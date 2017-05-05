19:46, 05 MayÄ±s 2017 Cuma

TÃ¼rkiye ile Moldova arasÄ±nda 4 alanda anlaÅŸma

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiyeÂ ileÂ MoldovaÂ arasÄ±nda, imzalanan ortak bildirinin yanÄ±nda,Â sosyal gÃ¼venlik, ekonomi, haber ile radyo ve televizyonÂ alanÄ±ndaÂ iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmalarÄ±Â imzalandÄ±.

Moldova Devlet Konukevi'nde dÃ¼zenlenen imza tÃ¶reninde, ilk olarak BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Moldova BaÅŸbakanÄ± Pavel Filip ortak bildiriye imza attÄ±.

TÃ¼rkiye ile Moldova arasÄ±ndaki Sosyal GÃ¼venlik AnlaÅŸmasÄ± ve anlaÅŸmanÄ±n uygulanmasÄ±na iliÅŸkin idari anlaÅŸma, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu ile Moldova BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Avrupa ile Entegrasyondan Sorumlu DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Andrei Galbur tarafÄ±ndan imzalandÄ±.

Anadolu AjansÄ±Â (AA) ileÂ Moldova Devlet Haber AjansÄ±Â (Moldpres) arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ±, AAÂ YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± ve Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Åženol KazancÄ±Â ileÂ Moldpres BaÅŸeditÃ¶rÃ¼ Simion RopotÂ imzaladÄ±.

TÃ¼rkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Moldova Ulusal Radyosu ve Televizyonu (TRM-Teleradio Moldova) arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸi protokolÃ¼ne, TRT Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Åženol GÃ¶ka ve TRM-Teleradio Moldova BaÅŸkanÄ± Olga Bordeianu imza attÄ±.

KÃ¼Ã§Ã¼k ve Orta Ã–lÃ§ekli Ä°ÅŸletmeleri GeliÅŸtirme Destekleme Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (KOSGEB) ile Moldova KÃ¼Ã§Ã¼k ve Orta Ã–lÃ§ekli Ä°ÅŸletmeler SektÃ¶rÃ¼nÃ¼n KalkÄ±nmasÄ±nÄ± Destekleme Kurumu (ODIMM) arasÄ±ndaki mutabakat zaptÄ±nÄ±, KOSGEB BaÅŸkanÄ± Recep BiÃ§er ve ODIMM Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Iulia Iabanji imzaladÄ±.