19:51, 05 MayÄ±s 2017 Cuma

BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici'den Barzani'ye tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BÃ¼yÃ¼k Birlik PartisiÂ (BBP)Â Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici,Â Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY)Â BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani'nin Irakâ€™ta baÄŸÄ±msÄ±z KÃ¼rt devleti kurmanÄ±n zamanÄ±nÄ±n geldiÄŸi ÅŸeklindeki aÃ§Ä±klamasÄ±na iliÅŸkin, "Irak'Ä±n kuzeyinde Barzani, Suriye'nin kuzeyinde PYD, YPG, bunlar hayal denizinde yÃ¼zÃ¼yorlar. BirtakÄ±m kendilerine gÃ¶re rÃ¼yalar gÃ¶rÃ¼yorlar. Bu rÃ¼yalarÄ±nÄ±n gÃ¼n geldiÄŸinde nasÄ±l kabusa Ã§evrileceÄŸini, bu hayallerinin nasÄ±l zindana dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼leceÄŸini gÃ¶rÃ¼rler." dedi.

Destici,Â Kocaeli Valisi Hasan Basri GÃ¼zeloÄŸlu'nu ziyaretinin ardÄ±ndan, partisinin il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yeni yerinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±ldÄ±.

Burada konuÅŸan Destici, il binasÄ±nÄ±n yeni yerinde daha iyi hizmetler yapacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

BÃ¼yÃ¼k TÃ¼rkiye milletinin fertleri olduklarÄ±nÄ± vurgulayan Destici, Kocaeli'deki siyasi partilerin il baÅŸkanlarÄ±na bu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸa katÄ±lmalarÄ±ndan dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r etti.

"KENDÄ°LERÄ°NE GÃ–RE RÃœYALAR GÃ–RÃœYORLAR"

Daha sonra partisinin yeni yerini gezen Destici, bir gazetecinin IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani'nin "Irakâ€™ta baÄŸÄ±msÄ±z KÃ¼rt devleti kurmanÄ±n zamanÄ±nÄ±n geldiÄŸine" yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamasÄ±yla ilgili deÄŸerlendirmesini sormasÄ± Ã¼zerine, "Irak'Ä±n kuzeyinde Barzani, Suriye'nin kuzeyinde PYD, YPG, bunlar hayal denizinde yÃ¼zÃ¼yorlar. BirtakÄ±m kendilerine gÃ¶re rÃ¼yalar gÃ¶rÃ¼yorlar. Bu rÃ¼yalarÄ±nÄ±n gÃ¼n geldiÄŸinde nasÄ±l kabusa Ã§evrileceÄŸini, bu hayallerinin nasÄ±l zindana dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼leceÄŸini gÃ¶rÃ¼rler. Bunu geÃ§miÅŸte yaÅŸamÄ±ÅŸlar, bu tecrÃ¼beye sahipler. Buna sahipken boylarÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k laflar etmesi akÄ±lla baÄŸdaÅŸabilecek bir ÅŸey deÄŸildir. BugÃ¼n bunu Amerika'ya gÃ¼venerek yapÄ±yorlar." dedi.

Barzani'nin ve o bÃ¶lgedeki KÃ¼rt yÃ¶netiminin rÃ¼ya aleminde olduÄŸunu vurgulayan Destici, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"GeÃ§miÅŸte bunun aÄŸÄ±r bedellerini Ã¶dediler. EÄŸer akÄ±llarÄ±nÄ± baÅŸlarÄ±na almazlarsa ileride daha aÄŸÄ±r bedelleriyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalabilirler. Onun iÃ§in bu rÃ¼yadan vazgeÃ§melerini tavsiye ediyoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o bÃ¶lge sadece onlarÄ±n bÃ¶lgesi deÄŸil. Åžu an Amerika ve birtakÄ±m emperyalist gÃ¼Ã§lerin desteÄŸiyle Ã¼stÃ¼nlÃ¼k kurduklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nebilirler ama o bÃ¶lge sadece onlarÄ±n deÄŸil. Orada TÃ¼rkmenler var. OnlarÄ±n oradaki varlÄ±ÄŸÄ±, dÃ¼nya var olduÄŸu sÃ¼rece devam edecektir. BunlarÄ±n garantisi de birinci derecede Allah'tÄ±r, sonra da onlarÄ±n oradaki mukavemet gÃ¼cÃ¼dÃ¼r ve TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Devleti'dir ve TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±dÄ±r. AynÄ± ÅŸey Suriye'nin kuzeyindeki PYD ve YPG ile de ilgilidir. Onlar da ÅŸu anda ABD ve Rusya'nÄ±n desteÄŸini almÄ±ÅŸ vaziyetteler. Tabi FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± Ã§ok Ã¶nemliydi ve o bÃ¶lgede PYD ve YPG'nin oluÅŸturmak istediÄŸi koridoru engelledi. Biz o zaman da bu harekatÄ± desteklediÄŸimizi Ä±srarla vurguladÄ±k ve sonlandÄ±rÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini de ifade ettik. Tam tersi enlemesine geliÅŸmesinin daha doÄŸru olduÄŸunu sÃ¶yledik."