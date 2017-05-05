DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
21:34, 05 MayÄ±s 2017 Cuma
GÃ¼ncel
20:20, 05 MayÄ±s 2017 Cuma

  • PaylaÅŸ
Ä°stanbul'da eÅŸ zamanlÄ± DEAÅž operasyonu: 25 gÃ¶zaltÄ±
Ä°stanbul'da eÅŸ zamanlÄ± DEAÅž operasyonu: 25 gÃ¶zaltÄ±

Ä°stanbul'da DEAÅž'a yÃ¶nelik 6 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyonda 25 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbulÂ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince,Â DEAÅžÂ ile baÄŸlantÄ±lÄ± faaliyetlerin tespitine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¼st dÃ¼zey medya lojistik sorumlularÄ±na ve hÃ¼cre evlerine yÃ¶nelik 6 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Operasyonda 3 kiÅŸiÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AyrÄ±ca, Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgelerine gideceÄŸi deÄŸerlendirilen 22 yabancÄ± uyruklu ÅŸahÄ±s yakalandÄ±.

Operasyonda, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne ait dÃ¶kÃ¼manlar ve dijital materyaller ele geÃ§irildi.



Ä°lgili Konular DEAÅž deaÅŸ operasyonu
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
Ä°stanbul'da eÅŸ zamanlÄ± DEAÅž operasyonu 25 gÃ¶zaltÄ±
Ä°stanbul'da eÅŸ zamanlÄ± DEAÅž operasyonu: 25 gÃ¶zaltÄ±

Ä°stanbul'da DEAÅž'a yÃ¶nelik 6 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyonda 25 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
S amp P TÃ¼rkiye'nin notunu teyit etti
S&P, TÃ¼rkiye'nin notunu teyit etti

Standard & Poor's, TÃ¼rkiye'nin yabancÄ± para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu "BB+" seviyesinde teyit ederken, Ã¼lkenin not gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼n "negatif" olduÄŸunu bildirdi
BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici'den Barzani'ye tepki
BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici'den Barzani'ye tepki

BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici, Irak'Ä±n kuzeyinde Barzani, Suriye'nin kuzeyinde PYD, YPG, bunlar hayal denizinde yÃ¼zÃ¼yorlar. BirtakÄ±m kendilerine gÃ¶re rÃ¼yalar gÃ¶rÃ¼yorlar. Bu rÃ¼yalarÄ±nÄ±n gÃ¼n geldiÄŸinde nasÄ±l kabusa Ã§evrileceÄŸini gÃ¶rÃ¼rler." dedi.
TÃ¼rkiye ile Moldova arasÄ±nda 4 alanda anlaÅŸma
TÃ¼rkiye ile Moldova arasÄ±nda 4 alanda anlaÅŸma

TÃ¼rkiye ile Moldova arasÄ±nda imzalanan ortak bildirinin yanÄ±nda, sosyal gÃ¼venlik, ekonomi, haber ile radyo ve televizyon alanÄ±nda anlaÅŸmalar imzalandÄ±
Mehmet DiÅŸli hakkÄ±nda ikinci kez tutuklama kararÄ±
Mehmet DiÅŸli hakkÄ±nda ikinci kez tutuklama kararÄ±

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan TSK'dan ihraÃ§ edilen Mehmet DiÅŸli hakkÄ±nda, AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'ndeki olaylara iliÅŸkin aÃ§Ä±lan davada da tutuklama kararÄ± verildi
Siirt'te PKK operasyonu 20 gÃ¶zaltÄ±
Siirt'te PKK operasyonu: 20 gÃ¶zaltÄ±

Siirt'in Eruh ve Pervari ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 20 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
HSYK 107 hakim ve savcÄ±yÄ± meslekten ihraÃ§ etti
HSYK, 107 hakim ve savcÄ±yÄ± meslekten ihraÃ§ etti

HSYK, FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda 107 hakim ve savcÄ±yÄ± meslekten ihraÃ§ etti.
ErdoÄŸan'a suikast giriÅŸimi davasÄ±nda ara karar
ErdoÄŸan'a suikast giriÅŸimi davasÄ±nda ara karar

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a suikast giriÅŸimi davasÄ±nda tÃ¼m sanÄ±klarÄ±n tutukluluk hallerinin devamÄ±na karar verildi.
ErdoÄŸan'dan Arnavutluk'un yeni CumhurbaÅŸkanÄ±'na tebrik
ErdoÄŸan'dan Arnavutluk'un yeni CumhurbaÅŸkanÄ±'na tebrik

ErdoÄŸan, Arnavutluk'ta cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Meta'ya tebrik mesajÄ± gÃ¶ndererek TÃ¼rkiye'yi ziyarete davet etti
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda askeri hareketlilik
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda askeri hareketlilik

