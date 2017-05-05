GÃ¼neÅŸ Sistemi'ne benzeyen gezegen sistemi keÅŸfedildi

Irmak (Eridanus) TakÄ±myÄ±ldÄ±zÄ±'nÄ±n gÃ¼neyindekiÂ Epsilon EridaniÂ yÄ±ldÄ±zÄ± etrafÄ±ndaÂ GÃ¼neÅŸ Sistemi'ne benzer birÂ gezegen sistemiÂ keÅŸfedildi.
Amerikan HavacÄ±lÄ±k Dairesi (NASA), KÄ±zÄ±lÃ¶tesi GÃ¶kbilimi iÃ§in Stratosferik GÃ¶zlemevi (SOFIA) aracÄ±nÄ±n DÃ¼nya'dan 10,5 Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± uzaktaki Irmak TakÄ±myÄ±ldÄ±zÄ±'nÄ±n gÃ¼neyinde GÃ¼neÅŸ'in erken halini andÄ±ran yÄ±ldÄ±z sisteminin detaylÄ± gÃ¶zlemlerini tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
TÄ±pkÄ± GÃ¼neÅŸ gibi Epsilon Eridani'nin de oluÅŸumunu tamamladÄ±ktan sonra boÅŸlukta dÃ¶nmeye devam eden gaz, toz, buz ve kayaÃ§lardan oluÅŸan birikinti diskleriyle Ã§evrelendiÄŸi belirtildi.
SÃ¶z konusu birikinti disklerinin geniÅŸ ve yaygÄ±n olabildiÄŸi gibi GÃ¼neÅŸ Sistemi'nde Mars ve JÃ¼piter arasÄ±ndaki Asteroid KuÅŸaÄŸÄ± veya NeptÃ¼n'Ã¼n dÄ±ÅŸÄ±ndaki buz ve kaya cisimlerinden oluÅŸan Kuiper KuÅŸaÄŸÄ± gibi yoÄŸun kuÅŸaklar halinde yayÄ±labildiÄŸi de gÃ¶zlemlendi.
GÃ¶k bilimciler, Epsilon Eridani yÃ¶rÃ¼ngesinde JÃ¼piter ile aynÄ± bÃ¼yÃ¼klÃ¼kte bir gezegen bulunduÄŸunu keÅŸfetti. Gezegen ile yÄ±ldÄ±z arasÄ±ndaki mesafe, JÃ¼piter ile GÃ¼neÅŸ arasÄ±ndaki mesafeye yakÄ±n.
Modifiye edilmiÅŸ Boeing 747SP tipi bir uÃ§aÄŸa yerleÅŸtirilen 2,5 metre Ã§apÄ±ndaki bir teleskoptan oluÅŸan SOFIA, yerden 12 bin kilometre yÃ¼ksekte, stratosfer tabakasÄ±nda kÄ±zÄ±l Ã¶tesi gÃ¶k bilim gÃ¶zlemleri yapmak Ã¼zere tasarlanmÄ±ÅŸtÄ±. NASA'nÄ±n Alman HavacÄ±lÄ±k AjansÄ± DLR ile ortaklaÅŸa iÅŸlettiÄŸi SOFIA, 2010'dan bu yana uzay gÃ¶zlemleri yapÄ±yor.
AraÅŸtÄ±rma, "Astronomical Journal" dergisinde yayÄ±mlandÄ±.
