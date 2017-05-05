19:55, 05 MayÄ±s 2017 Cuma

HRW'den Cezayir ve Fas'a Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Ã–rgÃ¼tÃ¼'nden (HRW) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â CezayirÂ veÂ Fas'Ä±n ikiÂ Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±Â grubunun Ã¼lkelerine giriÅŸine izin vermediÄŸi belirtilerek, "AralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, iÃ§ler acÄ±sÄ± koÅŸullarda 18 Nisan'dan bu yana sÄ±nÄ±rda bekletiliyor." ifadelerine yer verildi.

SÄ±nÄ±rda bekleyen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n 55 olduÄŸu, aralarÄ±nda 22'si Ã§ocuk, 2'si hamile 20 kadÄ±n bulunduÄŸu vurgulanan aÃ§Ä±klamada, ayrÄ±ca bir kadÄ±nÄ±n da 23 Nisan'da sÄ±nÄ±rda doÄŸum yapmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edildi.

AÃ§Ä±klamada, Cezayir ve Fas yÃ¶netimlerine sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n acil ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± ve taleplerine kulak verilmesi iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulunuldu.

"SIÄžINMA TALEBÄ° BÄ°LE YAPAMIYORLAR"

Ã–te yandan, aÃ§Ä±klamada sÃ¶zlerine yer verilen HRW OrtadoÄŸu ve Kuzey Afrika DirektÃ¶rÃ¼ Sarah Leah Whitson da "SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar konusunda sorumluluÄŸu birbirine atan Cezayir ve Fas hÃ¼kÃ¼metlerinin herhangi birinin Suriyelileri kabul etmesi gerekiyor. Ä°ki Ã¼lke sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunan Ã§ocuk, kadÄ±n ve erkekler aÃ§Ä±kta uyuyorlar. SÄ±ÄŸÄ±nma talebi bile yapamÄ±yorlar." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Cezayir ile Fas sÄ±nÄ±rÄ± arasÄ±nda mahsur kalan 50'den fazla Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±, 17 Nisan akÅŸamÄ±ndan bu yana Fas'Ä±n gÃ¼neydoÄŸusundaki Fegig kenti kÄ±rsalÄ± ile Cezayir'in Beni Venif kenti yakÄ±nÄ±ndaki sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesinde bekliyor.