÅŸanan depremin etkili olduÄŸu tahmin ediliyor.
Nepal hÃ¼kÃ¼meti geÃ§en yÄ±l 289 daÄŸcÄ±ya zirveye Ã§Ä±kÄ±ÅŸ izni vermiÅŸti. Zirve yolunda kÃ¶tÃ¼ planlama sonucu biriken kalabalÄ±k nedeniyle oluÅŸan aksamalarÄ±n, bazÄ± daÄŸcÄ±larÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetmesine yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Nepal daÄŸcÄ±lÄ±k yetkilisi Gyanendra Shrestha, bu yÄ±l kÃ¶tÃ¼ hava koÅŸullarÄ± nedeniyle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n aksadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak yÄ±lÄ±n ilk zirve denemesinin bu hafta sonu gerÃ§ekleÅŸmesini Ã¼mit ettiklerini ifade etti.
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MayÄ±s ayÄ±nda 371 daÄŸcÄ±, Everest DaÄŸÄ±'nÄ±n zirvesine ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸacak
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Federal Meclis AraÅŸtÄ±rma Komisyonu Ãœyesi MihaliÃ§, "NSUâ€™nun bugÃ¼ne kadar ortaya Ã§Ä±karÄ±lamayan karanlÄ±k Ã¶rgÃ¼t yapÄ±sÄ±nÄ±n, bir bÃ¼tÃ¼nÃ¼n parÃ§asÄ± olduÄŸuna yÃ¶nelik Ã§eÅŸitli ipuÃ§larÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rdÄ±k. GÃ¼venlik makamlarÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturmada, Ã¶rgÃ¼t aÄŸÄ±nÄ±n bu bÃ¶lÃ¼mÃ¼ maalesef hemen hemen tamamÄ±yla atlandÄ±" dedi
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