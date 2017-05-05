Kocaeli Kitap FuarÄ± 13 MayÄ±s'ta 9'uncu kez kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§acak

Kocaeli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan bu yÄ±l 9'uncusu dÃ¼zenlenecekÂ Kocaeli Kitap FuarÄ±,Â 13-21 MayÄ±s tarihlerinde kitapseverlere kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§acak.
Anadolu AjansÄ±nÄ±n (AA)Â global iletiÅŸim ortaÄŸÄ±Â olduÄŸu fuarda, kurumun fotomuhabirleri tarafÄ±ndan FETÃ– 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ã§ekilen fotoÄŸraflardan oluÅŸan sergi yer alacak.
OluÅŸturulacak AA standÄ±nda kitapsever, almanak satÄ±n alabilecek.
Kocaeli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir BÃ¼yÃ¼kakÄ±n, kent merkezindeki restoranda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, 9. kez kitap fuarlarÄ±nÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ± gururla kitapseverlere aÃ§acaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Kitap fuarÄ± etkinliÄŸinin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin yaptÄ±ÄŸÄ± hizmetlerden en Ã¶nemlileri arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden BÃ¼yÃ¼kakÄ±n, fuarda bu yÄ±l "Kitap ve Medeniyet" temasÄ±nÄ±n iÅŸleneceÄŸini kaydetti.
BÃ¼yÃ¼kakÄ±n, bir kitabÄ±n medeniyet anlamÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, "Allah korusun bir ÅŸehir yerle bir olsa kÃ¶prÃ¼leri, yollarÄ±, binalarÄ±... Sadece kitaplarÄ± kurtulsa yeter. BazÄ± medeniyetler var ki o medeniyetlere iliÅŸkin elimizde hiÃ§bir eser kalmamÄ±ÅŸ ama sadece kitaplardan yola Ã§Ä±karak o medeniyete dair birÃ§ok ÅŸeyi ortaya Ã§Ä±kartabiliyoruz. Kitap ve medeniyet konsept olarak da son derece deÄŸerli. KarikatÃ¼r yarÄ±ÅŸmasÄ±yla bunun desteklenmiÅŸ olmasÄ±, yarÄ±ÅŸmaya gÃ¶sterilen ilgi de son derece deÄŸerli." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
FuarÄ±n 13-21 MayÄ±s tarihleri arasÄ±nda aÃ§Ä±k olacaÄŸÄ±nÄ± anlatan BÃ¼yÃ¼kakÄ±n, kitap fuarÄ±nÄ±n Anneler GÃ¼nÃ¼'ne de rastladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, dolayÄ±sÄ±yla onlara Ã¶zel etkinlik de yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
BÃ¼yÃ¼kakÄ±n, 10.30-21.00 saatleri arasÄ±nda fuarÄ±n gezilebileceÄŸini aktararak, "Bu yÄ±l kitap fuarÄ±na 465 yayÄ±nevi katÄ±lÄ±yor, 600'Ã¼n Ã¼zerinde sÃ¶yleÅŸi, panel ve imza gÃ¼nÃ¼ gibi etkinlik dÃ¼zenleniyor. GeÃ§en yÄ±lki ziyaretÃ§i sayÄ±mÄ±z 700 bindi. Demek ki 800 bin civarÄ±nda bir ziyaretÃ§i beklentimiz var. Benim geÃ§en yÄ±lki kitap fuarÄ± ziyaretÃ§i beklentim 1 milyondu. Ben hala 1 milyon ziyaretÃ§i bekliyorum. Ä°nÅŸallah 1 milyon olur ve 1 milyonu da geÃ§er. Bundan 9 yÄ±l Ã¶nce gÃ¶le Ã§aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z maya tuttu. Ä°yi tuttu hem de ve buradan maya alÄ±p baÅŸka kitap gÃ¶llerine de maya Ã§alÄ±nÄ±yor." ifadesini kullandÄ±.
