19:15, 05 MayÄ±s 2017 Cuma

GÃ¼neÅŸ Sistemi'ne benzeyen gezegen sistemi keÅŸfedildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irmak (Eridanus) TakÄ±myÄ±ldÄ±zÄ±'nÄ±n gÃ¼neyindekiÂ Epsilon EridaniÂ yÄ±ldÄ±zÄ± etrafÄ±ndaÂ GÃ¼neÅŸ Sistemi'ne benzer birÂ gezegen sistemiÂ keÅŸfedildi.

Amerikan HavacÄ±lÄ±k Dairesi (NASA), KÄ±zÄ±lÃ¶tesi GÃ¶kbilimi iÃ§in Stratosferik GÃ¶zlemevi (SOFIA) aracÄ±nÄ±n DÃ¼nya'dan 10,5 Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± uzaktaki Irmak TakÄ±myÄ±ldÄ±zÄ±'nÄ±n gÃ¼neyinde GÃ¼neÅŸ'in erken halini andÄ±ran yÄ±ldÄ±z sisteminin detaylÄ± gÃ¶zlemlerini tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

TÄ±pkÄ± GÃ¼neÅŸ gibi Epsilon Eridani'nin de oluÅŸumunu tamamladÄ±ktan sonra boÅŸlukta dÃ¶nmeye devam eden gaz, toz, buz ve kayaÃ§lardan oluÅŸan birikinti diskleriyle Ã§evrelendiÄŸi belirtildi.

SÃ¶z konusu birikinti disklerinin geniÅŸ ve yaygÄ±n olabildiÄŸi gibi GÃ¼neÅŸ Sistemi'nde Mars ve JÃ¼piter arasÄ±ndaki Asteroid KuÅŸaÄŸÄ± veya NeptÃ¼n'Ã¼n dÄ±ÅŸÄ±ndaki buz ve kaya cisimlerinden oluÅŸan Kuiper KuÅŸaÄŸÄ± gibi yoÄŸun kuÅŸaklar halinde yayÄ±labildiÄŸi de gÃ¶zlemlendi.

GÃ¶k bilimciler, Epsilon Eridani yÃ¶rÃ¼ngesinde JÃ¼piter ile aynÄ± bÃ¼yÃ¼klÃ¼kte bir gezegen bulunduÄŸunu keÅŸfetti. Gezegen ile yÄ±ldÄ±z arasÄ±ndaki mesafe, JÃ¼piter ile GÃ¼neÅŸ arasÄ±ndaki mesafeye yakÄ±n.

Modifiye edilmiÅŸ Boeing 747SP tipi bir uÃ§aÄŸa yerleÅŸtirilen 2,5 metre Ã§apÄ±ndaki bir teleskoptan oluÅŸan SOFIA, yerden 12 bin kilometre yÃ¼ksekte, stratosfer tabakasÄ±nda kÄ±zÄ±l Ã¶tesi gÃ¶k bilim gÃ¶zlemleri yapmak Ã¼zere tasarlanmÄ±ÅŸtÄ±. NASA'nÄ±n Alman HavacÄ±lÄ±k AjansÄ± DLR ile ortaklaÅŸa iÅŸlettiÄŸi SOFIA, 2010'dan bu yana uzay gÃ¶zlemleri yapÄ±yor.

AraÅŸtÄ±rma, "Astronomical Journal" dergisinde yayÄ±mlandÄ±.