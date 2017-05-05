GÃ¼ncelleme: 03:28, 06 MayÄ±s 2017 Cumartesi

Assos UNESCO DÃ¼nya MirasÄ± geÃ§ici listesinde

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Kemal Dokuz, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â AssosÂ Ã–ren Yeri'ne iliÅŸkin baÅŸvurunun, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±ncaÂ UNESCO'ya iletildiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

BaÅŸvurunun kabul edildiÄŸini belirten Dokuz, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Tabii burada bir sÃ¼reÃ§ iÅŸleyecek. Ä°lk olarak geÃ§ici listeye alÄ±ndÄ±. Bundan sonraki sÃ¼recin sonunda ise daimi olarak kabul gerÃ§ekleÅŸecek. Ancak bu sÃ¼reÃ§te komisyon ilimize gelerek Assos Ã–ren Yeri'ni ziyaret edecek. Kriterlere uyup uymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± denetleyecek. Bunun sonunda ise daimi listeye girecek. BugÃ¼n geÃ§ici listeye alÄ±nmanÄ±n heyecanÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yoruz. Listede yer alan 16 destinasyon var. Bunlar arasÄ±nda Ã‡anakkale'den de Truva Ã–ren Yeri bulunuyor. Listeye Ã‡anakkale'den ikinci destinasyon olarak da Assos Ã–ren Yeri girmiÅŸ olacak."

Dokuz, geÃ§en yÄ±l Truva Ã–ren Yeri'nde ziyaretÃ§i sayÄ±sÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ancak Assos Ã–ren Yeri'nin 2015'te 95 bin olan ziyaretÃ§i sayÄ±sÄ±nÄ±n 2016'da 115 bine yÃ¼kseldiÄŸini ifade ederek Assos'un ziyaretÃ§i sayÄ±sÄ± bakÄ±mÄ±ndan Truva'yÄ± geÃ§tiÄŸini bildirdi.

Assos Ã–ren Yeri KazÄ± Heyeti BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Nurettin Arslan ise Assos'un UNESCO DÃ¼nya MirasÄ± Listesine alÄ±nmasÄ± sÃ¼recinin 2014'te baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu yÄ±l ise sonuÃ§ alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.