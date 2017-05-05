19:12, 05 MayÄ±s 2017 Cuma

Hindistan GÃ¼ney Asya iÃ§in haberleÅŸme uydusu fÄ±rlattÄ±





Hindistan, GÃ¼ney Asya iÃ§in yeni bir haberleÅŸme uydusunu Sriharikota uzay merkezinden baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde yÃ¶rÃ¼ngeye fÄ±rlattÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hindistan'Ä±n,Â GÃ¼ney AsyaÂ iÃ§in yeni birÂ haberleÅŸme uydusunu Sriharikota uzay merkezinden baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde yÃ¶rÃ¼ngeye fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± bildirildi. BBC'de yer alan haberde, Sri Lanka, Maldivler, BangladeÅŸ, Nepal ve Butan'Ä±n faydalanacaÄŸÄ± uydunun, bÃ¶lge Ã¼lkelerinin telekomÃ¼nikasyon ve yayÄ±n servislerini geliÅŸtirmeye yardÄ±mcÄ± olmayÄ± hedeflediÄŸi belirtildi. Hindistan Uzay AraÅŸtÄ±rma Kurumu (ISRO) tarafÄ±ndan Ã¼Ã§ yÄ±lda Ã¼retilen ve tamamen Hindistan tarafÄ±ndan finanse edilen GÃ¼ney Asya uydusunun 12 Ku band aktarÄ±cÄ±sÄ±na sahip olduÄŸu kaydedildi. Uydudan faydalanacak Ã¼lkelerin en az bir alÄ±cÄ±ya eriÅŸim saÄŸlayabileceÄŸi ancak her birinin kendi altyapÄ±sÄ±nÄ± geliÅŸtirmesi gerektiÄŸi ifade edildi. Uydu, doÄŸal afet zamanlarÄ±nda Ã¼lkeler arasÄ±nda Ã¶nemli iletiÅŸim baÄŸlantÄ±larÄ± saÄŸlayabilecek. Pakistan, uydudan faydalanacak Ã¼lkeler arasÄ±na katÄ±lmadÄ±.

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