AkÃ§akale ilÃ§esinde Suriye sÄ±nÄ±r hattÄ±na askeri zÄ±rhlÄ± araÃ§lar yerleÅŸtirildi
TopbaÅŸ'tan tahliye olan damadÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama
TopbaÅŸ'tan tahliye olan damadÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama

iBB BaÅŸkanÄ± TopbaÅŸ, FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda tutuklu olan damadÄ± KavurmacÄ±'nÄ±n tahliyesine iliÅŸkin, "Åžu anda yargÄ±nÄ±n hala devam etmekte olan konusu ve konularÄ±yla ilgili konuÅŸmayÄ± ve deÄŸerlendirmeyi doÄŸru bulmuyorum. Bu, yargÄ±ya olan saygÄ±mÄ±zdÄ±r" dedi.
MÄ±sÄ±r basÄ±nÄ±nda TÃ¼rkiye-Filistin hakkÄ±nda asÄ±lsÄ±z iddia
MÄ±sÄ±r basÄ±nÄ±nda TÃ¼rkiye-Filistin hakkÄ±nda asÄ±lsÄ±z iddia

MÄ±sÄ±r basÄ±nÄ±nda, TÃ¼rkiye'nin UNESCO YÃ¶netim Kurulunda Ä°srail'in "iÅŸgalci gÃ¼Ã§" olarak tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± karar tasarÄ±sÄ±na destek vermediÄŸine iliÅŸkin asÄ±lsÄ±z bir haber yayÄ±nladÄ±
Abdullah GÃ¼l Baykal'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± ciddiye almadÄ±m
Abdullah GÃ¼l: Baykal'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± ciddiye almadÄ±m

11. CumhurbaÅŸkanÄ± GÃ¼l, CHP Milletvekili Baykal'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±yla ilgili ''GeÃ§en gÃ¼nlerde bir siyasetÃ§inin kendi parti iÃ§i hesaplarÄ± ve politikalarÄ± Ã§erÃ§evesinde yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§eÅŸitli taktikler, o konuÅŸmada, beni de sÃ¶z konusu etti. AÃ§Ä±kÃ§asÄ± ben hiÃ§ ciddiye almadÄ±m benimle ilgili sÃ¶ylenenleri'' dedi
Wikipedia'nÄ±n itirazÄ±na mahkemeden ret
Wikipedia'nÄ±n itirazÄ±na mahkemeden ret

Ankara 1. Sulh Ceza HakimliÄŸi, Wikipedia'ya eriÅŸimin engellenmesi kararÄ±na yapÄ±lan itirazÄ± reddetti
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Baykal'a 'GÃ¼l' cevabÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Baykal'a 'GÃ¼l' cevabÄ±

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Baykal'Ä±n GÃ¼lâ€™Ã¼n adaylÄ±ÄŸÄ± ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, â€œDaha gÃ¼nÃ¼ gelmeden kimin nereye aday olacaÄŸÄ±nÄ±n arayÄ±ÅŸÄ±na girmek hem millete karÅŸÄ± bir nezaketsizlik hem de birinin baÅŸkasÄ±na makam ikramÄ± Ã§ok da demokrasiye uyan bir ÅŸey deÄŸil" diye konuÅŸtu
CHP'li Ä°nce'den 'seÃ§imli olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kurultay' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
CHP'li Ä°nce'den 'seÃ§imli olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kurultay' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

CHP Yalova Milletvekili Muharrem Ä°nce, "beklemeden, seÃ§imli olaÄŸanÃ¼stÃ¼ tÃ¼zÃ¼k ve program kurultayÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ±" isteyerek, "Bu olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kurultayÄ±mÄ±z cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kurultayÄ± olarak anÄ±lacaktÄ±r." dedi.

Haberler

Ä°stanbul'daki DEAÅž operasyonunda 12 tutuklama
Ä°stanbul'daki DEAÅž operasyonunda 12 tutuklama

Ã–zbekistan'da DEAÅž Ã¼yelerine hapis cezasÄ±
Ã–zbekistan'da DEAÅž Ã¼yelerine hapis cezasÄ±

Ä°stanbul'da eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 5 kiÅŸi yakalandÄ±
Ä°stanbul'da eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 5 kiÅŸi yakalandÄ±

Ä°stanbul'da DEAÅž operasyonu: 69 gÃ¶zaltÄ±
Ä°stanbul'da DEAÅž operasyonu 69 gÃ¶zaltÄ±

Irak ordusu Musul UluslararasÄ± HavalimanÄ±'na girdi
Irak ordusu Musul UluslararasÄ± HavalimanÄ±'na girdi

29 ilde DEAÅž operasyonu: 820 gÃ¶zaltÄ±
29 ilde DEAÅž operasyonu 820 gÃ¶zaltÄ±

DEAÅž Ã¼yelerine aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet istendi
DEAÅž Ã¼yelerine aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet istendi

Kilis'te keskin niÅŸancÄ± DEAÅž'lÄ± yakalandÄ±
Kilis'te keskin niÅŸancÄ± DEAÅž'lÄ± yakalandÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 