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21:34, 05 MayÄ±s 2017 Cuma
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19:24, 05 MayÄ±s 2017 Cuma

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'Barbaros Hayrettin PaÅŸa'dan Rumlara 'Mehterli' cevap
'Barbaros Hayrettin PaÅŸa'dan Rumlara 'Mehterli' cevap

KÄ±brÄ±s aÃ§Ä±klarÄ±nda sismik arama faaliyetinde bulunan Barbaros Hayrettin PaÅŸa gemisi mÃ¼rettebatÄ±, "mÃ¼nhasÄ±r ekonomik alan ihlali" uyarÄ±sÄ± yapan Rum yetkililere Mehter MarÅŸÄ± dinleterek karÅŸÄ±lÄ±k verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n KÄ±brÄ±s aÃ§Ä±klarÄ±nda sismik arama faaliyetinde bulunanÂ Barbaros Hayrettin PaÅŸa gemisinden, GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi'nin (GKRY) telsizden yaptÄ±ÄŸÄ± "mÃ¼nhasÄ±r alan ihlali" uyarÄ±sÄ±na,Â Mehter MarÅŸÄ±Â ile karÅŸÄ±lÄ±k verildi.

BakanlÄ±k yetkililerinden aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re, 21 Nisan'da Akdeniz aÃ§Ä±klarÄ±nda sismik arama faaliyetlerine baÅŸlayan Barbaros Hayrettin PaÅŸa gemisine, Rum yetkililer tarafÄ±ndan telsizle "Rum mÃ¼nhasÄ±r ekonomik alanÄ±nda arama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nÄ± kabul edin" uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu. Bunun Ã¼zerine gemi mÃ¼rettebatÄ± da telsizden Rum yetkililere Mehter MarÅŸÄ± dinleterek karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

KÄ±brÄ±s Ã§evresinde Ã§Ä±kanÂ doÄŸalgazÄ±, adanÄ±n tamamÄ±nÄ±n zenginliÄŸi olarak gÃ¶rmeyen "mÃ¼nhasÄ±r alan ihlali" uyarÄ±sÄ± video gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine de yansÄ±dÄ±.



Ä°lgili Konular GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi Barbaros Hayrettin PaÅŸa
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