Â
Kocaeli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan bu yÄ±l 9'uncusu dÃ¼zenlenecek Kocaeli Kitap FuarÄ±, 13-21 MayÄ±s tarihlerinde kitapseverlere kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§acak
Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esine baÄŸlÄ± Behramkale kÃ¶yÃ¼ sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§indeki Assos Ã–ren Yeri, "UNESCO DÃ¼nya MirasÄ±" geÃ§ici listesine kabul edildi
OsmanlÄ± kaftanlarÄ±, Ä°talyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Romaâ€™da tanÄ±tÄ±ldÄ±
Ä°stanbul'da DEAÅž'a yÃ¶nelik 6 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyonda 25 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Standard & Poor's, TÃ¼rkiye'nin yabancÄ± para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu "BB+" seviyesinde teyit ederken, Ã¼lkenin not gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼n "negatif" olduÄŸunu bildirdi
BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici, Irak'Ä±n kuzeyinde Barzani, Suriye'nin kuzeyinde PYD, YPG, bunlar hayal denizinde yÃ¼zÃ¼yorlar. BirtakÄ±m kendilerine gÃ¶re rÃ¼yalar gÃ¶rÃ¼yorlar. Bu rÃ¼yalarÄ±nÄ±n gÃ¼n geldiÄŸinde nasÄ±l kabusa Ã§evrileceÄŸini gÃ¶rÃ¼rler." dedi.
TÃ¼rkiye ile Moldova arasÄ±nda imzalanan ortak bildirinin yanÄ±nda, sosyal gÃ¼venlik, ekonomi, haber ile radyo ve televizyon alanÄ±nda anlaÅŸmalar imzalandÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan TSK'dan ihraÃ§ edilen Mehmet DiÅŸli hakkÄ±nda, AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'ndeki olaylara iliÅŸkin aÃ§Ä±lan davada da tutuklama kararÄ± verildi
Siirt'in Eruh ve Pervari ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 20 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
HSYK, FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda 107 hakim ve savcÄ±yÄ± meslekten ihraÃ§ etti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a suikast giriÅŸimi davasÄ±nda tÃ¼m sanÄ±klarÄ±n tutukluluk hallerinin devamÄ±na karar verildi.
ErdoÄŸan, Arnavutluk'ta cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Meta'ya tebrik mesajÄ± gÃ¶ndererek TÃ¼rkiye'yi ziyarete davet etti
AkÃ§akale ilÃ§esinde Suriye sÄ±nÄ±r hattÄ±na askeri zÄ±rhlÄ± araÃ§lar yerleÅŸtirildi
iBB BaÅŸkanÄ± TopbaÅŸ, FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda tutuklu olan damadÄ± KavurmacÄ±'nÄ±n tahliyesine iliÅŸkin, "Åžu anda yargÄ±nÄ±n hala devam etmekte olan konusu ve konularÄ±yla ilgili konuÅŸmayÄ± ve deÄŸerlendirmeyi doÄŸru bulmuyorum. Bu, yargÄ±ya olan saygÄ±mÄ±zdÄ±r" dedi.
MÄ±sÄ±r basÄ±nÄ±nda, TÃ¼rkiye'nin UNESCO YÃ¶netim Kurulunda Ä°srail'in "iÅŸgalci gÃ¼Ã§" olarak tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± karar tasarÄ±sÄ±na destek vermediÄŸine iliÅŸkin asÄ±lsÄ±z bir haber yayÄ±nladÄ±
11. CumhurbaÅŸkanÄ± GÃ¼l, CHP Milletvekili Baykal'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±yla ilgili ''GeÃ§en gÃ¼nlerde bir siyasetÃ§inin kendi parti iÃ§i hesaplarÄ± ve politikalarÄ± Ã§erÃ§evesinde yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§eÅŸitli taktikler, o konuÅŸmada, beni de sÃ¶z konusu etti. AÃ§Ä±kÃ§asÄ± ben hiÃ§ ciddiye almadÄ±m benimle ilgili sÃ¶ylenenleri'' dedi