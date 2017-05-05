GÃ¼ncelleme: 04:30, 06 MayÄ±s 2017 Cumartesi

Kocaeli Kitap FuarÄ± 13 MayÄ±s'ta 9'uncu kez kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§acak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kocaeli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan bu yÄ±l 9'uncusu dÃ¼zenlenecekÂ Kocaeli Kitap FuarÄ±,Â 13-21 MayÄ±s tarihlerinde kitapseverlere kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§acak.

Anadolu AjansÄ±nÄ±n (AA)Â global iletiÅŸim ortaÄŸÄ±Â olduÄŸu fuarda, kurumun fotomuhabirleri tarafÄ±ndan FETÃ– 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ã§ekilen fotoÄŸraflardan oluÅŸan sergi yer alacak.

OluÅŸturulacak AA standÄ±nda kitapsever, almanak satÄ±n alabilecek.

Kocaeli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir BÃ¼yÃ¼kakÄ±n, kent merkezindeki restoranda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, 9. kez kitap fuarlarÄ±nÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ± gururla kitapseverlere aÃ§acaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Kitap fuarÄ± etkinliÄŸinin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin yaptÄ±ÄŸÄ± hizmetlerden en Ã¶nemlileri arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden BÃ¼yÃ¼kakÄ±n, fuarda bu yÄ±l "Kitap ve Medeniyet" temasÄ±nÄ±n iÅŸleneceÄŸini kaydetti.

BÃ¼yÃ¼kakÄ±n, bir kitabÄ±n medeniyet anlamÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, "Allah korusun bir ÅŸehir yerle bir olsa kÃ¶prÃ¼leri, yollarÄ±, binalarÄ±... Sadece kitaplarÄ± kurtulsa yeter. BazÄ± medeniyetler var ki o medeniyetlere iliÅŸkin elimizde hiÃ§bir eser kalmamÄ±ÅŸ ama sadece kitaplardan yola Ã§Ä±karak o medeniyete dair birÃ§ok ÅŸeyi ortaya Ã§Ä±kartabiliyoruz. Kitap ve medeniyet konsept olarak da son derece deÄŸerli. KarikatÃ¼r yarÄ±ÅŸmasÄ±yla bunun desteklenmiÅŸ olmasÄ±, yarÄ±ÅŸmaya gÃ¶sterilen ilgi de son derece deÄŸerli." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"BEKLENTÄ°M 1 MÄ°LYON ZÄ°YARETÃ‡Ä°"

FuarÄ±n 13-21 MayÄ±s tarihleri arasÄ±nda aÃ§Ä±k olacaÄŸÄ±nÄ± anlatan BÃ¼yÃ¼kakÄ±n, kitap fuarÄ±nÄ±n Anneler GÃ¼nÃ¼'ne de rastladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, dolayÄ±sÄ±yla onlara Ã¶zel etkinlik de yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

BÃ¼yÃ¼kakÄ±n, 10.30-21.00 saatleri arasÄ±nda fuarÄ±n gezilebileceÄŸini aktararak, "Bu yÄ±l kitap fuarÄ±na 465 yayÄ±nevi katÄ±lÄ±yor, 600'Ã¼n Ã¼zerinde sÃ¶yleÅŸi, panel ve imza gÃ¼nÃ¼ gibi etkinlik dÃ¼zenleniyor. GeÃ§en yÄ±lki ziyaretÃ§i sayÄ±mÄ±z 700 bindi. Demek ki 800 bin civarÄ±nda bir ziyaretÃ§i beklentimiz var. Benim geÃ§en yÄ±lki kitap fuarÄ± ziyaretÃ§i beklentim 1 milyondu. Ben hala 1 milyon ziyaretÃ§i bekliyorum. Ä°nÅŸallah 1 milyon olur ve 1 milyonu da geÃ§er. Bundan 9 yÄ±l Ã¶nce gÃ¶le Ã§aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z maya tuttu. Ä°yi tuttu hem de ve buradan maya alÄ±p baÅŸka kitap gÃ¶llerine de maya Ã§alÄ±nÄ±yor." ifadesini kullandÄ±.

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