Irmak (Eridanus) TakÄ±myÄ±ldÄ±zÄ±'nÄ±n gÃ¼neyindeki Epsilon Eridani yÄ±ldÄ±zÄ± etrafÄ±nda GÃ¼neÅŸ Sistemi'ne benzer bir gezegen sistemi keÅŸfedildi
BTK BaÅŸkanÄ± Sayan, "WhatsApp'taki sorunun nedenine iliÅŸkin bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ± ancak yeni Ã¶zelliklerin eklenmesiyle ilgili update sÄ±rasÄ±nda bir sorun olmuÅŸ veya siber saldÄ±rÄ± yaÅŸanmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi iddialarÄ± sÃ¶z konusu." dedi
Turkcell Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Demir, "DijitalleÅŸme noktasÄ±nda gayret iÃ§indeyiz. BTK, UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ± gibi kurumlarÄ±n rehberlik yÃ¶nÃ¼nÃ¼n Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bir ekosistemde Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸeni fazlasÄ±yla yapmaya hazÄ±rÄ±z" dedi
Erzincan Ãœniversitesinden bir grup Ã¶ÄŸrenci, sosyal sorumluluk projesi kapsamÄ±nda geliÅŸtirdikleri "engelsiz bileklikleri" Ã¼cretsiz olarak, kaybolma riski bulunan alzaymÄ±r hastalarÄ±, engelliler ve diÄŸer gruplarÄ±n kullanÄ±mÄ±na sundu
Ä°BB UlaÅŸÄ±m Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kent trafiÄŸini etkin yÃ¶netmek amacÄ±yla geliÅŸtirdiÄŸi uygulama ile Marmara BÃ¶lgesi'nde, anlÄ±k trafik yoÄŸunluk bilgileriyle vatandaÅŸlarÄ± en kÄ±sa sÃ¼rede hedefe ulaÅŸtÄ±racak
TSK tarafÄ±ndan kullanÄ±lan Milli CoÄŸrafi Analiz Sistemi (CAS) sivil kullanÄ±ma aÃ§Ä±ldÄ±
ATAK helikopteri pilotlarÄ±nÄ±n eÄŸitimi iÃ§in Ã¼retilen simÃ¼latÃ¶rler, Ã¶zel bir versiyonla ilk kez 13. UluslararasÄ± Savunma Sanayii FuarÄ±'nda (IDEF'17) sergilenecek
Adil kulanÄ±m kotasÄ±nÄ± kademeli olarak kaldÄ±rÄ±lmasÄ± kararÄ± doÄŸrultusunda, 1 MayÄ±s'tan sonra saat 02.00-08.00 arasÄ± kullanÄ±m kota dÄ±ÅŸÄ± sayÄ±lacak
Google, sahte haberlerin kendi platformu aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in arama motorunun algoritmasÄ±nda deÄŸiÅŸiklikler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
NASA'nÄ±n SatÃ¼rn keÅŸif uydusu Cassini, gezegenin puslu uydusu Titan'a son yakÄ±n geÃ§iÅŸini yaptÄ±
BiliÅŸim hukuku uzmanlarÄ±, sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±, hesaplarÄ±nÄ±n Ã§alÄ±nmasÄ± halinde yapÄ±lacak paylaÅŸÄ±mlardan sorumlu tutulamayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin yayÄ±nladÄ±klarÄ± metinler (sazanlama) konusunda uyardÄ±
Bilim adamlarÄ±, verilen ivmenin tersine hareket eden negatif kÃ¼tle oluÅŸturdu
Facebook, sanal gerÃ§eklik uygulamasÄ± Facebook Spaces'in beta versiyonunu tanÄ±ttÄ±
ASELSAN tarafÄ±ndan Ã¼retilen soÄŸutmalÄ± ve soÄŸutmasÄ±z termal gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme teknolojisine dayalÄ± Ã¼rÃ¼nler, gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼n zayÄ±f veya sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸu gece, sis, pus gibi doÄŸal hava koÅŸullarÄ± ile toz, Duman, yangÄ±n ve kamuflaj gibi muharebe sahasÄ± koÅŸullarÄ±nda kullanÄ±cÄ±ya kesin Ã¼stÃ¼nlÃ¼k saÄŸlayacak Ã¶zelliklere sahip bulunuyor.
Ä°ngiliz bilim adamlarÄ±, iyileÅŸme aÅŸamalarÄ±nÄ± izleyen ve gerekli tedavi iÃ§in bilgi saÄŸlayan akÄ±llÄ± bandajlar Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
NASA'nÄ±n Hubble Uzay Teleskobu, DÃ¼nya'dan 50 milyon Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± Ã¶tedeki BaÅŸak TakÄ±myÄ±ldÄ±zÄ±'nda "yÄ±ldÄ±z yaÄŸmuru galaksisi" keÅŸfetti