19:40, 05 MayÄ±s 2017 Cuma

Mehmet DiÅŸli hakkÄ±nda ikinci kez tutuklama kararÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname ile TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinden (TSK) ihraÃ§ edilen eski TÃ¼mgeneral ve Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Stratejik DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Dairesi BaÅŸkanÄ±Â Mehmet DiÅŸliÂ hakkÄ±nda, AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'ndeki olaylara iliÅŸkin aÃ§Ä±lan davada da tutuklama kararÄ± verildi.

Edinilen bilgiye gÃ¶re, darbe giriÅŸiminde Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlerle ilgili davanÄ±n tutuklu sanÄ±klarÄ±ndan DiÅŸli, bir kaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce getirildiÄŸi adliyede, AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼ davasÄ±nÄ± gÃ¶recek olan Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±.

HakkÄ±nda mahkemenin tutuklamaya dÃ¶nÃ¼k yakalama kararÄ± Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± Mehmet DiÅŸli, resen aÃ§Ä±lan celsede, AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼ iddianamesinin kendisine tebliÄŸ edilmediÄŸini, tebliÄŸden sonra savunma yapacaÄŸÄ±nÄ± ve Ã¼zerine atÄ±lÄ± suÃ§larÄ± kabul etmediÄŸini beyan etti.

Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Fatih Halil Kaplan, isnat edilen suÃ§larÄ±n vasfÄ± ve mahiyeti, kuvvetli suÃ§ ÅŸÃ¼phesinin varlÄ±ÄŸÄ±na dair mevcut delil durumu ve delillerin tam olarak toplanmamÄ±ÅŸ olmasÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurularak, DiÅŸli'nin tutuklanmasÄ±nÄ± talep etti.

Mahkeme BaÅŸkanÄ± Selfet Giray, Ã¼zerine atÄ±lÄ± suÃ§larÄ±n niteliÄŸi, delillerin henÃ¼z toplanmamÄ±ÅŸ olmasÄ± ve baÅŸka suÃ§tan tutuklu olmasÄ±na karÅŸÄ±n tahliyesi halinde kaÃ§ma ÅŸÃ¼phesini dikkate alarak Mehmet DiÅŸli'nin tutuklanmasÄ±na karar verdi.

DiÅŸli, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz 2016'daki darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlerle ilgili davadan da tutukluydu.

Mehmet DiÅŸli'nin ismi, darbeci askerlerin oluÅŸturduÄŸu 38 kiÅŸilik sÃ¶zde "Yurtta Sulh Konseyi"nde de bulunuyordu.