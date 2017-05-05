Assos UNESCO DÃ¼nya MirasÄ± geÃ§ici listesinde

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Kemal Dokuz, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â AssosÂ Ã–ren Yeri'ne iliÅŸkin baÅŸvurunun, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±ncaÂ UNESCO'ya iletildiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.
BaÅŸvurunun kabul edildiÄŸini belirten Dokuz, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Tabii burada bir sÃ¼reÃ§ iÅŸleyecek. Ä°lk olarak geÃ§ici listeye alÄ±ndÄ±. Bundan sonraki sÃ¼recin sonunda ise daimi olarak kabul gerÃ§ekleÅŸecek. Ancak bu sÃ¼reÃ§te komisyon ilimize gelerek Assos Ã–ren Yeri'ni ziyaret edecek. Kriterlere uyup uymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± denetleyecek. Bunun sonunda ise daimi listeye girecek. BugÃ¼n geÃ§ici listeye alÄ±nmanÄ±n heyecanÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yoruz. Listede yer alan 16 destinasyon var. Bunlar arasÄ±nda Ã‡anakkale'den de Truva Ã–ren Yeri bulunuyor. Listeye Ã‡anakkale'den ikinci destinasyon olarak da Assos Ã–ren Yeri girmiÅŸ olacak."
Dokuz, geÃ§en yÄ±l Truva Ã–ren Yeri'nde ziyaretÃ§i sayÄ±sÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ancak Assos Ã–ren Yeri'nin 2015'te 95 bin olan ziyaretÃ§i sayÄ±sÄ±nÄ±n 2016'da 115 bine yÃ¼kseldiÄŸini ifade ederek Assos'un ziyaretÃ§i sayÄ±sÄ± bakÄ±mÄ±ndan Truva'yÄ± geÃ§tiÄŸini bildirdi.
Assos Ã–ren Yeri KazÄ± Heyeti BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Nurettin Arslan ise Assos'un UNESCO DÃ¼nya MirasÄ± Listesine alÄ±nmasÄ± sÃ¼recinin 2014'te baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu yÄ±l ise sonuÃ§ alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esine baÄŸlÄ± Behramkale kÃ¶yÃ¼ sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§indeki Assos Ã–ren Yeri, "UNESCO DÃ¼nya MirasÄ±" geÃ§ici listesine kabul edildi
OsmanlÄ± kaftanlarÄ±, Ä°talyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Romaâ€™da tanÄ±tÄ±ldÄ±
Ä°stanbul'da DEAÅž'a yÃ¶nelik 6 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyonda 25 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Standard & Poor's, TÃ¼rkiye'nin yabancÄ± para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu "BB+" seviyesinde teyit ederken, Ã¼lkenin not gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼n "negatif" olduÄŸunu bildirdi
BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici, Irak'Ä±n kuzeyinde Barzani, Suriye'nin kuzeyinde PYD, YPG, bunlar hayal denizinde yÃ¼zÃ¼yorlar. BirtakÄ±m kendilerine gÃ¶re rÃ¼yalar gÃ¶rÃ¼yorlar. Bu rÃ¼yalarÄ±nÄ±n gÃ¼n geldiÄŸinde nasÄ±l kabusa Ã§evrileceÄŸini gÃ¶rÃ¼rler." dedi.
TÃ¼rkiye ile Moldova arasÄ±nda imzalanan ortak bildirinin yanÄ±nda, sosyal gÃ¼venlik, ekonomi, haber ile radyo ve televizyon alanÄ±nda anlaÅŸmalar imzalandÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan TSK'dan ihraÃ§ edilen Mehmet DiÅŸli hakkÄ±nda, AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'ndeki olaylara iliÅŸkin aÃ§Ä±lan davada da tutuklama kararÄ± verildi
Siirt'in Eruh ve Pervari ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 20 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
HSYK, FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda 107 hakim ve savcÄ±yÄ± meslekten ihraÃ§ etti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a suikast giriÅŸimi davasÄ±nda tÃ¼m sanÄ±klarÄ±n tutukluluk hallerinin devamÄ±na karar verildi.
ErdoÄŸan, Arnavutluk'ta cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Meta'ya tebrik mesajÄ± gÃ¶ndererek TÃ¼rkiye'yi ziyarete davet etti
AkÃ§akale ilÃ§esinde Suriye sÄ±nÄ±r hattÄ±na askeri zÄ±rhlÄ± araÃ§lar yerleÅŸtirildi
iBB BaÅŸkanÄ± TopbaÅŸ, FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda tutuklu olan damadÄ± KavurmacÄ±'nÄ±n tahliyesine iliÅŸkin, "Åžu anda yargÄ±nÄ±n hala devam etmekte olan konusu ve konularÄ±yla ilgili konuÅŸmayÄ± ve deÄŸerlendirmeyi doÄŸru bulmuyorum. Bu, yargÄ±ya olan saygÄ±mÄ±zdÄ±r" dedi.
MÄ±sÄ±r basÄ±nÄ±nda, TÃ¼rkiye'nin UNESCO YÃ¶netim Kurulunda Ä°srail'in "iÅŸgalci gÃ¼Ã§" olarak tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± karar tasarÄ±sÄ±na destek vermediÄŸine iliÅŸkin asÄ±lsÄ±z bir haber yayÄ±nladÄ±
11. CumhurbaÅŸkanÄ± GÃ¼l, CHP Milletvekili Baykal'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±yla ilgili ''GeÃ§en gÃ¼nlerde bir siyasetÃ§inin kendi parti iÃ§i hesaplarÄ± ve politikalarÄ± Ã§erÃ§evesinde yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§eÅŸitli taktikler, o konuÅŸmada, beni de sÃ¶z konusu etti. AÃ§Ä±kÃ§asÄ± ben hiÃ§ ciddiye almadÄ±m benimle ilgili sÃ¶ylenenleri'' dedi
Ankara 1. Sulh Ceza HakimliÄŸi, Wikipedia'ya eriÅŸimin engellenmesi kararÄ±na yapÄ±lan itirazÄ± reddetti